Zaboravi na suze i crvenilo. Ovo su najbolje maskare za osjetljive oči

Ako spadaš u onu skupinu koja osjeća nelagodu nakon nanošenja maskare, od crvenih, suznih očiju do peckanja i svrbeža, vjerojatno se pitaš što uzrokuje ove iritacije. Moguće je da se tvoja koža ili oči ne slažu s određenim sastojcima u maskari, a to može biti neugodno iskustvo, osobito kada osjetljivost na šminku postane svakodnevna borba. Ako ti ovo zvuči poznato, vrijeme je da investiraš u maskaru za osjetljive oči, a mi smo istražili koje su najbolje.

Kako prepoznati alergiju na maskaru?

Ako ti maskara ostavlja suzne oči, otečene kapke ili svrbež i peckanje, možda imaš alergiju na neki od sastojaka. Ne brini — ovo nije neobično, pogotovo ako imaš osjetljive oči ili kožu. Simptomi se obično pojavljuju ubrzo nakon nanošenja maskare, pogotovo ako je koristiš prvi put. Međutim, alergija se može razviti i nakon duljeg korištenja proizvoda. Ako si primijetila:

osip na kapcima,

sitne prištiće ili mjehuriće uz liniju trepavica,

svrbež i peckanje,

suhe, ljuskave kapke,

otečene kapke,

crvene i suzne oči,

to bi mogla biti alergijska reakcija.

Imaj na umu da iritacija ne znači nužno alergiju. Neki sastojci mogu izazvati blage reakcije ako imaš osjetljivu kožu, ali svejedno je najbolje izbjegavati proizvode koji ti smetaju. Najčešći krivci su konzervansi, boje i mirisi.

Parabeni — konzervansi koji produljuju rok trajanja proizvoda.

— konzervansi koji produljuju rok trajanja proizvoda. Sodium benzoate — još jedan konzervans koji može iritirati.

— još jedan konzervans koji može iritirati. Quaternium-15 — oslobađa formaldehid, koji je čest uzrok alergija.

— oslobađa formaldehid, koji je čest uzrok alergija. Crni željezni oksid — pigment koji ponekad sadrži tragove nikla, što može biti problem ako si osjetljiva na metale.

— pigment koji ponekad sadrži tragove nikla, što može biti problem ako si osjetljiva na metale. Mirisi — pod ovim nazivom mogu se skrivati razni iritansi, poput alkohola i eteričnih ulja.

Dok su sapuni bili glavni u npr. nizozemskim i engleskim studijama kozmetike, jedno švedsko istraživanje otkrilo je da šminka za oči, poput maskare, može uzrokovati neugodne reakcije. Cilj istraživanja bio je provjeriti koliko komercijalne maskare mogu iritirati kožu. Testiranje je obavljeno na 15 zdravih osoba – maskare su nanosili na kožu u kontroliranim uvjetima, a reakcije su se pratile vizualno i pomoću neinvazivnih metoda mjerenja. Zaključak? Maskare na bazi otapala mogu uzrokovati kontaktni dermatitis zbog nadražujućih tvari.

Najbolje maskare za osjetljive oči

Prije nego što kupiš maskaru, provjeri sadrži li oznake poput:

za osjetljive oči,

hipoalergeno,

bez mirisa,

bez parabena,

testirano od strane oftalmologa.

Ako želiš biti sigurna da će maskara odgovarati tvojoj koži, napravi patch test:

Nanes malu količinu maskare iza uha ili ispod čvilice. Pričekaj 24 sata i provjeri ima li reakcije poput crvenila, svrbeža ili ljuštenja.

Izdvojili smo najbolje maskare za osjetljive oči.

MAYBELLINE NEW YORK Lash Sensational maskara za produljenje i punije trepavice, Notino, 11,30€

Uz legendarni Maybelline Lash Sensational, tvoje trepavice postaju raskošne, dugačke i lepezaste! Ova maskara ima specijalnu četkicu s deset slojeva dlačica koja dosiže do svake trepavice, uvija je i produljuje, stvarajući dramatičan efekt. Oftalmološki je testirana, što znači da je pogodna i za korisnice kontaktnih leća. Savršen izbor za osjetljive oči!

Too Faced Better Than Sex Volumizing maskara za volumen i produžavanje trepavica, Notino, 32€

Too Faced Better Than Sex Volumizing Maskara pruža tvojim trepavicama očaravajući volumen i produljenje, čineći ih nevjerojatno punima, dugima i intenzivno naglašenima. Peptidi u sastavu njeguju trepavice, jačajući ih, dok četkica u obliku pješčanog sata omogućava preciznu aplikaciju. Polimeri stvaraju zaštitni sloj koji zadržava valovitost na mjestu, dok peptidi hrane i njeguju tvoje trepavice. Maskara je pogodna i za korisnice kontaktnih leća, oftalmološki je testirana i veganski je proizvod.

