Savršeni bob - slavne dame koje pokazuju kako nositi ovu praktičnu frizuru
Bob frizura je pravi klasik – bezvremenska, svestrana i uvijek u trendu. Može biti kratka i dramatična ili duža i elegantna, a pristaje svim tipovima kose. Osim što naglašava liniju čeljusti, bob frizura skraćuje vrijeme potrebno za oblikovanje kose i lako se prilagođava različitim prigodama. Nije čudo da je obožavaju i slavne žene, koje su svojim stilskim transformacijama dale novi život ovom kultnom rezu.
Od sofisticiranih i glamuroznih varijanti do ležernih, valovitih verzija, pogledaj koje su sve poznate dame nosile bob frizuru i inspiriraj se za svoju sljedeću promjenu.
Valoviti bob – Keira Knightley
Valoviti bob s oštrim završecima savršen je izbor ako imaš prirodno valovitu kosu. Keira Knightley pokazuje kako izgleda ležerno i šik, posebno ako kosu sušiš na zraku.
Glamurozni bob – Zendaya
Auburn bob koji je Zendaya nosila na Zlatnim globusima 2025. ima retro, Old Hollywood dojam, ali je i moderan te mekan na dodir.
Riviera bob – Sofia Richie
Slicked-back stil koji Sofia Richie nosi inspiriran je trendom poznatim kao Riviera bob – opuštena francuska sofisticiranost u kratkoj verziji.
Bob sa središnjim razdjeljkom – Kendall Jenner
Središnji razdjeljak i kraća kosa Kendall Jenner potaknuli su brojne obožavateljice da isprobaju isti rez.
Glossy bob – Hailey Bieber
Ultra-sjajan, dimenzionalan smeđi bob dokaz je da prirodna boja može biti itekako zanimljiva.
Ultra-glatki lob – Kaia Gerber
Precizno rezani lob, kakav je Kaia Gerber nosila na Chanel reviji, pokazuje koliko ovakav stil može biti elegantan.
Bob sa šiškama – Maisie Williams
Wispy šiške i duži pramenovi sprijeda daju mekoću bobu Maisie Williams.
Šareni bob – Lucy Boynton
Bob frizura je odlična podloga za odvažne boje, poput srebrno-denim nijanse koju je Lucy Boynton nosila na Met Gali 2019. godine.
Blunt bob – Jenna Dewan
Blunt bob dobiva na živosti kada se vrhovima doda malo teksture.
Dug bob sa šiškama – Mila Kunis
Šiške koje lagano prelaze obrve daju lobu opušten i trendi izgled.
Razbarušeni lob – Jourdan Dunn
Razbarušena valovita tekstura daje efekt It-girl frizure.
Retro bob – Chloë Grace Moretz
Klasični valovi i crveni ruž u kombinaciji s modernim ombreom daju glamurozan, ali svjež look.
Opušteni bob – Léa Seydoux
Minimalno stiliziran bob sa središnjim razdjeljkom daje francuski chic.
Bob s kovrčama – Rachel McAdams
Opustene kovrče do brade postižu se uvijanjem nasumičnih pramenova.
Ombré bob – Jessica Alba
Blagi valovi i suptilni ombré daju mladenački dojam bob frizuri Jessice Albe dužine do ključne kosti.
Bob frizura nudi beskrajne mogućnosti – možeš birati između ravnih, valovitih, glamuroznih ili razigranih verzija, a slavne žene dokaz su da ovaj rez nikad ne izlazi iz mode. Bez obzira želiš li drastičnu promjenu ili suptilno osvježenje, bob je siguran izbor za moderan, osvježen i sofisticiran izgled.