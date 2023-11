Od ružmarina do ricinusa: Ovo su najbolja ulja za rast i obnovu kose

Imati lijepu i zdravu kosu želja je svake žene pa i muškarca, no ključno je da ju pravilno njegujemo odgovarajućim proizvodima. Brojna istraživanja su potvrdila da stanje kose utječe i na naše samopouzdanje, a bujna kosa ima važnu ulogu i kad je riječ o privlačenju suprotnog spola te se oduvijek smatrala simbolom ženstvenosti i plodnosti.

Zbog svega toga i ne čudi što nam je toliko stalo do toga da nam kosa bude zdrava. Ipak, prorjeđivanje i gubitak kose vrlo je čest problem, a uzroci za to mogu biti različiti. Kosa može opadati zbog hormonalnih promjena, usred promjene godišnjih doba, zbog stresa ili se može javiti kao simptom određenih bolesti. U većini slučajeva riječ je o sezonskom opadanju kose što je posve normalna pojava, no unatoč tome, iskustvo gubitka kose može biti prilično zastrašujuće stoga smo uvijek u potrazi za onim proizvodima koji će ublažiti gubitak kose te potaknuti njezin ponovni rast.

Neki ljudi prirodno imaju rijetku i tanku kosu, a na sreću postoje brojni sjajni preparati koji potiču regeneraciju i rast te zdrav izgled kose. Prema mišljenju stručnjaka, najbolji izbor za rast kose su ulja koja su potpuno prirodna te izuzetno učinkovita, a mogu se pronaći u brojnim trgovinama.

Kako pojašnjavaju stručnjaci, esencijalna ulja lako prodiru u vlasište i tako intenzivno hrane folikule dlake. Osim što opskrbljuju kosu važnim hranjivim tvarima, ulja potiču rast kose, vlaže korijen kose te učvršćuju vlasi. Mnogi ljudi preferiraju ulja u njezi kose jer sadrže prirodne sastojke pa su dobar izbor za sve.

Kao neka od najboljih prirodnih ulja za rast kose i za održavanje kose zdravom i sjajnom spominju se ricinusovo ulje, kokosovo ulje, ulje ružmarina, eterično ulje lavande te jojobino ulje. Ulje je na kosu najbolje nanositi prije pranja, i to na način da ga se umasira najprije u vlasište, a zatim i uzduž kose pa sve do vrhova. Eterična ulja moraju se najprije razrijediti u baznom ulju kao što je bademovo ili maslinovo. Masiranje vlasišta uljem potaknut će cirkulaciju krvi i tako stimulirati rast, dok će stavljanje ulja na vrhove kose ojačati i nahraniti kosu i dati joj zdravi sjaj.

Foto: Pexels

Iako su ulja za kosu prikladna za sve tipove kose, dobro je imati na umu da odabir određene vrste ulja ovisi o samoj teksturi kose. Primjerice, eterično ulje ružmarina pokazalo se vrlo korisnim u sprečavanju gubitka kose, dok kokosovo ulje odgovara gotovo svima te je izvrstan odabir za dubinsku njegu kose.

U nastavku smo izdvojile neke od najboljih uljnih proizvoda za njegu i rast kose koji će ti pomoći da vratiš život svojoj kosi.

Olival Ružmarin klinčić ulje za vlasište, 5,30 eur

Njegujuće ulje, temeljeno na eteričnim uljima ružmarina i klinčića, uz masažu pomaže pri boljoj prokrvljenosti vlasišta i bržem rastu kose. Doprinosi izraženijoj gustoći i volumenu kose, hrani i njeguje. Bez dodanih mirisa. Proizvod ima ugodan biljno-začinski miris.

Olival Kokos ricinus ulje za kosu, 4 eur

Hladno prešana ulja kokosa i ricinusa čine blagotvornu kombinaciju za jačanje kose i vitalnost vlasišta. Dok je kokosovo ulje hranjivo, lako ulazi u strukturu vlasi i brzo se upija, ricinusovo ulje je gušće, hrani vlasište i potiče rast kose. Ulje je najbolje koristiti kao pakung koji se primjenjuje prije pranja kose.

Weleda Ulje za suhu i lomljivu kosu s Ružmarinom, 13 eur

Weleda ulje na bazi ekstrakta ružmarina i djeteline nahranit će kosu te joj vratiti prirodnu ravnotežu. Bogat nutritivan sastav ulja djeluje regenerirajuće na ispucale vrhove te vraća prirodan i zdrav sjaj kosi.

Fushi Ulje za kosu Root revival, 20 eur

Fushi jedinstvena formula sadrži 100% prirodne ekstrakte i ulja koja njeguju vlasište, potiču rast nove kose i obnavljaju oštećenu kosu.

Biofarm Ulje za njegu – Lavanda, 5 eur

Ulje namijenjeno za svakodnevnu njegu svih tipova kože i kose. Mješavina finih ulja badema, ricinusa, nevena i maslina uz dodatak vitamina E hrani, obnavlja, štiti i hidratizira kožu lica i tijela čineći je mekom i nježnom na dodir. Suhoj i oštećenoj kosi vraća sjaj i ljepotu. Dodatak eteričnog ulja lavande pruža ugodan, opuštajući miris koji smanjuje napetost i stres. Korisno je ne samo za poticanje cirkulacije kože lica i tijela već i vlasišta pri čemu potiče obnovu folikula i rast kose.

GROW GORGEOUS Hair Growth Serum Original Serum za kosu, 41 eur

Uljni serum za obnovu kose koja je sklona ispadanju. Energizirajuća mješavina kofeina, organskih klica graška i kineske grozmičice probudit će korijen kose dok će hijaluronska kiselina hidratizirati i zagladiti vlasi kose. Kontinuiranom uporabom kosa će postati vidljivo deblja, gušća i punija. Savršeno za tanku i beživotnu kosu.

Kron Losion za poboljšanu cirkulaciju vlasišta i rast kose, 32 eur

Kron uljni losion za kosu protiv ispadanja i za ubrzan rast kose sadrži ekstrakte 17 vrsta biljaka ubranih na ekološki čistim uzgajalištima. Proizveden je u skladu s drevnom recepturom, pažljivim odabirom tradicionalno priznatih i u narodu poznatih biljaka poput preslice, koprive, ružmarina, trputca, oraha, kadulje i drugih biljaka koje pozitivno utječu na zdravlje kose. Kron losion za kosu dobiven je prirodnim postupkom i ne sadrži sintetske dodatke, konzervanse, boje ni mirise.

Kiehl's Magic Elixir, 25 eur

Inspiriran tradicionalnom upotrebom moćnih ulja zbog njihovih terapeutskih i revitalizirajućih svojstava, ovaj lagani eliksir obogaćen je "čarobnom mješavinom" ulja koja pomažu u održavanju zdrave kose. Sadrži ulje ružmarina, avokada i šafranike.

BioSativa ulje ricinusa, 6 eur

BioSativa ulje ricinusa svestrano je kozmetičko ulje koje se koristi kod njege kose, kože, trepavica i noktiju. Potiče rast zdravog tkiva i štiti kožu od bakterijskih infekcija. Pomaže i u otklanjanju nečistoća kože lica. Kosa i trepavice postaju duže, gušće, sjajnije, a nokti jači, čvršći i njegovaniji.

Foto: Biofarm, Douglas, DM, Olival, Notino, Promo

