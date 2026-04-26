Suha i gruba stopala? Ove kreme rade čudo već nakon par dana

Suha i gruba stopala mogu brzo pokvariti dojam, osobito u sezoni otvorene obuće. Uz pravu kremu, koža se može obnoviti, omekšati i ponovno izgledati njegovano. Donosimo preporuku najboljih proizvoda za brzu i učinkovitu njegu

S dolaskom toplijih dana i nošenja sandala, naša stopala napokon izlaze iz zimske obuće i dolaze u prvi plan. No, upravo su stopala dio tijela čiju njegu često zanemarujemo, a sjetimo ih se tek kada se pojave problemi poput suhe kože, zadebljanja ili bolnih, ispucalih peta. Ipak, redovita njega stopala ključna je ne samo za ljepotu, već i za cjelokupno zdravlje i udobnost, a uz odabir pravih proizvoda, profesionalnu njegu stopala možete si priuštiti i kod kuće.

Zašto je koža na stopalima posebna?

Naša je koža na tabanima i do pet puta deblja od kože na drugim dijelovima tijela. Ta debljina pruža zaštitu i jastučić koji stopalima omogućuje da podnose pritisak i trenje uzrokovano hodanjem, trčanjem i stajanjem. No, upravo zbog te specifičnosti, stopala iziskuju posebnu njegu.

"Zanemarivanje njege može dovesti do suhe i ispucale kože. Jednom kada je kožna barijera narušena, lakše dolazi do razvoja gljivičnih ili bakterijskih infekcija. Osim toga, dobro održavana koža je zdravija i jednostavno ugodnija", objašnjava dr. Anne M. Sharkey, stručnjakinja za zdravlje stopala. Pukotine na petama nisu samo estetski problem; mogu biti bolne i uzrokovati upale. Zbog toga su kreme za stopala bogatije i formulirane sa sastojcima koji ciljano djeluju na deblju kožu, omekšavaju je i dubinski hidratiziraju.

Savršen noćni ritual za meka stopala

Kremu za stopala najbolje je nanositi navečer, nakon tuširanja, dok je koža još blago vlažna. Na taj će način koža upiti najviše hranjivih sastojaka. Za intenzivan tretman, barem jednom tjedno preporuča se napraviti piling radi uklanjanja odumrlih stanica. Nakon pilinga, nanesite bogat sloj kreme, obujte pamučne čarape i ostavite da djeluje preko noći. Ujutro ćete se probuditi s osjetno mekšim i glađim stopalima.

Vodič kroz najbolje kreme za njegu stopala

Na tržištu nam je danas dostupan širok spektar proizvoda za njegu stopala, od povoljnih drogerijskih krema do luksuznijih balzama. Istražili smo ponudu i izdvojili favorite koji su se istaknuli svojom učinkovitošću i kvalitetnim sastojcima.

Eucerin UreaRepair PLUS krema za njegu stopala (10% urea)

Ovo je jedna od najčešćih preporuka stručnjaka, posebice za vrlo suhu kožu i njegu dijabetičkog stopala. S visokom koncentracijom uree, ceramida i prirodnih čimbenika zadržavanja vlage, ova krema klinički dokazano pruža trenutno olakšanje i intenzivnu, dugotrajnu hidratizaciju. Cijena: oko 15 €

Promo

CeraVe SA obnavljajuća krema za stopala

Razvijena u suradnji s dermatolozima, ova je krema odličan izbor za one koji se bore s grubom i neravnom kožom. Formulirana sa salicilnom kiselinom, koja vrši blagi piling, te s tri esencijalna ceramida i hijaluronskom kiselinom, nježno uklanja mrtve stanice dok istovremeno obnavlja kožnu barijeru. Hipoalergena je i bez mirisa. Cijena: oko 12 €

Promo

L'Occitane karite krema za stopala

Ako želite njegu pretvoriti u opuštajući ritual, ovo je idealan izbor. Obogaćena s 15 posto hranjivog karite (shea) maslaca te umirujućim eteričnim uljem lavande i ekstraktom arnike, ova raskošna krema dubinski hrani kožu i pomaže smanjiti osjećaj umora u nogama. Idealna je za večernju masažu. Cijena: oko 28 €

Promo

Neutrogena brzoupijajuća krema za stopala

Intenzivna hidratacija koja ne ostavlja mastan osjećaj na koži glavna je odlika ove popularne kreme. Njezina norveška formula s glicerinom klinički dokazano vlaži stopala tijekom 24 sata, a trenutačno upijanje omogućuje da se obujete odmah nakon nanošenja. Koža je osjetno mekša i glađa već nakon prve upotrebe. Cijena: oko 5 €

Promo

Olival intenzivna krema za ispucala stopala

Olival nudi učinkovito rješenje za njegu stopala s posebnim problemima kao što su ispucale pete koje peku. Krema dolazi u koncentriranom obliku s benzojevom smolom koja djeluje keratolitički i antiseptički, pomažući u uklanjanju tvrdih naslaga i sprječavanju infekcija. Cijena: oko 5 €

Promo

Aveda Foot Relief Moisturizing Creme

Krema koja dubinski hidratizira i liječi ispucalu kožu, a istovremeno pruža osjećaj olakšanja umornim stopalima. Sadrži mliječnu kiselinu za blagi piling te hranjiva ulja ricinusa i jojobe koja ostavljaju kožu mekom i glatkom. Cijena: oko 30 €