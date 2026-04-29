Slabi i lomljivi nokti? Izdvajamo najbolje lakove koji će ih ojačati

Krhki, tanki i lomljivi nokti čest su problem, ali rješenje može biti jednostavnije nego što mislite. Lakovi za jačanje osmišljeni su kako bi ojačali strukturu nokta i vratili mu zdrav izgled – bez komplicirane rutine

Ako su vam nokti slabi, listaju se i lako pucaju, lakovi za jačanje mogu biti mali, ali vrlo učinkovit korak u rutini njege. Zdravi i čvrsti nokti nisu samo estetski ideal, već i pokazatelj općeg zdravlja. Osim što pružaju uredan i njegovan izgled, ovi proizvodi ciljano djeluju na strukturu nokta, pomažući mu da postane čvršći i otporniji na svakodnevna oštećenja. U moru različitih formula, nije uvijek lako pronaći onaj pravi - zato donosimo vodič kroz najbolje lakove za jačanje noktiju koji zaista čine razliku.

Zašto su nokti slabi i lomljivi?

Nokti su građeni od keratina, istog proteina koji čini našu kosu. Njihova čvrstoća ovisi o nizu unutarnjih i vanjskih faktora, a lomljivost je često posljedica kombinacije nekoliko uzroka. Često izlaganje vodi, primjerice prilikom pranja posuđa bez rukavica, omekšava keratinsku strukturu i čini nokte podložnijima oštećenju. Sličan učinak imaju i agresivna sredstva za čišćenje te odstranjivači laka za nokte s acetonom, koji ih dodatno isušuju.

Stručnjaci se slažu da na zdravlje noktiju utječu i životne navike. Neuravnotežena prehrana, siromašna ključnim nutrijentima poput biotina, željeza i cinka, može usporiti rast i smanjiti njihovu otpornost. Mehanička oštećenja, od korištenja noktiju kao alata do nepravilnog turpijanja, također dovode do listanja i pucanja. Uz to, i česte manikure s gelom ili trajnim lakom mogu stanjiti ploču nokta, pogotovo ako se nepropisno uklanjaju.

Prvi korak: Usvajanje zdravih navika

Prije primjene bilo kakvog laka za jačanje, ključno je usvojiti nekoliko jednostavnih navika koje su temelj za zdrave nokte:

Hidratacija je presudna: Baš kao i koža, i nokti trebaju vlagu. Redovito nanosite hranjiva ulja, poput bademovog ili ulja jojobe, na nokte i zanoktice. Dermatolozi ističu da je njega zanoktica neizostavan dio rutine jer zdrava kožica štiti korijen nokta od oštećenja.

Baš kao i koža, i nokti trebaju vlagu. Redovito nanosite hranjiva ulja, poput bademovog ili ulja jojobe, na nokte i zanoktice. Dermatolozi ističu da je njega zanoktica neizostavan dio rutine jer zdrava kožica štiti korijen nokta od oštećenja. Nosite rukavice : Prilikom obavljanja kućanskih poslova poput pranja posuđa ili čišćenja kupaonice, preporuča se nositi zaštitne rukavice. One sprječavaju kontakt s vodom i kemikalijama koje narušavaju strukturu nokta.

: Prilikom obavljanja kućanskih poslova poput pranja posuđa ili čišćenja kupaonice, preporuča se nositi zaštitne rukavice. One sprječavaju kontakt s vodom i kemikalijama koje narušavaju strukturu nokta. Pravilna njega : Koristite blage odstranjivače laka bez acetona i birajte nježnije turpije, poput staklenih. Nokte uvijek turpijajte u jednom smjeru kako biste spriječili listanje.

: Koristite blage odstranjivače laka bez acetona i birajte nježnije turpije, poput staklenih. Nokte uvijek turpijajte u jednom smjeru kako biste spriječili listanje. Pauza od manikure: Povremeno odmorite nokte od trajnog laka i gela na nekoliko tjedana kako bi se nokatna ploča imala priliku prirodno obnoviti i ojačati.

Najbolji lakovi za jačanje noktiju

Uz zdrave navike, postoje i određeni tretmani koji mogu pružiti dodatnu potporu i ubrzati oporavak noktiju. No, važno je razlikovati učvršćivače, koji stvaraju zaštitni sloj na površini, od ojačivača, koji prodiru u nokat i hrane ga iznutra. U nastavku smo izdvojili nekoliko najpopularnijih lakova za jačanje noktiju koji stvarno djeluju.

OPI Nail Envy

Jedan od najpoznatijih tretmana na tržištu, OPI Nail Envy, s razlogom je postao klasik. Njegova formula obogaćena je hidroliziranim proteinima pšenice i kalcijem, sastojcima koji dokazano jačaju slabe i oštećene nokte. Pomaže u sprječavanju listanja i pucanja te potiče zdrav rast. Može se koristiti samostalno za sjajan finiš ili kao bazni lak ispod omiljene boje. Cijena: oko 25 €

Essie Hard to Resist Advanced Nail Strengthener

Ovaj lak klinički dokazano jača nokte i čini ih vidljivo otpornijima već nakon samo tri dana korištenja. Njegova napredna MSM tehnologija stvara zaštitni, fleksibilni sloj na noktima, sprječava lomljenje i pruža im zdrav sjaj. Idealan je za one koji traže brze i vidljive rezultate. Cijena: oko 12 €

Ecrinal Vitaminski lak za jačanje noktiju

Vitaminski lak može ojačati, oporaviti i restrukturirati oštećene nokte. Štiti nokte od bakterija i gljivica. Poboljšava rast, ponovni rast i otpornost noktiju. Cijena: oko 11 €

CND RescueRxx Daily Keratin Treatment

CND RescueRXx je vrlo učinkovit dnevni keratinski tretman za koji je klinički dokazano da poboljšava stanje noktiju u 1 tjednu. Sadrži ulje jojobe i badema. Cijena: oko 19 €

Orly Nail Defense

OrlyNail Defense će vam pomoći držati nokte u kondiciji uz profesionalnu njegu. Jača krhke i slabe nokte sklone pucanju te vraća mat i oštećenim noktima zdravi sjaj. Zahvaljujući svojem posebnom sastavu koji je obogaćen njegujućim tvarima, nokti će ostati čvrsti i elastični. Cijena: oko 11 €