Ove jeseni nosimo bordo: 10 chic kaputa koji osvajaju na prvi pogled

Ako tražiš kaput koji će podići tvoje jesenske i zimske kombinacije, bordo je pravi izbor – donosi savršenu ravnotežu između klasičnog i modernog

Kaputi su bez sumnje glavni modni adut jesensko-zimske sezone. Kako temperature padaju, svi tražimo onaj savršeni model koji će nas grijati, ali i izgledati elegantno u svakoj prilici. Ove zime, jedan trend posebno se istaknuo – kaputi u bordo nijansi. Ova profinjena boja unosi luksuzan i bogat izgled u svaku kombinaciju te se savršeno uklapa u toplu jesensku paletu.

Bordo tonovi dolaze kao osvježenje u moru klasičnih crnih, sivih i bež kaputa. Istodobno su upečatljivi i jednostavni za kombiniranje – jednako dobro pristaju uz neutralne nijanse poput bijele, bež ili sive, ali i uz tople tonove crvene, ružičaste ili maslinaste. Ako želiš chic i moderan look bez puno truda, pokušaj monokromatski styling u bordo i vinskim tonovima – efekt je elegantan, sofisticiran i uvijek u trendu.

Trend su potvrdili i modni podaci – prema Google Trendsu, pretraživanja bordo kaputa izuzetno su porasla u posljednjih mjesec dana. To znači samo jedno: bordo je boja zime 2025. godine. Bez obzira biraš li klasičan vuneni kaput, pufastu jaknu ili ležerni oversized model, bordo varijanta dat će svakoj tvojoj kombinaciji notu glamura i samopouzdanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za kraj, donosimo 10 najljepših bordo kaputa iz aktualne high street ponude – od elegantnih krojeva do cozy modela za svaki dan.

COS - 279 €

Arket - 299 €

H&M - 159 €

M&S - 150 €

Mango - 179,99 €

Pull and Bear - 49,99 €

Reiss - 455 €

Zara - 39,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 199 €

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima