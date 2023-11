Od ružmarina do ricinusa: Ovo su najbolja ulja za rast i obnovu kose

Imati lijepu i zdravu kosu želja je svake žene pa i muškarca, no ključno je da ju pravilno njegujemo odgovarajućim proizvodima. Brojna istraživanja su potvrdila da stanje kose utječe i na naše samopouzdanje, a bujna kosa ima važnu ulogu i kad je riječ o privlačenju suprotnog spola te se oduvijek smatrala simbolom ženstvenosti i plodnosti.

Zbog svega toga i ne čudi što nam je toliko stalo do toga da nam kosa bude zdrava. Ipak, prorjeđivanje i gubitak kose vrlo je čest problem, a uzroci za to mogu biti različiti. Kosa može opadati zbog hormonalnih promjena, usred promjene godišnjih doba, zbog stresa ili se može javiti kao simptom određenih bolesti. U većini slučajeva riječ je o sezonskom opadanju kose što je posve normalna pojava, no unatoč tome, iskustvo gubitka kose može biti prilično zastrašujuće stoga smo uvijek u potrazi za onim proizvodima koji će ublažiti gubitak kose te potaknuti njezin ponovni rast.

Neki ljudi prirodno imaju rijetku i tanku kosu, a na sreću postoje brojni sjajni preparati koji potiču regeneraciju i rast te zdrav izgled kose. Prema mišljenju stručnjaka, najbolji izbor za rast kose su ulja koja su potpuno prirodna te izuzetno učinkovita, a mogu se pronaći u brojnim trgovinama.

Kako pojašnjavaju stručnjaci, esencijalna ulja lako prodiru u vlasište i tako intenzivno hrane folikule dlake. Osim što opskrbljuju kosu važnim hranjivim tvarima, ulja potiču rast kose, vlaže korijen kose te učvršćuju vlasi. Mnogi ljudi preferiraju ulja u njezi kose jer sadrže prirodne sastojke pa su dobar izbor za sve.

Kao neka od najboljih prirodnih ulja za rast kose i za održavanje kose zdravom i sjajnom spominju se ricinusovo ulje, kokosovo ulje, ulje ružmarina, eterično ulje lavande te jojobino ulje. Ulje je na kosu najbolje nanositi prije pranja, i to na način da ga se umasira najprije u vlasište, a zatim i uzduž kose pa sve do vrhova. Eterična ulja moraju se najprije razrijediti u baznom ulju kao što je bademovo ili maslinovo. Masiranje vlasišta uljem potaknut će cirkulaciju krvi i tako stimulirati rast, dok će stavljanje ulja na vrhove kose ojačati i nahraniti kosu i dati joj zdravi sjaj.

Iako su ulja za kosu prikladna za sve tipove kose, dobro je imati na umu da odabir određene vrste ulja ovisi o samoj teksturi kose. Primjerice, eterično ulje ružmarina pokazalo se vrlo korisnim u sprečavanju gubitka kose, dok kokosovo ulje odgovara gotovo svima te je izvrstan odabir za dubinsku njegu kose.

U nastavku smo izdvojile neke od najboljih uljnih proizvoda za njegu i rast kose koji će ti pomoći da vratiš život svojoj kosi.