Našminkaj se kao Marta iz 'Sjena prošlosti': Doznale smo koje proizvode koriste vizažisti za njen look

Najljepša hrvatska televizijska negativka uvijek izgleda besprijekorno, a mi znamo tajnu njezinog makeupa

Osvetoljubiva, zlobna, sebična, ali i - besprijekorna. Sve je to Marta Novak, jedna od glavnih likova u seriji 'Sjene prošlosti'. Možda ne svojom zloćom, ali stilom odijevanja i šminkom sigurno - Marta je osvojila je srca gledateljica i skupila horde obožavateljica koje se na društvenim mrežama raspituju o njezinim odjevnim kombinacijama, šminki i nakitu.

Rtl

S obzirom na interes, odlučile smo pomoći gledateljicama i za njih otkrile koju šminku koristi. Razgovarale smo s Helenom Sepl, glavnom vizažisticom serije i ona nam je otkrila kojim proizvodima šminkaju Martu, koju glumi Jelena Perčin.

"Izgradnja lika Marte Novak, kao izuzetno kompleksnog i interesantnog lika, bila mi je izazovna i jako zabavna", rekla je Helena za Žena.hr.

Dnevni i večernji look

"Za dnevni look, odabrala sam joj ruž od Kryolana, nijansu 405, ponekad miješanu s nijansom 401. Za večernje lookove, odnosno Martine slavne zabave, odabrala sam Kryolan nijansu 404. Lip liner za Martu nije korišten", rekla nam je Helena te otkrila i čime na setu šminkaju njene oči.

Rtl

"Najdraža paleta sjenila Marte Novak je “DIOR Warm Essentials" iz koje sam blage, neutralne nijanse odabrala za svakodnevna druženja s Paulom, Anom i Olgom, a tamnije nijanse i eye liner za večernje proslave i događanja. Trepavice su naglašene crnom maskarom “Lash Fixation” od Jane Iredalea", opisala je vizažistica.

Otkrila nam je i da je svako Martino šminkanje započelo primerom, i to “Smooth Affair - Brightning” od Jane Iredalea, nakon čega je slijedilo nanošenje pudera.

Mora izgledati besprijekorno

"Marta koristi “Skintuition” tekući puder nijanse 40, koji kolegica Monika nanosi u vrlo tankim slojevima. Dodatnu svježinu postigla sam odabirom MAC blusha nijanse “Peach”, jer Martin look uvijek treba biti besprijekoran", rekla je Helena.

Rtl

Želiš li izgledati kao Marta, slijedi ove upute, a njene spletke i dalje prati u seriji 'Sjene prošlosti' od ponedjeljka do petka od 20.15 na RTU-u te 24 sata ranije online na platformi Voyo.