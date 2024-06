Sve o puder obrvama - saznaj jesu li puder obrve pravi izbor za tebe

Obrve su okvir našeg lica i njihov oblik, nijansa i gustoća mogu potpuno promijeniti naš cjelokupni izraz. Ako baš i nisi vješta u ocrtavanju obrva i voljela bi da možeš preskočiti ovaj korak u svojoj make-up rutini, ali imaš rijetke obrve, vjerojatno razmišljaš o nekoj od opciji trajnog ili polutrajnog pigmentiranja obrva. Jedna od njih koja je vrlo popularna su i tako zvane puder obrve. Puder obrve je naziv za polupermanentni make-up koji nam omogućava da imamo suptilno izražene obrve bez oštrih i neprirodnih kontura.

Ova se metoda uređivanja obrva preporučuje svima koji žele naglašenije i deblje obrve u blagom luku. Kozmetičari kažu kako su puder obrve odličan izbor za one s masnom kožom koja kod klasičnog iscrtavanja obrva može nakon nekog vremena prestati primati pigment. Također, dobar su izbor za zrelu kožu, manje su invazivne, a neće im smetati izlaganje suncu, kao ni svakodnevni make-up.

Foto: shutterstock.com

Iskustva žena s puder obrvama

Većina žena koja razmišlja o puder obrvama, kao i bilo kojoj drugoj vrsti trajne ili polutrajne pigmentacije, obično strahuje od toga da će obrve biti previše naglašene ili izgledati umjetno. No, kod puder obrva to se neće dogoditi, jer je riječ o laganom i suptilnom sjenćanju - trebale bi izgledati kao da si na njih nanijela olovku ili sjenilo za obrve.

Odabereš li provjereni salon i kozmetičarku koja ima iskustva s puder obrvama, vrlo je vjerojatno da ćeš biti zadovoljna rezultatom. Žene koje imaju iskustva s puder obrvama kažu kako je vrlo važno pronaći pravu nijansu koja ide uz tvoju kosu i lice te naravno, postići idealnu simetriju, a to je nešto što bi iskusna kozmetičarka morala imati u malom prstu.

Nakon tretmana područje obrva moglo bi biti lagano crveno i svrbjeti, a koža bi se mogla lagano ljuštiti.

Dobro napravljene puder obrve izgledat će prirodno i poanta je u tome da s njima više nemaš puno posla – dovoljno ih je začešljati četkicom za obrve – to je doslovno jedino vrijeme koje ćeš im svakodnevno trebati posvetiti. Tvoje će obrve uvijek izgledati savršeno.

Kako se rade puder obrve?

Sam tretman ne boli, tek je malo neugodan, a ukupno traje oko sat i pol do dva sata. Trebaš doći bez šminke na obrvama. O obliku, odnosno luku koji želiš dogovorit ćeš se prethodno s kozmetičarkom, ali ona će ti vjerojatno sugerirati što najbolje pristaje uz tvoje crte lica. Kod ove se tehnike mašinicom s tankom iglicom pigment unosi u površinski sloj kože. Na koži tako ostaju tisuće tragova pigmenta koji tvojim obrvama daju željenu boju i oblik. Nakon tretmana dobit ćeš detaljne upute za njegovanje obrva (koje je intenzivnije prvih nekoliko dana nakon tretmana jer je koža iziritirana). Također, dobit ćeš preporuku o tome kada bi bilo poželjno doći na korekciju.

Puder obrve nakon sedam dana

Prvih sedam dana nakon tretmana traje proces zacjeljivanja i tih dana koža u području obrva može biti crvena. Također, u ovom bi se periodu mogli javiti simptomi poput svrbeža i ljuštenja kože. Važno je pridržavati se uputa koje si dobila vezano za njegu puder obrva. Primijetit ćeš kako će ti se obrve činiti malo pretamne, ali to je očekivano. Kako će zapravo izgledati tvoje obrve vidjet ćeš tek nakon tih prvih sedam dana, dok pigment skroz ne „sjedne“. Tek nakon minimalno sedam dana vidjet ćeš pravi krajnji rezultat, a same će obrve biti koju nijansu svjetlije i djelovat će prirodno.

Puder obrve nakon mjesec dana

Na drugi tretman treba doći nakon otprilike 30 dana, a tom se prilikom nadopunjava pigment koji se izgubio zbog ljuštenja kože. Nakon ove korekcije ponovno počinje faza zacjeljivanja, ali traje kraće i proces se smatra završenim (osim, naravno, ako nisi zadovoljna rezultatom).

Foto: shutterstock.com

Koliko traju puder obrve?

Koliko će trajati tvoje puder obrve prilično je individualno i ovisi o nekoliko faktora. Prije svega, ključan je tip i starost kože. Kako bi tvoje obrve imale duži vijek trajanja, važno je pronaći iskusnu kozmetičarku, a osim toga, prije samog tretmana ne preporučuje se vježbanje, konzumacija alkohola i kofeina te korištenje solarija. Možeš očekivati da će puder obrve trajati od minimalno od jedne do čak tri godine.

Kako ukloniti puder obrve

Kao i u kod svakog polutrajnog make-upa, puder obrve moguće je ukloniti laserom. Naime, bez obzira što pigment kod polutrajnog make-upa blijedi s vremenom ,zapravo je riječ o vrsti tetoviranja. Nažalost, s obzirom na to da popularnost puder obrva raste, sve više salona nudi ovaj tretman iako nemaju dovoljno iskusne i educirane kozmetičare pa rezultat može biti nezadovoljavajuć. Zato na kraju opet trebamo naglasiti kako je vrlo važno odabrati provjereni salon i prije nego što s odvažiš prepustiti u ruke kozmetičarki pogledaj njezine prethodne radove - ako nigdje nisu objavljeni, to bi ti trebala biti crvena zastavica.