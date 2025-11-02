Ljepota
Od toplih nude tonova do čokoladnih, ovo su najljepše nijanse ruževa za jesen

Ana Ivančić
2. studenoga 2025.
Nakon laganih, svježih nijansi ljeta, na scenu stupaju ruževi u bogatim tonovima karamele, čokolade i crvenog vina. Ove jeseni usne preuzimaju glavnu ulogu - donosimo pregled najljepših nijansi koje će obilježiti sezonu i podići svaki look

Nakon ljeta obilježenog prozračnim sjajilima i nježnim balzamima, jesen donosi promjenu u naše kozmetičke torbice, vraćajući u fokus bogate teksture i odvažne, duboke boje. Ruž za usne za sezonu jesen/zima 2025. nije samo make-up proizvod, već ključni modni dodatak koji odražava snagu, sofisticiranost i toplinu. Ovogodišnji trendovi slave individualnost kroz paletu boja koja se kreće od misterioznih vinskih tonova do nostalgičnih smeđih nijansi, nudeći ponešto za svaki stil i prigodu.

Dominantni trendovi: od baršunastog mat do sočnog sjaja

Ove sezone naglasak je na formulama koje spajaju estetiku s njegom. Prošli su dani mat ruževa koji isušuju usne; moderne verzije su kremaste, hidratantne i ugodne za nošenje, ostavljajući baršunasti finiš. S druge strane, sjajila se vraćaju na velika vrata, ali s naglaskom na hranjivim sastojcima i neljepljivoj teksturi.

Duboke nijanse vina i bordo

Bordo je vječni simbol jeseni, a 2025. donosi njegovu još luksuzniju i dublju verziju. Nijanse koje podsjećaju na crno vino, od bogatog merlota do tamne boje šljive, odišu sofisticiranošću i unose dozu drame u svaki izgled. Ovaj trend savršeno se slaže s minimalističkim make-upom na ostatku lica, dopuštajući usnama da budu u centru pažnje. Modne kuće poput Diora i Givenchyja već su na svojim revijama predstavile satenske bordo usne kao ključni element jesenskog looka.

Povratak 90-ih: Tople nijanse kakaa i čokolade

Nostalgični duh devedesetih i dalje je snažno prisutan, a s njim i popularnost smeđih tonova na usnama. Za razliku od svojih prethodnika, današnji smeđi ruževi dolaze u modernijim, kremastim varijantama s decentnim sjajem koji usnama daje punoću. Paleta se proteže od tople karamele do duboke čokolade, nudeći svestrane nijanse koje laskaju različitim tonovima kože i donose toplinu cjelokupnom izgledu.

Nude u novom ruhu

Nude ruž je klasik koji nikada ne izlazi iz mode, no ove sezone dolazi u osvježenom izdanju. Umjesto toplih bež tonova, dominiraju hladnije, prigušene ružičaste nijanse s primjesama sivkaste ili ljubičaste (mauve). Ove "redefinirane" nude nijanse pružaju prirodan, ali savršeno uravnotežen i elegantan izgled koji se lako uklapa u svakodnevne i poslovne kombinacije.

Najbolji ruževi za jesen

Kako bismo ti olakšali potragu za savršenom jesenskom nijansom, izdvojili smo nekoliko proizvoda koji savršeno prate nadolazeće trendove.

Charlotte Tilbury Matte Revolution u nijansi "Pillow Talk Medium"

Dublja i bogatija verzija kultne "Pillow Talk" nijanse, ovaj ružičasto-smeđi ton savršen je primjer modernog nude ruža. Iako mat, njegova formula je iznimno hidratantna i ugodna, ostavljajući baršunasti osjećaj na usnama. Cijena: oko 37 €

MAC Cosmetics MACximal Silky Matte Lipstick u nijansi "Whirl"

Prljavo ružičasta nijansa s primjesom smeđe koja utjelovljuje duh 90-ih. Nova MACximal formula pruža intenzivnu boju i svilenkasti mat finiš koji traje satima bez isušivanja. Cijena: oko 30 €

Dior Rouge Dior u nijansi "300 Forever Nude Style"

Divna čokoladno nude nijansa u novom baršunastom finišu. Ruž je prožet derivatom jojobe koji pridonosi dugotrajnosti boje te olakšava nanošenje. Cijena: oko 54 €

Maybelline SuperStay Matte Ink u nijansi "Voyager"

Duboka, bogata boja crnog vina za one koji se ne boje ostaviti dojam. Poznata po svojoj nevjerojatnoj dugotrajnosti, ova tekuća formula ostat će na usnama cijeli dan i noć, bez potrebe za popravcima. Cijena: oko 12 €

YSL Beauty Candy Glaze Lip Gloss Stick u nijansi "Scenic Brown"

Formulacija ovog ruža-glossa kombinira sjaj laka, intenzitet ruža i njegu balzama. Zahvaljujući želatinoznoj teksturi koja se lako nanosi, pruža visok sjaj i solidnu pigmentaciju u jednom potezu. Nijansa „Scenic Brown” je toplo-smeđa boja srednje dubine s neutralnim podtonom, idealna za jesenske dane. Cijena: oko 40 €

NARS Powermatte Lipstick u nijansi "Thunder Kiss"

Bogata čokoladno-smeđa nijansa koja pruža intenzivnu boju u samo jednom potezu. Njegova kremasta formula pretvara se u mat finiš koji je iznenađujuće lagan i ugodan na usnama. Cijena: oko 33 €

Clinique Almost Lipstick u nijansi "Black Honey"

Viralni fenomen koji nije ni ruž ni sjajilo, već nešto između. Njegova prozirna formula prilagođava se prirodnoj boji usana, stvarajući jedinstvenu bobičastu nijansu koja izgleda prirodno, a opet definirano. Cijena: oko 41 €

NYX Professional Makeup Butter Gloss u nijansi "Fortune Cookie"

Za dane kada želiš samo dašak boje i puno sjaja, ovo kultno sjajilo je idealan odabir. Nude nijansa "Fortune Cookie" može se nositi samostalno ili preko ruža za dodatnu dimenziju i sočan izgled. Cijena: oko 8 €

