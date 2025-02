Najbolje drogerijske maskare koje obožavaju i poznati svjetski vizažisti

Često se smatra da viša cijena automatski znači i bolju kvalitetu, no beauty svijet nas je nebrojeno puta uvjerio u suprotno. U drogerijama se danas mogu pronaći proizvodi koji svojim učinkom konkuriraju luksuznim brendovima, a pritom ne opterećuju budžet. Zahvaljujući inovativnim formulama i naprednoj tehnologiji, sve više drogerijskih proizvoda osvaja korisnike i profesionalce, dokazujući da nije potrebno potrošiti bogatstvo za vrhunske rezultate.

Od pudera i ruževa pa sve do proizvoda za njegu kože i kose, drogerijski brendovi neprestano podižu ljestvicu, dokazujući da itekako mogu parirati skupljim brendovima. Jedan od segmenata u kojem drogerijska kozmetika posebno briljira su maskare. One su nezaobilazan dio svake kozmetičke torbice, a idealna maskara može transformirati cijeli look. Od volumena do produljenja i uvijanja trepavica, svatko može pronaći maskaru koja odgovara njegovim potrebama, a da pri tome ne potroši bogatstvo. To potvrđuju i vodeći svjetski vizažisti i beauty influenceri koji često posežu za drogerijskim maskarama jer nude širok raspon formula i četkica prilagođenih različitim željama i potrebama.

Ako si u potrazi za novom maskarom koja će naglasiti tvoje trepavice, u nastavku smo izdvojili neke od najpopularnijih drogerijskih maskara koje su osvojile korisnike i imaju izvrsne recenzije!

L’Oréal Paris Voluminous Mascara - 9,90 €

Jedna od najpoznatijih maskara za postizanje gustoće i volumena trepavica. Njezina formula obogaćena je pantenolom i ceramidima koji njeguju trepavice, dok četkica ravnomjerno raspoređuje proizvod bez stvaranja grudica. Ova maskara daje intenzivnu crnu boju i omogućuje nadogradnju za dramatičniji efekt, a pritom se ne trusi i ne razmazuje tijekom dana.

Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara – 10,90 €

Ova maskara postala je viralni hit zahvaljujući svojoj sposobnosti da trepavicama pruži nevjerojatnu duljinu i lagani volumen bez otežavanja. Fleksibilna četkica omogućuje precizno nanošenje od korijena do vrhova, dok formula obogaćena ekstraktom bambusa pomaže održati trepavice mekanima i podignutima cijeli dan.

Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara - 4,20 €

Jedna od najpristupačnijih maskara na tržištu koja je stekla kultni status zahvaljujući svojoj sposobnosti da trepavicama da izgled umjetnih trepavica. Formula je bogata i pigmentirana, a precizna četkica omogućuje jednostavno nanošenje čak i na kraće trepavice.

e.l.f. Cosmetics Big Mood Mascara – 10,99 €

Pruža intenzivan volumen i dramatičan efekt zahvaljujući kremastoj formuli obogaćenoj jojobinim uljem koje njeguje trepavice. Velika četkica omogućuje ravnomjerno nanošenje bez grudica, dok dugotrajna formula osigurava postojanost bez razmazivanja.

Max Factor 2000 Calorie Mascara - 9,90 €

Ova maskara klasik je među drogerijskim maskarama i poznata je po tome što u trenu daje dramatičan volumen. Odlična je za one koji žele guste i uvijene trepavice, a njezina formula ne ostavlja grudice niti se razmazuje.

Bourjois Twist Up The Volume Mascara - 15,90 €

Inovativna maskara s četkicom koja se može prilagoditi – jedan položaj četkice produljuje trepavice, dok ih drugi zgušnjava za puni volumen. Savršena opcija za one koji vole eksperimentirati s različitim efektima u samo jednom proizvodu.

Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara - 4,70 €

Još jedan drogerijski dragulj s iznimno preciznom silikonskom četkicom koja odlično razdvaja i produljuje trepavice. Njezina lagana, dugotrajna formula osigurava da trepavice ostanu uvijene i definirane tijekom cijelog dana.

NYX Worth The Hype Mascara – 12,60 €

Kao što joj i samo ime govori, ova maskara zaista opravdava hype. Lako se nanosi, nadogradiva je i pruža ravnomjerno prekrivanje od korijena do vrhova, a njezina formula je dugotrajna i ne trusi se.