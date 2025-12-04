Ove zime teški puder mijenjamo za prozračniji skin tint

Bilo da tražiš minimalistički izgled za svaki dan ili samo želiš odmoriti kožu od teških pudera, skin tint je savršen odabir. Pruža svježinu, njegu i upravo onu dozu prekrivanja koja je potrebna da tvoja prirodna ljepota zablista

Zaboravi na teške, matirajuće pudere koji stvaraju osjećaj maske na licu. Ove sezone u fokusu je prirodan izgled i blistav ten, a glavni saveznik u postizanju tog cilja je skin tint. Iako je dobar tekući puder neizostavan dio svake kozmetičke torbice, sve više se okrećemo laganijim formulama koje dopuštaju koži da diše, istovremeno joj pružajući ujednačen i svjež izgled. Dostupni u kolekcijama luksuznih, ali i drogerijskih brendova, skin tintovi postali su apsolutni favorit.

Što je zapravo skin tint?

Skin tint je proizvod za ten koji nudi lagano, prozračno prekrivanje, znatno lakše od klasičnog tekućeg pudera ili čak tonirane kreme. Njegova je svrha stvoriti efekt "tvoja koža, ali bolja", suptilno ujednačavajući ten i zamagljujući sitne nepravilnosti bez potpunog prekrivanja prirodne teksture kože.

Tekstura mu je često vodenasta ili nalik serumu, zbog čega se neprimjetno stapa s kožom i idealan je za postizanje popularnog "no-makeup makeup" izgleda. Ono što ga čini posebnim jest njegova hibridna priroda – mnogi skin tintovi obogaćeni su njegujućim sastojcima poput hijaluronske kiseline, skvalana, niacinamida i vitamina C. Time ne samo da uljepšavaju, već i aktivno hidratiziraju i njeguju kožu tijekom nošenja.

Pexels

Prednosti koje će te osvojiti

Popularnost skin tintova nije slučajna. Njihove prednosti odgovaraju modernom pristupu ljepoti koji slavi prirodnost i jednostavnost.

Prirodan izgled: Zbog laganog prekrivanja, skin tint ne stvara efekt maske. Tvoja prirodna koža, uključujući pjegice, i dalje je vidljiva, ali je ten ujednačeniji i blistaviji.

Zbog laganog prekrivanja, skin tint ne stvara efekt maske. Tvoja prirodna koža, uključujući pjegice, i dalje je vidljiva, ali je ten ujednačeniji i blistaviji. Lagana i prozračna tekstura: Gotovo ga nećeš osjetiti na licu. Ne začepljuje pore i dopušta koži da diše, što ga čini idealnim za svakodnevno nošenje.

Gotovo ga nećeš osjetiti na licu. Ne začepljuje pore i dopušta koži da diše, što ga čini idealnim za svakodnevno nošenje. Jednostavna primjena: Za nanošenje ti nisu potrebni posebni kistovi ili spužvice. Većina skin tintova najbolje se nanosi prstima, što ubrzava jutarnju rutinu.

Za nanošenje ti nisu potrebni posebni kistovi ili spužvice. Većina skin tintova najbolje se nanosi prstima, što ubrzava jutarnju rutinu. Hidratacija i njega: Zahvaljujući sastojcima za njegu, koža ostaje hidratizirana i dobiva zdrav sjaj.

Zahvaljujući sastojcima za njegu, koža ostaje hidratizirana i dobiva zdrav sjaj. Ne nakuplja se u borama: Zbog svoje fluidne teksture, ne uvlači se u fine linije i bore, što ga čini odličnim izborom i za zrelu kožu.

Naš izbor: 7 odličnih proizvoda koje vrijedi isprobati

Tržište je prepuno sjajnih opcija za svaki tip kože i budžet. Izdvojili smo sedam popularnih skin tintova koji su osvojili beauty entuzijaste diljem svijeta.

Essence SKIN tint blagi hidratantni make-up SPF 30

Ovaj drogerijski favorit nudi lagano do srednje prekrivanje, ujednačava ten i ne začepljuje pore. Formula je obogaćena hijaluronskom kiselinom i aloe verom za dodatnu hidrataciju, a sadrži i SPF 30. Veganski je proizvod bez parabena, alkohola i ulja. Cijena: oko 4 €

Promo

Maybelline SuperStay 24HR Skin Tint + Vitamin C

Poznat po svojoj dugotrajnosti, ovaj proizvod nudi nešto veće prekrivanje u usporedbi s drugim skin tintovima, ali i dalje zadržava osjećaj lakoće na koži. Obogaćen je vitaminom C koji tenu daje blistav i svjež izgled. Cijena mu je oko 15 €

Promo

Fenty Beauty Eaze Drop Blurring Skin Tint

Ako želiš malo više prekrivanja, ali i dalje prirodan izgled, Fenty Beauty Eaze Drop je odličan izbor. Nudi lagano do srednje nadogradivo prekrivanje koje zamagljuje nesavršenosti i ujednačava ten bez osjećaja težine. Lako se nanosi i otporan je na vlagu. Cijena: oko 35 €

Promo

L'Oréal Paris True Match Nude Plumping Tinted Serum

Ovaj hibridni proizvod spaja prednosti seruma i laganog prekrivanja. Vrlo je lagan i fluidan, a sadrži 1 % hijaluronske kiseline koja kožu čini punijom i hidratiziranom. Pruža suptilno prekrivanje i prirodan, blistav finiš. Cijena: oko 20 €

Promo

NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer SPF 30

Iako je tehnički tonirana krema, ovaj kultni NARS proizvod često se svrstava u kategoriju skin tintova zbog svog laganog, koži sličnog efekta. Hidratizira, štiti od sunca sa SPF 30 i daje tenu prekrasan, zdrav sjaj. Cijena: oko 42 €

Promo

Hourglass Veil Hydrating Skin Tint

Ovaj luksuzni skin tint pruža trenutačnu hidrataciju i blistav finiš. Formula obogaćena skvalanom i hijaluronskom kiselinom topi se na koži, zaglađuje teksturu i pruža prozračno prekrivanje koje traje cijeli dan. Cijena: oko 55 €

Promo

Ilia Super Serum Skin Tint SPF 40

Nagrađivani proizvod koji spaja šminku, njegu kože i zaštitu od sunca. Sadrži niacinamid, skvalan i hijaluronsku kiselinu, a mineralni SPF 40 pruža visoku zaštitu. Daje vrlo blistav, "dewy" finiš i idealan je za suhu kožu. Cijena: oko 48 €