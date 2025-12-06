403 Forbidden

Formule koje prkose kiši, snijegu i vjetru: Ovo su najbolje maskare za zimu

Ana Ivančić
6. prosinca 2025.
Shutterstock
Testirale smo i istražile preporuke stručnjaka kako bismo izdvojile najbolje vodootporne maskare u različitim cjenovnim kategorijama koje zaista ispunjavaju svoja obećanja. Evo s kojim ćeš si proizvodima osigurati besprijekoran make-up i savršene trepavice od jutra do večeri

Kiša, snijeg i vjetar zahtijevaju izdržljiv make-up, a malo što može pokvariti izgled kao razmazana maskara. Zimski uvjeti idealan su test za postojanost, zbog čega su vodootporne formule nezaobilazan dio svake kozmetičke torbice. Njihova tajna leži u posebnim sastojcima poput polimera i voskova koji stvaraju zaštitni film otporan na vlagu, suze i znoj, osiguravajući besprijekoran make-up na očima od jutra do večeri. Ovo su favoriti redakcije Žena.hr

Pristupačni favoriti koji neće razočarati

Visoka cijena nije uvijek jamstvo kvalitete, a drogerijski proizvodi nude formule koje performansama mogu parirati znatno skupljim konkurentnim brendovima.

Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof

Ova maskara, koja je postala viralna senzacija, s razlogom je osvojila simpatije diljem svijeta. Njena fleksibilna četkica "Flex Tower" precizno obuhvaća svaku trepavicu od korijena do vrha, pružajući izvanrednu duljinu i podizanje bez osjećaja težine. Formula obogaćena ekstraktom bambusa čini trepavice mekanima i ne stvara grudice čak ni nakon više slojeva. Idealna je za one koji žele definiran i "otvoren" pogled koji traje cijeli dan.

L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara, Blackest Black

Klasik koji se redovito nalazi u kozmetičkim torbicama mnogih vizažista, L'Oréal Paris Lash Paradise pruža raskošan, mekan volumen i intenzivnu crnu boju. Njena četkica s više od 200 vlakana glatko klizi kroz trepavice, dajući im punoću i gustoću bez lijepljenja. Iako pruža dramatičan efekt, formula je lagana i ugodna za nošenje, a njena vodootpornost provjereno izdržava i najzahtjevnije uvjete.

Essence Lash Princess False Lash Effect Waterproof

Dokaz da vrhunske performanse ne moraju imati visoku cijenu. Essence Lash Princess postiže dramatičan efekt umjetnih trepavica, dajući istovremeno volumen i duljinu. Konusna četkica omogućuje lako nanošenje čak i na najkraće trepavice u kutovima očiju. Iako je iznimno postojana i otporna na razmazivanje, važno je napomenuti da, kao i mnoge dugotrajne formule, zahtijeva temeljitije uklanjanje.

Luksuzne formule za besprijekoran izgled

Za posebne prilike ili jednostavno za one koji žele uložiti u vrhunski proizvod, high-end maskare nude sofisticirane formule koje kombiniraju postojanost s njegujućim sastojcima.

Lancôme Lash Idôle Waterproof

Često proglašavana jednom od najboljih maskara na tržištu, Lancôme Lash Idôle u vodootpornoj verziji pruža nevjerojatan efekt podignutih i razdvojenih trepavica. Njena zakrivljena četkica s 360 mikro-čekinja precizno definira svaku trepavicu, stvarajući lepezasti izgled bez grudica. Formula je iznimno lagana i ne opterećuje trepavice, a postojanost joj je besprijekorna.

Dior Diorshow Waterproof

Za one koji traže maksimalnu dramu i volumen, Diorshow je kultni izbor. Ova maskara stvara izgled poput ekstenzija zahvaljujući velikoj četkici i formuli koja se može nadograđivati za postizanje željenog intenziteta. Unatoč snažnoj vodootpornosti, obogaćena je sastojcima koji njeguju trepavice, čineći ih jačima i zdravijima.

MAC MacStack Waterproof

Posebnost ove maskare leži u njenoj nevjerojatnoj nadogradivosti. Omogućuje prijelaz od suptilnog dnevnog do intenzivnog večernjeg izgleda bez ljuštenja ili stvaranja grudica. Otporna je na znoj, vlagu i suze, a mnogi korisnici ističu da se, u usporedbi s drugim vodootpornim formulama, nešto lakše uklanja.

Savjet za kraj: Pravilno uklanjanje je ključno

Iako je njihova postojanost najveća prednost, vodootporne maskare mogu biti izazovne za uklanjanje. Agresivno trljanje može oštetiti osjetljivu kožu oko očiju i uzrokovati lomljenje trepavica. Kako biste to izbjegli, uvijek koristite dvofazne ili uljne odstranjivače šminke. Natopi blazinicu, nježno je pritisni na zatvoreno oko tridesetak sekundi kako bi se formula otopila, a zatim lagano obriši maskaru bez grubog povlačenja.

