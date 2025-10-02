Našminkaj se kao Marta iz 'Sjena prošlosti': Doznale smo koje proizvode koriste vizažisti za njen look
Osvetoljubiva, zlobna, sebična, ali i - besprijekorna. Sve je to Marta Novak, jedna od glavnih likova u seriji 'Sjene prošlosti'. Možda ne svojom zloćom, ali stilom odijevanja i šminkom sigurno - Marta je osvojila je srca gledateljica i skupila horde obožavateljica koje se na društvenim mrežama raspituju o njezinim odjevnim kombinacijama, šminki i nakitu.
S obzirom na interes, odlučile smo pomoći gledateljicama i za njih otkrile koju šminku koristi. Razgovarale smo s Helenom Sepl, glavnom vizažisticom serije i ona nam je otkrila kojim proizvodima šminkaju Martu, koju glumi Jelena Perčin.
"Izgradnja lika Marte Novak, kao izuzetno kompleksnog i interesantnog lika, bila mi je izazovna i jako zabavna", rekla je Helena za Žena.hr.
Dnevni i večernji look
"Za dnevni look, odabrala sam joj ruž od Kryolana, nijansu 405, ponekad miješanu s nijansom 401. Za večernje lookove, odnosno Martine slavne zabave, odabrala sam Kryolan nijansu 404. Lip liner za Martu nije korišten", rekla nam je Helena te otkrila i čime na setu šminkaju njene oči.
"Najdraža paleta sjenila Marte Novak je “DIOR Warm Essentials" iz koje sam blage, neutralne nijanse odabrala za svakodnevna druženja s Paulom, Anom i Olgom, a tamnije nijanse i eye liner za večernje proslave i događanja. Trepavice su naglašene crnom maskarom “Lash Fixation” od Jane Iredalea", opisala je vizažistica.
Otkrila nam je i da je svako Martino šminkanje započelo primerom, i to “Smooth Affair - Brightning” od Jane Iredalea, nakon čega je slijedilo nanošenje pudera.
Mora izgledati besprijekorno
"Marta koristi “Skintuition” tekući puder nijanse 40, koji kolegica Monika nanosi u vrlo tankim slojevima. Dodatnu svježinu postigla sam odabirom MAC blusha nijanse “Peach”, jer Martin look uvijek treba biti besprijekoran", rekla je Helena.
Želiš li izgledati kao Marta, slijedi ove upute, a njene spletke i dalje prati u seriji 'Sjene prošlosti' od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTU-u te 24 sata ranije online na platformi Voyo.