ARTDECO Amazing Effect maskara za volumen, Notino, 10,40€

Za maksimalan volumen pobrinut će se maskara ARTDECO Amazing Effect Mascara, zahvaljujući svojoj minijaturnoj četkici koja lako dohvaća i naglašava čak i najmanje trepavice u kutu oka. Sadrži prirodne voskove, poput jojobe, suncokreta, nevena i karnaubskog voska, koji hidratiziraju trepavice, čineći ih mekim i elastičnim. Proteini svile zaglađuju i omekšavaju trepavice, a neven u sastavu umiruje i njeguje. Maskara je idealna za osjetljive oči, jer pruža savršen volumen i njegu bez iritacija.

Bourjois Twist Up The Volume maskara za volumen sa četkicom 2 u 1, Notino, 9,50€

Maskara Bourjois Twist Up The Volume zahvaljujući svom specijalnom okretnom mehanizmu jamči dvostruki efekt. Prvo će znatno produljiti i razdvojiti tvoje trepavice, a zatim im pružiti intenzivan volumen. Ova maskara jamči postojanu boju, a prirodni voskovi u sastavu povećavaju volumen trepavica. Esteri jojobe hrane trepavice, ostavljajući ih mekim i njegovanim. Maskara je savršen izbor za osjetljive oči, jer nudi savršenu njegu i voluminozan izgled bez iritacija.

Sisley So Intense hranjiva maskara za veliki volumen i intenzivni izgled, Notino, 40,49€

Istakni jedinstvenost i ljepotu svojih očiju s maskarom Sisley So Intense, koja će tvom pogledu dati sasvim novu dimenziju. Ova maskara obogaćena je prirodnim sastojcima koji će vidljivo produljiti i ojačati tvoje trepavice već nakon samo dva tjedna. Pogodna je za osjetljive oči i korisnice kontaktnih leća, pružajući ti njegu i intenzivan pogled bez iritacija.

Clinique Lash Power™ Mascara Long-Wearing Formula za produljenje trepavica, Notino, 26,90€

Bez obzira na to kakve su tvoje trepavice, maskara Clinique Lash Power pružit će ti izražajan i postojan pogled. Ova maskara odlično naglašava čak i najkraće trepavice, osiguravajući dugotrajnu postojanost od jutra do večeri, čak i u najnepovoljnijim uvjetima – kiši, suzama ili znojenju. Maskara je otporna na vlagu, ne razmazuje se niti mrvu, a istovremeno je pogodna i za osjetljive oči. Osim toga, ne sadrži ftalate i mirise te je oftalmološki testirana.

Bell Hypoallergenic maskara za volumen i produžavanje trepavica, Notino, 6€

Žudiš li za dugim i gustim trepavicama koje će naglasiti tvoj pogled? Maskara Bell Hypoallergenic Long&Volume Mascara pružit će ti više od toga. Osim što tvoje trepavice produljuje i povećava njihov volumen, ona ih također hrani. Formula je posebno nježna za osjetljive oči i korisnice kontaktnih leća. S obzirom na to da je dermatološki i oftalmološki testirana, možeš biti sigurna da će tvoje oči biti zaštićene.

Gosh Catchy Eyes Allergy Certified maskara za povećanje volumena za osjetljive oči, Notino, 13,30€

Daj dramatičnost svom izgledu i maksimalno naglasi svoje trepavice s maskarom Gosh Catchy Eyes Mascara, koja je idealna za osjetljive oči. Prvim slojem uvija tvoje trepavice, a svaka trepavica bit će precizno odvojena bez sljepljivanja. Ova maskara ne samo da produljuje trepavice, već im daje zapanjujući volumen i duljinu. Za dodatnu nježnost, maskara ne sadrži parfeme, čineći je savršenom za osjetljive oči.

GUERLAIN Mad Eyes Buildable Volume vodootporna maskara za volumen i gustoću trepavica, Notino, 37,30€

Maskara Guerlain Mad Eyes Mascara trenutačno povećava volumen, produžuje i uvija tvoje trepavice do 24 sata. Ova maskara nije samo za dramatičan izgled, već sadrži njegujuće sastojke koji jačaju i hrane trepavice, tako da ćeš izgledati prekrasno i kada nemaš šminku. Maskara daje maksimalan volumen, gustoću i dužinu trepavicama, te ih održava hidratiziranima i elastičnima, čineći tvoje oči još izražajnijima. Formula je nježna, a maskara je savršena za sve koji traže dugotrajan i intenzivan pogled.

ANNEMARIE BÖRLIND DEKORATIVE maskara za njegu i volumen za osjetljive oči, Notino, 17,70€

Želiš li zaista naglasiti čak i svoje prirodno kratke trepavice? Maskara za volumen ANNEMARIE BÖRLIND Decorative bit će pravi izbor za tebe. Ova maskara značajno povećava gustoću i duljinu trepavica, a istovremeno im pruža njegu. Ulje kamilice u sastavu regenerira trepavice i potiče njihov zdrav rast. Ova maskara je dermatološki ispitana, pogodna za korisnice kontaktnih leća, te je veganski proizvod. Bez mirisa i štetnih kemikalija, idealna je za osjetljive oči.

