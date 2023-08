Gotove u nekoliko minuta: Najljepše ljetne frizure koje dominiraju ove sezone

Možda prije odlaska na plažu tražiš ideju za brzinsku frizuru ili se pak za vikend spremaš na proslavu na otvorenom. Ovih dana temperature u zraku premašuju 30 Celzijevih stupnjeva pa nije čudno to što posežemo za lepršavim komadima i jednostavnim frizurama. Jače se znojimo pa nam je cilj 'maknuti' kosu s lica i zavezati je.

Zato biramo prirodni i praktični izgled pa na plažama, ali i užarenom asfaltu prevladava bezvremenski bob, svijetli tonovi i brzinske frizure. Ukratko: što prirodnije, to bolje!

U nastavku ti otkrivamo koje ljetne frizure dominiraju na društvenim mrežama i među trendsetericama. Čini se da se svi vraćaju prirodnom stajlingu pa ti, da bi izgledala elegatno, ne treba puno vremena i truda. Ove su frizure gotove u nekoliko minuta, a većina njih nije uopće zahtjevna. I baš ih zato volimo! Veseli nas i to što se u modu vraćaju pletenice i 'kikice' s daškom devedesetih kakve smo gledali u hitu '…Baby One More Time'

Evo doze inspiracije za vruće dane. I da: imaj na umu da bi uvijek, ali posebno ljeti trebala birati preparate koji odgovaraju tvojoj kosi i hidratizirati je jer je kosa uslijed utjecaja soli i sunca sklona isušivanju.

POGLEDAJ VIDEO: Što se treba nalaziti u kozmetičkoj torbici za osnovnu rutinu njege lica?

Rep – u svim varijantama

Ove sezoni u modi su klasične frizure. Rep pristaje svim uzrastima i tipovima kose, a dobar je izbor kad ne stignemo oprati kosu. Želiš li look podići na višu razinu, možeš pokušati s elegantnom visokom inačicom poput ove ispod.

Rep možeš i isplesti ili pak 'isfurati' bubble frizuru. Jednostavna je, a kosi daje sjaj i volumen. Upravo bi bubble rep mogao biti hit ljeta.

Evo još jedne ispletene ideje.

Pletenice u stilu devedesetih

Pletenice su apsolutni 'must-have'. Nose se one u stilu Pipi Duge Čarape, a vratio se i imidž iz spota '…Baby One More Time'. Takve mladenačke frizure nisu rezervirane samo za školarke nego i one malo starije. Opuštene su i simpatične, a moramo priznati da i pomlađuju. Slobodno ih kombiniraj sa šarmantnim gumicama. Vjerojatno neće stajati svima, ali vrijedi probati.

Neuredna punđa

OK, znamo da ovu brzinsku frizuru vjerojatno činiš svako ljeto jer je idealna za kupanje i opuštene večeri, no ta je frizura u trendu i na Instagramu. Odvoji dijelove kose za koje želiš da vise sa strane i spremna si u nekoliko sekundi.

Želiš li da tvoja punđa bude 'u zraku', možeš isprobati i ovu varijantu. Lepršava je i luckasta.

Opuštena pletenica

Ova frizura prozračna je i možeš je nositi i na poslu, koncertu, dejtu… - ma gdjegod. Oduševila nas je jer je ležerna, a istovremeno elegatna.

Frizure 'začinjene' maramom

Marame nisu samo za stariju populaciju. U različitim bojama mogu biti savršen ljetni dodatak repovima, pletenicama ili raspuštenoj kosi. Daj mašti na volju!

Poluraspuštena kosa

Spomenule smo već da se na velika vrata vratio prirodan i praktičan izgled. Baš zato ljeti volimo poluraspuštenu kosu. Dovoljno se tek počešljati, uzeti kopčicu i spremna si za polazak. Takav look sjajno se spaja s lepršavim ljetnim haljinama.