7 odličnih rumenila za kreiranje blistavog i prozračnog make-up looka

Rumenilo je omiljeni make-up proizvod mnogih žena jer licu daje onaj završni 'touch' te lijepo zaokružuje čitavi make-up look. Tenu daje prozračnost i svježinu te je idealan izbor za kreiranje nenametljivog prirodnog izgleda koji je uvijek u modi.

Na tržištu je danas dostupan uistinu bogat izbor rumenila pa će svatko s lakoćom pronaći idealan proizvod za sebe. Najpopularnija su tekuća i kremasta rumenila te rumenila u prahu, a postoji i širok izbor nijansi. Uz sve to, dodatan plus mnogih rumenila je i to što se, osim na obrazima, mogu koristiti i kao šminka za usne i kapke, a takve multifunkcionalne proizvode svi volimo jer nam omogućavaju da pojednostavimo svoju make-up rutinu.

Osim ružičastih rumenila koje odlično pristaju osobama bljedolike i svijetle pute, na raspolaganju su nam i hladniji, prigušeniji ljubičasti tonovi, živahne crvenkaste nijanse koje tenu daju svježinu te zlaćani tonovi. Dakako, svaka sezona donosi neke nove trendove i favorite pa su tako ovog proljeća popularna rumenila u neodoljivim breskvastim nijansama koja se sjajno slažu s blago preplanulim tenom. U svakom slučaju, izbor je raznolik pa postoji ponešto za svačiji ukus.

S obzirom na to da tenu daje svježinu, rumenilo je idealan dodatak svakoj kozmetičkoj torbici. Cijenjeni vizažisti za Vogue su otkrili koja su rumenila dobar izbor za svaki tip kože, a njihove favorite otkrij u nastavku.

DIOR Dior Backstage Rosy Glow Natural Glow Blush Rumenilo (nijansa 001 – Pink) - 49,99 €

Rosy Glow je kultno Diorovo rumenilo. Njegova formula sadrži „color reviver” tehnologiju: u dodiru s kožom rumenilo se prilagođava tenu dajući mu svjež i blistav izgled tijekom cijelog dana. Njihova fina, lagana tekstura prirodno se stapa s kožom za prirodni rezultat.

Benefit Cosmetics BeneTint Lip & Cheek Stain Mini Toner za usne i lice - 27,99 €

Prozirna boja za usne i obraze koja traje satima. Benetint je izvorno kreiran 1970-ih za egzotičnu plesačicu, a svoj status je uzdigao u omiljeni kultni proizvod. Vole ga slavne ličnosti, vizažisti i žene diljem svijeta. Transparentan i seksi na svakom tenu. Nevin, a opet provokativan. Postojan.

Chanel Joues Contraste Powder Blush (nijansa nijansa 82 Reflex) – 75,10 €

Legendarno rumenilo Chanel Joues Contraste, u kultnom pakiranju s praktičnim kistom i ogledalom, popularno je od 1980. Ima finu svilenkastu teksturu koja obrazima daje svježu boju i mladolikost. Idealno je i za nježno konturiranje lica.

NARS Blush rumenilo (nijansa BUMBY RIDE) – 37 €

Rumenilo NARS Blush nudi bestežinski trag i ostavlja prirodan finiš. Pomoću mikroniziranih pigmenata u prahu daje neodoljivo mek izgled licu i obrazima.

Tom Ford Shade & Illuminate Blush Rumenilo (nijansa 05 – Sundrunk) – 128,69 €

Luksuzno rumenilo 2-u-1 s mat i highlighting efektom. Formula sadrži prah rižine svile za besprijekorno nanošenje. Rumenilo sadrži dvije komplementarne nijanse za polumat i highlighting efekt za mladenački izgled kože.

It Cosmetics Bye Bye Pores Blush Rumenilo (nijansa Naturally Pretty) – 34,19 €

Rumenilo Bye Bye Pores sadrži pigmente koji optički maskiraju i jamče dugotrajnu boju s mogućnošću nanošenja više slojeva koji će odmah sakriti pore i nesavršenosti. Savršen je za svaku vrstu kože. Obogaćen je sastojcima protiv starenja i za ojačanje kože, uključujući svilu, hidrolizirani kolagen, antioksidanse i peptide, jamči mladenačku boju, koja će razbuditi kožu!

Max Factor Creme Puff Blush rumenilo (nijansa 05 Lovely Pink) - 11,90 €

Max Factor Creme Puff Blush multitonalno rumenilo u nijansama koje oduzimaju dah. Izrazito se lagano nanosi i blenda zbog svoje satenske teksture! Sadrži i fine biserne čestice uz koje svaki ten izgleda zdravo i blistavo.

