403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ljepota
ZA SVAČIJI DŽEP

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici

Ana Ivančić
3. ožujka 2026.
Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Unsplash
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Poznati po svom snažnom antioksidativnom djelovanju, pomažu u borbi protiv znakova starenja, ujednačavaju ten i vraćaju koži svježinu i prirodni sjaj. Upravo zato postali su nezaobilazan korak u svakodnevnoj rutini njege za sve koje žele zdraviju, blistaviju i otporniju kožu

Vitamin C odavno nije samo ključan sastojak u borbi protiv prehlade; u svijetu njege kože postao je prava zvijezda i neizostavan korak u jutarnjoj rutini mnogih. Ovaj moćni antioksidans obećava blistav ten, ujednačenu boju kože i usporavanje znakova starenja. Ipak, uz preplavljeno tržište i formule koje se razlikuju u koncentraciji, stabilnosti i cijeni, odabir onog pravog seruma može se činiti kao znanstvena fantastika.

Od povoljnih drogerijskih rješenja do dermatoloških zlatnih standarda, pripremili smo vodič koji će vam pomoći pronaći idealan serum s vitaminom C za vaše potrebe i budžet.

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Pexels

Zašto je vitamin C postao neizostavan u njezi kože?

Popularnost vitamina C nije tek marketinški trik. Njegova učinkovitost potvrđena je brojnim znanstvenim studijama, a djeluje na tri ključne fronte. Kao prvo, on je iznimno snažan antioksidans. To znači da neutralizira slobodne radikale, nestabilne molekule nastale pod utjecajem UV zračenja i zagađenja iz okoliša, koje oštećuju stanice kože i ubrzavaju starenje. Svakodnevnom upotrebom, vitamin C djeluje kao štit koji čuva zdravlje i mladolikost kože.

Druga njegova velika prednost jest ključna uloga u sintezi kolagena, proteina koji koži daje čvrstoću i elastičnost. S godinama proizvodnja kolagena prirodno opada, što dovodi do pojave finih linija i bora. Vitamin C potiče stanice na proizvodnju novog kolagena, čime koža postaje otpornija i glađa. Naposljetku, poznat je po svom posvjetljujućem učinku. Učinkovito smanjuje vidljivost hiperpigmentacijskih mrlja, poput onih nastalih od sunca ili nakon akni, te vraća koži svježinu i zdravi sjaj.

Kako odabrati pravi serum i izbjeći iritacije?

Nisu svi serumi s vitaminom C jednaki. Najpotentniji oblik je čista L-askorbinska kiselina, no ona je ujedno i najnestabilnija. To znači da brzo oksidira u dodiru sa zrakom i svjetlom, pri čemu gubi svoju učinkovitost i može čak izazvati iritacije. Ako ste ikada primijetili da je vaš serum promijenio boju u tamnožutu ili smeđu, to je znak oksidacije. Zbog toga mnogi moderni proizvodi koriste stabilnije derivate poput natrijevog askorbil fosfata (SAP) ili tetraheksildecil askorbata (THD), koji su nježniji i idealni za osjetljivu kožu ili početnike.

Kod odabira obratite pozornost na pakiranje. Tamna, neprozirna bočica s pumpicom ili kapaljkom najbolja je zaštita od propadanja. Serum nanosite ujutro, na čistu i suhu kožu, prije hidratantne kreme i, što je najvažnije, prije kreme sa zaštitnim faktorom (SPF). Vitamin C i SPF djeluju sinergijski, pojačavajući međusobnu zaštitu od sunčevog zračenja. Iako je siguran za većinu tipova kože, osobe s izrazito osjetljivom kožom ili rozacejom trebale bi započeti s nižim koncentracijama ili blažim derivatima.

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Pexels

Pregled najboljih seruma dostupnih na našem tržištu

Sastavili smo listu proizvoda koji se ističu svojom formulom i učinkovitošću, od drogerijskih favorita do luksuznih formula. 

Garnier Skin Naturals Vitamin C Super Glow Serum

Idealan za početnike, ovaj serum postao je drogerijski hit zbog svoje lagane teksture i brzog učinka. Sadrži 3,5% derivata vitamina C, niacinamid i salicilnu kiselinu, što ga čini odličnim izborom za trenutačni sjaj i blago ujednačavanje tena. Cijena: oko 12 €

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Promo

The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%

Za one koji traže maksimalnu snagu po niskoj cijeni, The Ordinary nudi formulu s vrlo visokom koncentracijom čiste L-askorbinske kiseline. Zbog bezvodne baze može se osjetiti lagano peckanje pri nanošenju, pa se preporučuje iskusnijim korisnicima. Cijena: oko 10 €

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Promo

Skintegra Superba C

Domaći favorit s razlogom. Ovaj serum koristi deset posto natrijevog askorbil fosfata, stabilnog derivata idealnog za kožu sklonu nepravilnostima. U kombinaciji s feruličnom kiselinom i vitaminom E pruža snažnu antioksidativnu zaštitu bez rizika od iritacija. Cijena: oko 28 €

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Promo

La Roche-Posay Pure Vitamin C12

Formuliran posebno za osjetljivu kožu, ovaj serum sadrži 12 posto čistog vitamina C uz umirujući neurosensin i salicilnu kiselinu za blagi piling. Njegova tekstura je lagana i brzo se upija, ostavljajući kožu mekom i blistavom. Cijena: oko 45 €

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Promo

Medik8 C-Tetra Luxe

Ovaj luksuzni serum koristi tetraheksildecil askorbat, iznimno stabilan i u ulju topiv oblik vitamina C koji prodire duboko u kožu. Njegova hranjiva formula obogaćena je vitaminom E i skvalanom, što ga čini savršenim za suhu i zrelu kožu koja traži intenzivnu njegu i sjaj. Cijena: oko 65 €

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Promo

SkinCeuticals C E Ferulic

Smatra se zlatnim standardom u svijetu njege kože. Njegova patentirana formula kombinira 15% čiste L-askorbinske kiseline, jedan posto vitamina E i 0,5% ferulične kiseline, stvarajući sinergiju koja pruža nenadmašnu zaštitu od vanjskih oštećenja. Iako je poznat po visokoj cijeni i specifičnom mirisu koji neki uspoređuju s "mirisom hrenovke", dermatolozi i entuzijasti kunu se u njegovu učinkovitost u borbi protiv starenja. Cijena: oko 160 €

Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici
Promo

Bez obzira na to koji serum odaberete, ključ uspjeha je u dosljednosti. Redovita jutarnja primjena vitamina C, praćena obaveznom zaštitom od sunca, najbolja je investicija u zdravu i blistavu kožu dugoročno. Pronađite formulu koja odgovara vašoj koži i budžetu, jer najbolji proizvod je onaj koji ćete zaista koristiti svaki dan.

Pročitajte još o:
Vitamin CSerum S Vitaminom CNjega Kože
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAČIJI DŽEP
Izdvajamo najbolje: Serum s vitaminom C je must-have proizvod u svakoj kozmetičkoj torbici