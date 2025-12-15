Beauty trendovi koji su obilježili 2025. godinu: Jeste li ih isprobale?

Od viralnih sastojaka s TikToka do personaliziranih režima koje pokreće umjetna inteligencija, izdvojili smo trendove koji su definirali ovu godinu

Godina 2025. ostat će zapamćena kao prijelomna točka u svijetu ljepote. Više no ikad, granice između njege kože, wellnessa i tehnologije postale su nejasne, stvarajući novo doba u kojem potrošači traže holistički pristup i znanstveno utemeljena rješenja. Od viralnih sastojaka s TikToka do personaliziranih režima koje pokreće umjetna inteligencija, izdvojili smo ključne trendove koji su definirali ovu godinu, a koje je potvrdio i Googleov godišnji izvještaj o najpopularnijim pretragama.

Njega kože: Znanost u službi dubinske obnove

Ako je 2025. nešto dokazala, to je da su potrošači spremni za znanstveno potkrijepljene inovacije. U središtu pozornosti našla su se dva ključna smjera: biotehnološki sastojci i holistički pristup ljepoti "iznutra".

Apsolutna zvijezda godine bio je PDRN, poznatiji kao DNK lososa. Ovaj regenerativni sastojak, punim imenom polideoksiribonukleotid, postao je viralan zahvaljujući slavnim osobama poput Jennifer Aniston i Kim Kardashian. Njegova sposobnost da potiče zacjeljivanje, stimulira proizvodnju kolagena i smanjuje upale učinila ga je nezaobilaznim u profesionalnim tretmanima i serumima.

Prema Googleovim podacima, najtraženija kiselina za njegu kože bila je azelaična kiselina. Ovaj svestrani sastojak pokazao se kao rješenje za brojne probleme - od akni i rozaceje do melazme - zahvaljujući svojim protuupalnim, antibakterijskim i depigmentacijskim svojstvima.

Istovremeno, učvrstio se trend ljepote koja dolazi iznutra. Prodaja suplemenata kolagena, posebice morskog, porasla je za više od 60%. Potrošači su sve više posezali i za adaptogenima poput ashwagandhe te proizvodima za zdravlje crijeva, shvaćajući da je blistava koža odraz cjelokupnog stanja organizma.

Makeup: Sraz mat tekstura i staklenog sjaja

Svijet šminke u 2025. bio je obilježen suprotnostima koje su se savršeno nadopunjavale. S jedne strane, dominirao je "cloud skin"- mat ten mekog fokusa, baršunaste teksture i sanjivih, zamagljenih rubova sjenila i ruževa. S druge strane, popularnost su zadržali i "glass skin cheeks"- obrazi staklenog sjaja koji izgledaju kao da ste upravo izašli s tretmana lica.

#glassskin #glow #glowmakeup ♬ Originalton - Katekijo @kasiakijowska Dla takiego efektu glow najlepiej używać produktów “na mokro” czyli w sticku lub kremie. A na wykończenie makijazu (lub potem w ciagu dnia) używam ZAWSZE toniku skin balance marki Elever. Pozostałe produkty: Podklad: prada Bronzer: dior Roz do policzkow: rhode Rozswietlacz: 19/99 high- shine gloss lub Refy #makeuptutorial

Detalji su činili razliku. Siren eyeliner, oštra i izdužena linija tušem, postala je nezaobilazan dio večernjih lookova, dok su konturirane usne podigle umijeće šminkanja na novu razinu. Trend, koji je dodatno popularizirala Hailey Bieber lansiranjem Rhode olovaka za usne, naglašava oblikovanje usana suptilnim sjenčanjem uz precizno iscrtavanje.

Paletom boja dominirale su duboke, raskošne nijanse. Burgundi tonovi i boje bobičastog voća viđali su se posvuda - od tuševa za oči do ruževa. Kao protuteža, popularnost su zadržale i neutralne, nude usne, posebno u nijansi Mocha Mousse, koja je proglašena jednom od boja godine.

Kosa i nokti: Raskošne boje i odvažni uzorci

Trendovi za kosu bili su inspirirani toplim i bogatim tonovima. Nijanse Espresso i Mocha Mousse bile su najtraženije boje za brinete, nudeći savršen balans hladnih i toplih podtonova. Za one odvažnije, Cherry Cola kosa - duboka smeđa s crveno-ljubičastim odsjajem - bila je apsolutni hit.

#uniccolormask #тонуючамаска #mochamousse ♬ NATASHA - NINEONE赵馨玥 @unic.academy 🤎Найтрендовіший колір 2025 року – Mocha Mousse! 🤎 З тонуючою маскою UNIC COLOR MASK 8/76 його легко отримати всього за 10 хвилин! 😍 ✨ Що дає ця маска? ✔ Освіжає відтінок і додає глибину кольору. ✔ Нейтралізує небажану теплоту, надаючи насичений відтінок молочного шоколаду. ✔ Живить і зміцнює завдяки аргановій олії, вітаміну Е та кератину. ✔ Зволожує та розгладжує – волосся стає м’яким і блискучим. 🕒 3-10 хвилин – і твій колір знову розкішний! ✅ 250 ml – 632 грн 📩 Замовляй в особисті повідомлення 💜 Спеціальні ціни для майстрів та салонів краси. #unicprofessional

Na noktima je vladala kreativnost. Boja godine bez sumnje je bila putrasto žuta (butter yellow), koja se iz svijeta mode preselila ravno na manikure. Uz nju, istaknuli su se i razigrani uzorci. Točkasti nokti doživjeli su preporod zahvaljujući pjevačici Sabrini Carpenter, dok je leopardov uzorak postao simbol maksimalističke i odvažne manikure.

Budućnost je sada: Tehnologija i holistički pristup

Godina 2025. potvrdila je da je tehnologija postala neizostavan dio beauty rutine. Hiper-personalizacija dosegla je vrhunac s AI analizatorima kože koji u stvarnom vremenu preporučuju proizvode te AR (proširena stvarnost) alatima za virtualno isprobavanje šminke.

Biotehnologija je omogućila održiviju proizvodnju sastojaka u laboratorijima, smanjujući pritisak na okoliš. Istovremeno, holistički pristup proširio se i izvan suplemenata - odabir mirisa postao je alat za poboljšanje raspoloženja ("moodscaping"), a sve se više pažnje pridaje i kvaliteti vode, što je dovelo do porasta popularnosti filtera za tuš.

Trendovi koji su je obilježili pokazuju jasan smjer prema budućnosti u kojoj su učinkovitost, personalizacija i održivost ključni stupovi industrije.