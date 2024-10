Najbolji drogerijski puderi ispod 10 eura za svaki tip kože

Pronaći kvalitetan tekući puder koji zadovoljava sve naše potrebe – od dugotrajne pokrivnosti, prirodnog finiša, pa do savršenog prilagođavanja tenu – ponekad može djelovati kao pravi izazov, osobito kada je budžet ograničen. No, srećom, povoljne cijene ne znače nužno i kompromis u kvaliteti.

Drogerijski brendovi danas nude široku paletu pristupačnih tekućih pudera koji se mogu mjeriti s puno skupljim verzijama, a pritom koštaju manje od 10 eura. Ovi puderi idealni su za svakodnevnu upotrebu, a nude odlične rezultate za različite tipove kože i potrebe.

Bilo da tražiš puder za masnu, suhu ili mješovitu kožu, ili ti je prioritet dugotrajnost i prirodan izgled, na tržištu postoje mnogi proizvodi koji udovoljavaju svim tim zahtjevima. U nastavku donosimo pregled najboljih tekućih pudera koji su povoljni, a svojim performansama mogu zadovoljiti čak i najzahtjevnije beauty entuzijaste.

Maybelline Fit Me Matte + Poreless tekući puder - 7,90 €

Maybelline Fit Me tekući puder jedan je od najpoznatijih drogerijskih proizvoda i opravdano zauzima prvo mjesto. Dizajniran je za normalnu do masnu kožu te kontrolira sjaj i sužava pore, dajući licu mat finiš. Lagan je na koži, a zahvaljujući širokom spektru nijansi lako ćeš pronaći odgovarajuću boju.

Catrice HD Liquid Coverage Coverage Foundation tekući puder- 8,40 €

Ovaj puder poznat je po svojoj dugotrajnoj formuli i visokoj prekrivenosti, a koži daje prirodan izgled. Iako je vrlo lagan, može prikriti i veće nepravilnosti poput crvenila ili akni, a zahvaljujući mat finišu i postojanosti do 24 sata, idealan je za masnu i mješovitu kožu. Formula je nemasna i savršeno se prilagođava tenu.

Essence Stay All Day 16H long-lasting tekući puder - 4,50 €

Ako tražiš puder koji traje cijeli dan bez osjećaja težine na licu, Essence Stay All Day izvrstan je izbor. Njegova dugotrajna formula pruža srednju do potpunu pokrivnost, dok tekstura ostaje lagana. Također sadrži hidratantne sastojke koji sprječavaju isušivanje kože, pa je odličan za one s normalnom i suhom kožom.

Rimmel Match Perfection tekući puder – 5,50 €

Rimmelov Match Perfection puder ima prirodan finiš koji ujednačava ten, čineći kožu glatkom i svježom. Sadrži hidratantne sastojke koji pomažu u očuvanju elastičnosti kože, a formula se savršeno prilagođava boji tena. Zahvaljujući SPF-u 20, pruža i zaštitu od sunca, što ga čini odličnim izborom za svakodnevnu upotrebu.

Revolution Conceal & Define Full Coverage Foundation – 9,09 €

Ako voliš višenamjenske proizvode, ovaj puder iz Revolution linije pravi je izbor. Njegova formula nudi visoku pokrivnost, ali nije teška na licu, a veliki izbor nijansi prilagođen je različitim tonovima kože. Matte finiš daje prirodan izgled, a dugotrajna postojanost čini ga odličnim za svakodnevno nošenje.

wet n wild Photo Focus Foundation tekuća podloga – 9,99 €

Ovo je iznimno popularna tekuća podloga poznata po tome što pruža besprijekoran izgled kože, a posebno je formulirana kako bi bila fotogenična pod različitim osvjetljenjem. Puder je visoko pigmentiran, nudi dugotrajnost i potpuno prekrivanje te mat završetak.