Pomalo šokantne činjenice o starenju o kojima nitko ne govori

Svi starimo, a opet mnogi ljudi vrlo teško razgovaraju o temi. Ipak se radi o nečemu što je bolno i teško se prihvaća. No možda bi trebalo mijenjati neka uvjerenja, a na starenje bi se trebalo gledati kao da je privilegija. Iako se mnoge stvari mijenjaju na tijelu ipak je čovjek živ i može činiti i uživati u različitim stvarima. No dobro je biti svjestan stvari koje se događaju ili će se događati jer starenje ne počinje u petom ili šestom desetljeću nego puno ranije.

Također svatko stari drugačije i skoro nitko ne razumije kako se odjedanput našao na proslavi svog 60. rođendana. Postoje neke stvari koje je najbolje saznati u mlađoj dobi, a u srednjoj ih biti jako svjestan jer će kasnije biti lakše. Uvijek je dobro naučiti iz iskustva drugih ljudi, a čitatelji Huff Posta objasnili su što ih je iznenadilo u procesu starenje. Sljedeće stvari su ih uhvatile nespremne.

POGLEDAJ VIDEO: Joga za lice sve je popularnija

Kosa se 'premješta' po tijelu

Da, muškarci i žene često gube kose kako stare. Do 35-te godine čak dvije trećine muškaraca doživi gubitak kose. Do 50-te oko 85 posto muškaraca ima znatno tanju kosu. No ovo nije samo muški problem, među onima koji gube kosu 40 posto su žene.

Međutim, starenje donosi i neke druge promjene vezane za dlakavost, pa tako dlake počinju rasti na mjestima na kojima su nepoželjne. Menopauza i hormonski nadomjesci mogu uzrokovati rast dlaka na licu kod žena. Pojavljuju se oštre dlake na bradi i brkovi, a ženama se sigurno ne sviđa ova posljedica starenja. No može se dogoditi i gubitak obrva i trepavica, a neki lijekovi ga mogu uzrokovati. I na kraju, promjene se događaju i na području intimnih dijelova tijela, dlačice su rjeđe i posijedit će kao i kosa.

Trbuh postaje izraženiji

Kada vidimo da neki muškarac ima veliki truh koji se prelijeva kažemo da ima "pivski trbuh", no i žene se također debljaju u tom dijelu tijela. Treba znati da su masne naslage na trbuhu neprijatelj dobrog zdravlja. Bez obzira na ukupnu težinu, masne naslage na trbušnom području povećat će rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2. Prema stručnjacima, masne naslage se pojavljuju zbog usporavanja metabolizma povezanog sa starenjem.

Dani samo lete

Sigurno se sjećaš kako su dani sporo prolazili u djetinjstvu i kako je život postao brz kada si postala mama. Upravo tako se osjećaju ljudi u mirovini - kao da vrijeme leti, nemaju dovoljno vremena za sve što bi htjeli iako više nisu u radnom odnosu. Kao da se vrijeme ubrzava kako godine prolaze, a zaposlenost je sve veća.

Depresija se može pojaviti

U svakoj dobi se može pojaviti usamljenost, no nedostatak zanimljivih ljudi ili aktivnosti u mirovini može dovesti do depresije. Bolest, bol i kronična zdravstvena stanja također mogu utjecati na pojavu ovog stanja. Depresija drugačije utječe na starije ljude nego na mlade jer se povezuje s povećanim rizikom od srčanih bolesti i povećanim rizikom smrti od bolesti. Studije su pokazale da je kod pacijenata s fizičkim bolestima depresija znatno povećala vjerojatnost smrti od tih bolesti. Stoga je vrlo važno biti aktivan i uvoditi različite obveze u život prije i nakon odlaska u mirovinu.

Starenje ponekad boli

Neki čitatelji su naglasili da ih nitko nije upozorio na mnoštvo bolova koji su doživjeli kako su starjeli i da su im neki dijelovi tijela otkazivali. Na primjer, svakodnevni bolovi u zglobovima koji onemogućuju lako kretanje.

Tuđe mišljenje nije bitno!

Ono što si čula o nezainteresiranosti za tuđe mišljenje je apsolutna istina. Kako godine prolaze ljude je sve manje briga za tuđe mišljenje. Nose se udobne cipele. Nikad više ne pitaju što drugi ljudi očekuju od njihove odjeće. Ide se u trgovinu bez šminke. Nije da ljudima nije stalo do toga kako izgledaju, nego im nije važno što drugi ljudi misle i očekuju. A ništa u životu nije tako oslobađajuće kao činjenica da ti nije stalo do tuđeg mišljenja, zar ne?