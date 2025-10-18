Zmijski uzorak na cipelama i čizmama nosit će žene koje vole odvažno

Animal print ponovno je na vrhu modnih trendova, no ove jeseni posebnu pažnju privlači zmijski uzorak. Upravo su cipele i čizme sa zmijskim printom postale ključni modni detalj koji podiže svaku kombinaciju. Ovaj uzorak donosi dozu luksuza, odvažnosti i profinjenosti, savršeno se uklapa u jesenske kombinacije

Kako nositi zmijske cipele i čizme

Ako voliš minimalistički stil, zmijski uzorak je idealan način da uneseš dozu dinamike u svoj look bez pretjerivanja. Gležnjače sa zmijskim printom odlično izgledaju uz traperice ravnog kroja i klasični kaput, dok će elegantne čizme do koljena savršeno nadopuniti pletenu haljinu ili suknju midi dužine. Za one koje vole eksperimentirati, zmijske cipele na petu mogu se kombinirati s kožnom suknjom ili oversized blejzerom u boji pijeska – rezultat je chic i samouvjeren look koji odiše urbanom elegancijom.

Odvažan dodatak koji osvježava svaki outfit

Bez obzira nosiš li ih na posao, kavu ili večernji izlazak, zmijske cipele i čizme imaju moć transformacije – istovremeno djeluju profinjeno, moderno i pomalo buntovno. Uzorak u tonovima sive, bež, smeđe ili crne lako se uklapa u većinu garderoba, a sjajno se slaže s vunom, traperom i kožom.

High street favoriti sezone

Donosimo izbor najljepših modela zmijskih cipela i čizama iz aktualnih high street kolekcija – od klasičnih salonki i gležnjača do statement čizama koje će postati tvoj omiljeni jesensko-zimski dodatak.

H&M - 44,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 44,99 €

Stradivarius - 55,99 €

Stradivarius - 39,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 39,95 €

