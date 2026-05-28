Od skin scent mirisa do osvježavajućih vodenih nota: Kakve ćemo parfeme nositi ovog ljeta?

Ljeto 2026. donosi lagane, svježe i elegantne mirise inspirirane morem, citrusima, cvijećem i toplinom kože na suncu, a mi izdvajamo trendove koji će obilježiti sezonu

Nakon duge zime i slojevitih, toplih parfema, s dolaskom ljeta prirodno dolazi želja za nečim laganijim, svježijim i prozračnijim. Upravo zato ljetni parfemi svake godine dolaze u poseban fokus, a sezona 2026. donosi mirise koji mirišu na sunce, more, voće i bezbrižne dane provedene na otvorenom. Ovog ljeta naglasak je na prirodnijim i autentičnijim kompozicijama koje djeluju elegantno, ali nenametljivo.

Svježina koja miriše na ljeto

Teške note vanilije i intenzivnog mošusa tijekom toplijih mjeseci ustupaju mjesto laganijim kombinacijama koje podsjećaju na morski zrak, citruse, sočno voće i cvjetne vrtove okupane suncem. Trendovi ljetnih parfema za 2026. donose sofisticirane, ali vrlo nosive mirise koji istovremeno osvježavaju i stvaraju osjećaj opuštenosti.

Posebno su popularni parfemi s mineralnim i slanim notama koje podsjećaju na kožu nakon dana provedenog na plaži, kao i mirisi koji realistično dočaravaju miris svježeg voća ili topline kože na suncu. Umjesto klasičnih “slatkih voćnih koktela”, ove sezone naglasak je na profinjenijim i prirodnijim interpretacijama ljeta. Uz to, izbor parfema postaje puno osobniji. Umjesto da birate samo ono što je trenutačno popularno, sve je više naglaska na mirisima koji se stapaju s vašom kožom i odgovaraju vašem karakteru i raspoloženju.

Kako pravilno nositi parfem tijekom ljeta?

Visoke temperature dodatno pojačavaju intenzitet parfema, pa tijekom ljeta često vrijedi pravilo da je manje zapravo više. Dovoljno je nekoliko potisaka na pulsne točke poput vrata i zapešća, a odličan trik je i nanošenje parfema na odjeću jer tkanina dulje zadržava miris.

Također, hidratizirana koža puno bolje “drži” parfem, pa prije nanošenja možete koristiti neutralan losion za tijelo bez mirisa. Na taj način vaš će omiljeni ljetni parfem trajati dulje i razvijati se ljepše tijekom dana.

Najbolji ljetni parfemi: od cvjetnih do svježih aqua mirisa

Trend aqua mirisa odnosno vodenih parfema vraća se u profinjenijem stilu, s fokusom na mineralne i slane note koje dočaravaju osjećaj kože okupane morem i suncem, a ne tipičan miris kreme za sunčanje. Kad je riječ o cvjetnim parfemima za ljeto, bijelo cvijeće, stup solarne kategorije, ove sezone pojavljuje se u kombinaciji s tropskim i kremastim notama za miris koji asocira na egzotične destinacije i bezbrižnost. Neizostavan dio ljetnih parfemskih kolekcija su i citrusne note, a one u 2026. dolaze u zrelijem i realističnijem izdanju, slaveći sočnost pravog voća umjesto bombonastih interpretacija. Za one koji traže nešto drugačije, popularnost raste ugodnim skin scent mirisima koji ostaju blizu kože, kao i zelenim i drvenastim kompozicijama koje se izdvajaju iz mase.

U nastavku izdvajamo i nekoliko popularnih parfema idealnih za vruće ljetne dane.

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Miris koji hvata esenciju vjetrovite obale, spajajući slani zrak s drvenastim, zemljanim notama za osjećaj svježine i slobode. Cijena: oko 160 €

DedCool Mineral Milk

Sanjiva i umirujuća kompozicija koja spaja lavandu, oceanski zrak i morsku sol, stvarajući miris koji je istovremeno intiman i svjež. Cijena: oko 85 €

Tom Ford Neroli Portofino

Neprikosnoveni klasik koji u bočici sažima esenciju talijanske rivijere, idealan za ljubitelje bezvremenske elegancije. Cijena: oko 200 €

Miu Miu Fleur de Lait

Apsolutni hit sezone koji spaja note kokosovog mlijeka, manga i osmantusa za kremasti, voćni i neodoljivo ženstven miris. Cijena: oko 160 €

Le Labo Another 13

Topao i utješan miris jasmina, jantara i mekog mošusa koji miriše poput topline sunca na koži, savršen za stvaranje osjećaja ugode. Cijena: oko 205 €

Diptyque Philosykos

Autentičan i upečatljiv miris koji dočarava cijelo smokvino drvo na ljetnoj vrućini – od zelenih listova do sočnog ploda. Cijena: oko 130 €

Maison Margiela Replica Beach Walk

Ovaj parfem je poput ugodne šetnje uz obalu oceana dok sunce obasjava sol na vašoj koži. Cijena: oko 80 €

ARMANI Acqua di Gioia

Cvjetno-drvenasti miris koji sadrži note limuna primofiore, cvijeta Wrightia religiosa i cedra za drvenasto-citrusni miris. Cijena: oko 70 €