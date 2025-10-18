Ove jeseni nosimo bordo: 10 chic kaputa koji osvajaju na prvi pogled
Kaputi su bez sumnje glavni modni adut jesensko-zimske sezone. Kako temperature padaju, svi tražimo onaj savršeni model koji će nas grijati, ali i izgledati elegantno u svakoj prilici. Ove zime, jedan trend posebno se istaknuo – kaputi u bordo nijansi. Ova profinjena boja unosi luksuzan i bogat izgled u svaku kombinaciju te se savršeno uklapa u toplu jesensku paletu.
Bordo tonovi dolaze kao osvježenje u moru klasičnih crnih, sivih i bež kaputa. Istodobno su upečatljivi i jednostavni za kombiniranje – jednako dobro pristaju uz neutralne nijanse poput bijele, bež ili sive, ali i uz tople tonove crvene, ružičaste ili maslinaste. Ako želiš chic i moderan look bez puno truda, pokušaj monokromatski styling u bordo i vinskim tonovima – efekt je elegantan, sofisticiran i uvijek u trendu.
Trend su potvrdili i modni podaci – prema Google Trendsu, pretraživanja bordo kaputa izuzetno su porasla u posljednjih mjesec dana. To znači samo jedno: bordo je boja zime 2025. godine. Bez obzira biraš li klasičan vuneni kaput, pufastu jaknu ili ležerni oversized model, bordo varijanta dat će svakoj tvojoj kombinaciji notu glamura i samopouzdanja.
Za kraj, donosimo 10 najljepših bordo kaputa iz aktualne high street ponude – od elegantnih krojeva do cozy modela za svaki dan.
