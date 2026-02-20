403 Forbidden

Ljepota
SCENTS OF THE DESERT

Novi Zara parfemi mirišu luksuzno i mogli li postati vaši novi favoriti

Žena.hr
20. veljače 2026.
Zarini mirisi često nastaju u suradnji sa svjetski poznatim parfumerima i ostavljaju dojam luksuza, kako dizajnom bočice tako i samim mirisnim notama. Najnovija kolekcija Scents of the Desert donosi četiri nova parfema inspirirana toplinom, začinima i tajanstvenim notama pustinje

Zara već je odavno prestala biti samo modna adresa za trendi komade – njezina parfemska linija iz sezone u sezonu postaje sve ozbiljnija i kvalitetnija. Mirisi koje potpisuju svjetski priznati parfumeri često izgledaju i mirišu luksuzno, a pritom ostaju cjenovno dostupni široj publici. Upravo zato su Zarini parfemi postali omiljeni izbor svima koji žele sofisticiran miris bez luksuzne cijene, a nove kolekcije redovito izazivaju velik interes.

Nova parfemska priča potvrđuje taj smjer još jednom. Zara je predstavila kolekciju pod nazivom Scents of the Desert, inspiriranu toplinom, začinima i tajanstvenim notama pustinje. Iza četiri nova mirisa stoje parfumeri Dalia Izem i Jordi Fernández, čiji potpis jamči slojevite i promišljene mirisne kompozicije. Kolekcija je zamišljena kao spoj egzotike i nosivosti, s naglaskom na tople, gurmanske i drvenaste note koje ostavljaju dojam „skupljeg“ parfema.

Amber Affogato oslanja se na kontrast kave i slatkih nota, stvarajući bogatu i intenzivnu kompoziciju s naglašenom toplinom jantara i vanilije. Golden Chai priziva ritual ispijanja čaja kroz začine poput kardamoma i cimeta, uz medene i amberne tonove koji daju osjećaj ugode i intime. Musk au Lait zamišljen je kao kremasta i nježna baza za slojevito nošenje, s notama bijelog mošusa i mliječnog akorda koje koži daju mekan, čist i elegantan dojam. I Blackberry Oud istražuje kontrast voćnog i drvenastog – svježina kupine susreće se s dubinom ouda, stvarajući tajanstven i pomalo mračan karakter.

Osim samih mirisa, pažnju privlači i dizajn bočica koji djeluje minimalistički i luksuzno, gotovo poput niche parfemskih kuća. Cijela kolekcija pokazuje koliko se Zara ozbiljno posvetila parfemskoj ponudi: od koncepta i suradnje s poznatim parfumerima do završnog vizualnog identiteta. S obzirom na pristupačnu cijenu od 29,95 € po parfemu i dojmljive mirisne kompozicije, Scents of the Desert lako bi mogla postati nova omiljena kolekcija za sve koji vole tople, senzualne i pomalo egzotične parfeme.

