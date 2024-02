Izdvojile smo pudere za zrelu kožu koje žene obožavaju

Nije svejedno koji proizvod koristiš u svojoj beauty rutini. Znamo da su neke žene godinama vjerne određenoj maskari, sjenilu ili puderu, no zrela koža zahtijeva adekvatan korektor i puder koji će hidratizirati kožu te prekriti nesavršenosti. Dobro je odabrati korektor ili puder koji ujednačuje ten, a uz to sadrži hranjive sastojke poput C I E vitamina. Pritom volimo postojane proizvode lagane teksture bez osjećaja težine I zatezanja.

‘’Kako starimo, koža se lakše isušuje i često imamo više finih linija i bora što znači da se višak šminke može taložiti’’, kaže vizažistica Rachel Goodwin za portal People. To nije zdravo za kožu niti lijepo izgleda. Svaka koža, a poglavito zrela, treba hidrataciju prije nanošenja šminke. Pri odabiru podloge treba, kao što smo već rekle, birati proizvode s hidratantnim sastojcima koji istovremeno pružaju hidrataciju, sjaj I prirodni finiš.

Na tržištu je danas dostupno bezbroj pudera pa je nekad teško odabrati pravi. Ipak, da bismo ti olakšale izbor, izdvojile smo devet favorita za svaki džep. Ima tu drogerijskih, ali I pudera luksuznih brendova, a proizvodi su nabrojani od najjeftinijeg do najskupljeg.

Naravno, na tržištu se nude i puderi skuplji od 63 eura, no nastojale smo načiniti popis koji će većini biti cjenovno prihvatljiv. Prouči ga – možda nađeš (novog) favorita!

Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless – 6,70 eura

Ovaj tekući puder namijenjen je ženama koji vole mat izgled lica. Idealan je za masnu kožu jer sadrži mikro stanice zbog kojih koža neće biti sjajna, a i neće se vidjeti pore.

L'Oreal Paris True Match Super-Blendable Makeup - od 15,90 eura

Ova linija ima veliki izbor nijansi, a savršena je podloga za žene koje imaju zrelu kožu. Lagane teksture i lijepo pokriva. Također sadrži vitamin E i C koji hidratiziraju i njeguju kožu.

Vichy Liftactiv Flexilift Teint – 28,60 eura

Tekući puder s teksturom silikona daje trenutni učinak liftinga te koži pruža zdravi sjaj. Pomaže i protiv starenja kože, a puder izvrsno izgleda na licu cijeli dan.

Estee Lauder Futuris Hydra Rescue – 43,50 eura

Hidratantni tekući puder sa zaštitnim faktorom srednje do pune pokrivenosti s prirodnim finišem.

Dior 2018 Backstage Face & Body Foundation – 47,99 eura

Diorova formula obogaćena je skvalanom i hijaluronskom kiselinom i njeguje kožu. Stvoren je za zrelu kožu, posebice ako je uz to i suha. Hidratizira i potiče prirodni sjaj pa možda nije najbolji izbor za žene masne kože. Svejedno, ovaj puder prekriva crvenilo i zaglađuje, a mogao bi sakriti i sitne bore.

ARMANI Beauty Luminous Silk Perfect Glow Flawless Oil-Free Foundation – 44,20 eura

Ovaj puder ističe se po glatkoj i laganoj teksturi što rezultira prirodnim izgledom. Pogodan je za suhe i masne tipove kože je rima blago matirajući učinak. Ttreba naglasiti da ne sadrži SPF factor.

NARS Light Reflecting Foundation – 51,10 eura

Ova formula sadrži mnogo sastojaka za njegu kože koji podržavaju zdravlje kože, uključujući ekstrakt algi za smanjenje gubitka vlage, a dobar je i za prikrivanje sitnih bora. Tekuće je teksture, lagan je I jednostavno se nanosi.

Lancome Teint Miracle tekući puder – 62 eura

Visoki sadržaj vode omogućava laganu svježu teksturu koja nudi besprijekornu, srednju pokrivenost za blistav zdrav izgled kože.

ULTRA LE TEINT Ultrawear All Day Comfort Flawless Finish Foundation – 63,87 eura

Chanel puder dobar je izbor za prikrivanje tamnih mrlja. Ima vrlo prirodan i glatki finiš te je najbolji izbor za masnu kožu. S druge strane, žene suhe kože trebale bi pronaći drugi proizvod koji će više hidratizirati – za njih ovo nije najbolji izbor.

POGLEDAJ VIDEO: OTKRIJ SVE O BOTOKSU