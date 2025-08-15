Savršeni bob - slavne dame koje pokazuju kako nositi ovu praktičnu frizuru

Bob frizura nudi beskrajne mogućnosti – možeš birati između ravnih, valovitih, glamuroznih ili razigranih verzija, a slavne žene dokaz su da ovaj rez nikad ne izlazi iz mode

Bob frizura je pravi klasik – bezvremenska, svestrana i uvijek u trendu. Može biti kratka i dramatična ili duža i elegantna, a pristaje svim tipovima kose. Osim što naglašava liniju čeljusti, bob frizura skraćuje vrijeme potrebno za oblikovanje kose i lako se prilagođava različitim prigodama. Nije čudo da je obožavaju i slavne žene, koje su svojim stilskim transformacijama dale novi život ovom kultnom rezu.

Od sofisticiranih i glamuroznih varijanti do ležernih, valovitih verzija, pogledaj koje su sve poznate dame nosile bob frizuru i inspiriraj se za svoju sljedeću promjenu.

Valoviti bob – Keira Knightley

Valoviti bob s oštrim završecima savršen je izbor ako imaš prirodno valovitu kosu. Keira Knightley pokazuje kako izgleda ležerno i šik, posebno ako kosu sušiš na zraku.

Glamurozni bob – Zendaya

Auburn bob koji je Zendaya nosila na Zlatnim globusima 2025. ima retro, Old Hollywood dojam, ali je i moderan te mekan na dodir.

Riviera bob – Sofia Richie

Slicked-back stil koji Sofia Richie nosi inspiriran je trendom poznatim kao Riviera bob – opuštena francuska sofisticiranost u kratkoj verziji.

Bob sa središnjim razdjeljkom – Kendall Jenner

Središnji razdjeljak i kraća kosa Kendall Jenner potaknuli su brojne obožavateljice da isprobaju isti rez.

Glossy bob – Hailey Bieber

Ultra-sjajan, dimenzionalan smeđi bob dokaz je da prirodna boja može biti itekako zanimljiva.

Ultra-glatki lob – Kaia Gerber

Precizno rezani lob, kakav je Kaia Gerber nosila na Chanel reviji, pokazuje koliko ovakav stil može biti elegantan.

Bob sa šiškama – Maisie Williams

Wispy šiške i duži pramenovi sprijeda daju mekoću bobu Maisie Williams.

Profimedia

Šareni bob – Lucy Boynton

Bob frizura je odlična podloga za odvažne boje, poput srebrno-denim nijanse koju je Lucy Boynton nosila na Met Gali 2019. godine.

Profimedia

Blunt bob – Jenna Dewan

Blunt bob dobiva na živosti kada se vrhovima doda malo teksture.

Dug bob sa šiškama – Mila Kunis

Šiške koje lagano prelaze obrve daju lobu opušten i trendi izgled.

Razbarušeni lob – Jourdan Dunn

Razbarušena valovita tekstura daje efekt It-girl frizure.

Retro bob – Chloë Grace Moretz

Klasični valovi i crveni ruž u kombinaciji s modernim ombreom daju glamurozan, ali svjež look.

Profimedia

Opušteni bob – Léa Seydoux

Minimalno stiliziran bob sa središnjim razdjeljkom daje francuski chic.

Bob s kovrčama – Rachel McAdams

Opustene kovrče do brade postižu se uvijanjem nasumičnih pramenova.

Profimedia

Ombré bob – Jessica Alba

Blagi valovi i suptilni ombré daju mladenački dojam bob frizuri Jessice Albe dužine do ključne kosti.

Profimedia

Bob frizura nudi beskrajne mogućnosti – možeš birati između ravnih, valovitih, glamuroznih ili razigranih verzija, a slavne žene dokaz su da ovaj rez nikad ne izlazi iz mode. Bez obzira želiš li drastičnu promjenu ili suptilno osvježenje, bob je siguran izbor za moderan, osvježen i sofisticiran izgled.