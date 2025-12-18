Minimalizam s visokim sjajem: Svi pričaju o glass manikuri

Glass manikura ističe se kao najčišći i najsuptilniji nail trend, s fokusom na izniman sjaj, prozirnost i besprijekorno njegovane nokte. Riječ je o manikuri koja ne prikriva prirodnu ljepotu, već je naglašava, donoseći novu razinu elegancije i dugotrajne estetike

Nakon champagne chrome, glazed doughnut i fombré manikura koje su obilježile prethodne sezone, beauty scena u 2026. ulazi u novu, još profinjeniju fazu. U fokusu je glass manikura – trend koji spaja minimalizam, sofisticirani sjaj i dojam savršeno njegovane prirodne ljepote. Poput popularnog koncepta “glass skin”, i staklasti nokti naglašavaju čistoću, svježinu i zdrav izgled, uz iznimno reflektirajući, gotovo prozirni finiš.

Prema riječima slavne nail tehničarke Harriet Westmoreland, glass manikura predstavlja logičan nastavak opsesije visokim sjajem. Za razliku od klasičnog kroma, efekt je suptilniji – svjetlost se ne odbija metalno, već mekano, poput stakla. Upravo ta profinjenost čini ovaj trend idealnim za svakodnevne, ali i elegantne prilike.

Što su zapravo glass nokti?

Glass nokti su ultra-prozirni, izuzetno sjajni i vizualno vrlo čisti. Izgledaju svježe, lagano i gotovo “mokro”, bez bisernog sjaja ili vidljivog shimmera. Dok glazed nokti imaju perlani kromirani efekt, a soap nails mliječnu mekoću, glass manikura se oslanja na jednostavnost i kristalnu jasnoću.

Zašto su glass nokti postali veliki trend – i zašto ostaju

Da bi se neki stil zadržao kao trend, mora biti prisutan, prepoznatljiv i podržan od strane vodećih imena industrije. Glass manikura ispunjava sve te uvjete. Osnivačica salona Townhouse, Juanita Huber-Millet, ističe kako se beauty svijet trenutačno okreće profinjenosti umjesto pretjerivanja. Koža ponovno izgleda kao koža, kosa je prirodnija, a nokti prate isti smjer.

Prozirni, lagani dizajni ne skrivaju prirodni nokat, već ga naglašavaju i slave. Iako se na prvi pogled čine ljetnima, glass nokti su savršen kontrast težim, tamnijim zimskim tkaninama i djeluju poput diskretnog, luksuznog nakita.

Kako postići savršenu glass manikuru

Kod ovako prozirnog trenda, priprema je ključna. Čista i uredna baza čini razliku između prosječnog i vrhunskog rezultata. Uklanjanje zanoktica, precizno oblikovanje ruba nokta i nježno poliranje površine stvaraju glatku podlogu koja omogućuje savršen sjaj. Tek kada nokat izgleda uredno i njegovano bez laka, spreman je za glass efekt.

Za kućnu verziju preporučuje se slojevito nanošenje: baza, kromirani sloj, deblji prozirni gel za oblikovanje (apex) te završni top coat. Iako naziv sugerira potpunu prozirnost, blago tonirana nijansa daje dubinu i sofisticiranost. Završni sjaj mora biti gotovo zrcalan – upravo on stvara iluziju stakla.

7 ideja kako nositi glass manikuru u 2026.

U nastavku donosimo nekoliko ideja kako nositi glass manikuru u novoj godini.

Sjajna glass manikura

Ultra-prozirni, visoko sjajni nokti bademastog oblika, inspirirani minimalističkim stilom Hailey Bieber.

Klasična glass manikura

Bezvremenska glass manikura koja jednako dobro funkcionira u uredu, na večeri ili tijekom vikenda – čista elegancija bez napora.

Prozirno ružičasta manikura

Nježna prozirna ružičasta s toplim podtonom koja daje dojam iznimno zdravih i njegovanih noktiju.

Chrome manikura

Suvremena interpretacija kroma, s naglašenijom bojom pri korijenu nokta i svjetlijim vrhom, nalik prirodnom prijelazu nokta.

Bež glass manikura

Suptilna bež nijansa s dodatnom dubinom, idealna za one koji žele nešto više od čiste prozirnosti.

Glass cat-eye manikura

Spoj dva velika trenda 2026. – glass i cat-eye manikure, u neutralnim tonovima poput taupe-mauve nijansi.

Shimmer glass

Za one koji ne vole glitter, ali žele dimenziju – izuzetno fini shimmer uklopljen u staklasti sjaj daje diskretan luksuz.