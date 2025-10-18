Horoskop za subotu: Strijelci pazite što govorite, vage trebaju slušati intuiciju

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Sve ono što vam se ne sviđa kod samih sebe, najradije biste gurnuli pod tepih. Ne može tako, voljena osoba vas dobro poznaje. POSAO: Učinite sve da vaše profesionalne sposobnosti dođu do izražaja i nemojte se bojati pokazati svoje znanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte.

Bik

LJUBAV: Tajne i intrige će vas posebno inspirirati. Bit ćete skloni napraviti sve kako bi zadobili nečije srce. Pazite dokle idete. POSAO: Umjetnici će danas funkcionirati dobro, a svi ostali tražit će gdje mogu izraziti svoju kreativnost. Imat će jaku potrebu za tim. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su erotski snovi.

Blizanci

LJUBAV: Spremni ste spustiti kriterije jer shvaćate da je život mnogo jednostavniji nego što ste u početku mislili. Otuda i opuštenost i sreća u ljubavi. POSAO: Danas će vam na radnom mjestu biti lijepo i ugodno. Vjerojatan je domjenak povodom nekog dobrog događaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete odlično.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: Danas bi mogli doživjeti vrlo ugodno i neobvezujuće druženje. Neki će ljubav naći preko prijatelja. POSAO: Priznat će vam vaše zasluge u poslu, ali će odmah od vas tražiti i veću odgovornost. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro ćete se držati.

Lav

LJUBAV: Dok se vi pokušavate što više približiti, partner se pokušava što više povući u sebe i tako se udaljava. POSAO: Sitni nedovršeni poslovi zadavat će vam nepotrebnu glavobolju. Najbolje je da ih riješite čim prije. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemir u duši i iznutra.

Djevica

LJUBAV: Ono što vam možda trenutačno nedostaje u vašoj vezi danas ćete nadomjestiti boljim erotskim odnosom. POSAO: Male igre oko dominacije na radnom mjestu razotkrivat ćete svojom intuicijom. Oslonite se na nju. ZDRAVLJE&SAVJET: Povećanje opće senzualnosti.

Vaga

LJUBAV: Možda ćete vidjeti nešto što drugi ne vide, ali nemojte se time opterećivati. Dan je i dalje dobar za ljubav. POSAO: Ako upotrijebite svoju intuiciju na ispravan način, moći ćete postići mnogo više nego što očekujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će zanimljivih snova.

Škorpion

LJUBAV: Sve ukazuje na to da ćete danas blistati. I samima će vam biti čudno koliko privlačite nečije oglede. POSAO: Danas se u poslu slobodno možete pozvati i na vlastiti šarm. Sve djelatnosti gdje vi imate utjecaja bit će vrlo uspješne. ZDRAVLJE&SAVJET: Uredite se da još više zablistate.

Strijelca

LJUBAV: Trudit ćete se biti skromniji u svojim ljubavnim očekivanjima, ali će vam takav pristup biti stran. POSAO: Pred vama su potezi kojim ćete moći promijeniti uvjete pod kojim radite vi i vaši kolege. Pazite samo da ne prenaglite u riječima. ZDRAVLJE&SAVJET: Poštujte svoje tijelo.

Jarac

LJUBAV: Teško da ćete se dana moći složiti oko ičega s voljnom osobom. Pognite glavu i slušajte što vam ona govori. Nema vam druge. POSAO: Premda će izgledati da vas drugi protežiraju, nije baš tako. Zabavni ste i sposobni, a to se sada i traži. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se od svojih očekivanja.

Vodenjak

LJUBAV: Danas ćete se osjećati dobro bilo da ostanete kod kuće u društvu voljene osobe, bilo da izađete. POSAO: Novi radni zadaci zahtijevat će više kreativnosti i smisla da se stvari postave na novi način ili da se dijelom promijene. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite dalje.

Ribe

LJUBAV: Izgledan je izlazak i lijep provod na zanimljivom mjestu punom umjetničkih vibracija i zgodnih ljudi. POSAO: Oni čiji je posao vezan uz nastupe ili prezentacije danas će postići zavidan uspjeh. Ostali će biti u publici. ZDRAVLJE&SAVJET: Nadvladat ćete malu melankoliju.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripremite pileće ražnjiće s domaćim satarašem