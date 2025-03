Do 15 eura: Najbolje drogerijske maskare koje vrijedi isprobati

Maskara je jedan od onih kozmetičkih proizvoda gdje visoka cijena ne jamči nužno bolji učinak. Danas drogerijski brendovi ulažu puno u istraživanje i razvoj kako bi ponudili kvalitetne formule prilagođene različitim tipovima trepavica. Stručnjaci za šminku slažu se da je kod maskare najvažnija kompatibilnost s vlastitim trepavicama – duljina, gustoća i prirodan zavoj igraju ključnu ulogu u odabiru savršene formule.

Foto: Pexels

Iako luksuzne maskare često sadrže premium sastojke, njihova učinkovitost ovisi o osobnim preferencijama. S obzirom na to da se maskare preporučuje mijenjati svaka dva do četiri mjeseca, nije nužno ulagati u skuplje opcije kada drogerije nude fantastične alternative. Na tržištu su dostupne volumizirajuće formule koje stvaraju efekt umjetnih trepavica, produžujuće maskare koje eliminiraju potrebu za ekstenzijama, kao i one koje kombiniraju oba učinka.

Izbor maskare može biti izazovan zbog velikog broja opcija, ali ključ je u pronalasku formule koja odgovara tvojim trepavicama i željenom efektu. Ako tražiš najbolju drogerijsku maskaru po pristupačnoj cijeni, donosimo popis provjerenih favorita:

Maybelline Sky High Mascara - 10,90 €

Produžuje trepavice i daje fleksibilan volumen bez grudica.

Essence Lash Princess Curl & Volume Mascara - 4,20 €

Pristupačna maskara koja uvija i dodaje gustoću trepavicama.

L’Oréal Lash Paradise Mascara - 14,99 €

Kremasta formula za intenzivan volumen i meke trepavice.

e.l.f. Cosmetics Big Mood Mascara - 10,99 €

Daje dramatičan volumen uz dugotrajnu postojanost.

Max Factor 2000 Calorie – 9,90 €

Bestseller i dugogodišnji favorit iz Max Factora, ova maskara idealan je izbor za povećavanje volumena trepavica.

Catrice Glam & Doll False Lashes - 4,70 €

Dočarava jedinstven efekt trepavica kao kod lutke. Zakrivljenom četkicom zahvaća se svaka pojedinačna trepavica i obavija dubokom crnom bojom.

Rimmel Wonder’Luxe Volume - 10,70 €

Njegujuća formula s prirodnim uljima za meke i snažnije trepavice.