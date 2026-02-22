Od povratka loba do odvažnih šiški: Ovo su frizure koje će obilježiti proljetne dane

Od povratka popularnog loba do odvažnih šiški koje se nameću kao ključni statement sezone, proljetni trendovi donose spoj klasike i hrabrih pomaka, idealnih za sve koje žele suptilnu, ali vidljivu promjenu

Dolazak proljeća tradicionalno budi želju za promjenom, a upravo je frizura jedan od najbržih i najupečatljivijih načina da osvježimo svoj izgled. Nakon zimskih mjeseci u znaku praktičnosti i jednostavnih stilova, u fokus dolaze razigrani rezovi, lagane teksture i detalji koji naglašavaju osobnost.

Proljeće donosi zaokret prema potpuno drugačijem raspoloženju: uglađenom, elegantnom i profinjenom. Zaboravite na "upravo sam ustala iz kreveta" izgled, jer na scenu stupa kosa koja je sjajna, zdrava i stilizirana s namjerom, ali bez krutosti i pretjeranog truda.Stručnjaci se slažu da je naglasak na promišljenim siluetama i zdravom izgledu. Inspiraciju pronalazimo u eleganciji ranih dvijetisućitih i devedesetih, što znači povratak voluminoznih fen frizura, chic punđi i bogatih, sjajnih smeđih nijansi.

Iako ne postoje stroga pravila, opći dojam označava jasan odmak od proteklih godina, a upravo je to ono što ove trendove čini tako svježima i uzbudljivima. U nastavku donosimo vodič kroz ključne frizure koje će dominirati nadolazećom sezonom.

Trendi frizure koje će definirati proljeće

Nakon vladavine klasičnog francuskog boba, na scenu stupa njegov odvažniji i moderniji nasljednik: graduated odnosno slojeviti bob. Frizeri ističu kako klijenti sve više traže oštrije rezove koji su suptilno graduirani prema naprijed. Time se zadržava dužina i težina oko lica, dok se kosa na stražnjem dijelu podiže, stvarajući pomalo grunge dojam. Iako opis može zvučati kao frizura koju želite izbjeći, ova je verzija sirova, oštra i namjerno "slomljenih" rubova, a stilisti je postižu britvicom kako bi uklonili težinu i dali joj pokret.

S druge strane, za one koji nisu spremni na drastične promjene, lob ili dugi bob nastavlja svoju vladavinu kao jedna od najsvestranijih i univerzalno laskavih frizura. U 2026. nosi se u verziji koja seže do ključne kosti, s naglaskom na punoći i zdravim vrhovima. Savršena predstavnica ovog stila je Hailey Bieber, čiji je rez istovremeno mekan, nosiv i odiše elegancijom. Ovaj se rez idealno spaja s još jednim velikim trendom, a to je takozvana "midi" fen frizura. Riječ je o stilu koji ima volumen u korijenu i glatki, puni završetak, ali bez izraženih kovrča ili valova, stvarajući tiši, profinjeniji dojam.

Dramatični slojevi i povratak šiški

Ako postoji jedan rez koji će apsolutno dominirati, onda je to "leptir" frizura. Popularizirana od strane zvijezda poput Sabrine Carpenter, ova frizura kombinira kraće, lepršave slojeve koji uokviruju lice s dužim slojevima na ostatku kose. Efekt je dramatičan i pun pokreta, dajući iluziju volumena i gustoće. Ovaj stil vuče korijene iz sedamdesetih, ere koja se na velika vrata vraća u svijet frizura, donoseći sa sobom i pernate slojeve u stilu Farrah Fawcett.

Šiške su također ponovno u prvom planu, i to u nekoliko različitih varijanti. Vraćaju se bočno začešljane šiške, kakve je nosila Amber Valletta na Guccijevoj reviji sredinom devedesetih. One su idealne za sve koji oklijevaju pred potpunim šiškama jer nude svestranost i lakoću postizanja. Dovoljno je samo prebaciti razdjeljak i učvrstiti ih laganim kremom. Uz njih, popularne su i takozvane upečatljive šiške, koje se ne stapaju s ostatkom kose, već stvaraju jači, minimalistički oblik. One omogućuju da se ostatak kose podigne, dok šiške čisto sjedaju na čelo, pružajući uredan i moderan izgled.

Hrabrost u kratkim formama

Za najodvažnije, proljeće donosi i povratak kraćih frizura s pomakom. Veliki trend je "bixie", hibrid između pixie frizure i boba. Nudi zaigranu teksturu i odvažnu siluetu, a savršen je odabir za one koji žele primjetnu promjenu bez odlaska u krajnost. Stilisti ga opisuju kao mekšu, teksturiranu verziju koja kombinira najbolje od oba svijeta.

Uz bixie, vidjet ćemo i povratak kulerske shag frizure, inspirirane 70-ima. Riječ je o izraslim pixie i bob frizurama s pomalo muževnim prizvukom, na tragu Micka Jaggera ili Jima Morrisona. Ključ je u sušenju na zraku, korištenju difuzora za poticanje prirodnih valova i pokreta te stiliziranju prstima. Ovaj trend slavi prirodnu teksturu i odmak od savršeno ispoliranih frizura.

Proljetni trendovi frizura donose savršenu ravnotežu između bezvremenske elegancije i modernog izraza. Bilo da se odlučite za klasični lob, nježne slojeve ili upečatljive šiške, svaka od ovih frizura pruža priliku za mali, ali efektan makeover koji prati ritam toplijih dana. Proljeće je idealno vrijeme za osvježiti izgled, poigrati se stilom i odabrati frizuru koja će naglasiti vašu osobnost i unijeti novu dozu samopouzdanja u svakodnevne kombinacije.