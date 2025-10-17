Kultni klasici – najbolji parfemi za zimu kojima se uvijek rado vraćamo

Bilo da voliš miris dima i kestena, luksuzne cvjetne kompozicije ili začinski gurmanski potpis, pravi zimski parfem uvijek te obavija toplinom i elegancijom. A najbolji klasici? Oni koji svake godine iznova podsjećaju zašto su postali bezvremenski

Kako temperature padaju, a dani postaju kraći, mnogi od nas posežu za novim mirisom koji će nas grijati poput najdražeg džempera. Zimski parfemi imaju neku posebnu moć – oni su bogati, topli i umirujući, često s notama koje podsjećaju na miris drveta, kože, vanilije ili začina. Dok ljeti biramo laganije i prozračnije mirise, u zimskim mjesecima želimo parfeme koji stvaraju osjećaj udobnosti i elegancije, poput meke deke u bočici.

Znanost zapravo potvrđuje da promjena parfema ovisno o sezoni ima smisla – toplina i vlaga tijekom ljeta pojačavaju intenzitet mirisnih nota, dok se u hladnijim mjesecima parfem sporije razvija i traje dulje na koži. Zato zimi biramo intenzivnije, slojevitije kompozicije. Najčešće zimske note uključuju amber, vaniliju, sandalovinu, pačuli, tonku, cedar, dimne akorde i začine poput cimeta i đumbira.

Ako želiš da tvoj parfem traje dulje, nanesi ga na hidratiziranu kožu – idealno nakon kreme ili losiona istog mirisnog profila. Nikad ga ne trljaj među zapešćima, već ga pusti da se prirodno osuši i razvije na koži.

U nastavku donosimo nekoliko kultnih zimskih mirisa koji su s godinama postali pravi klasici i kojima se uvijek rado vraćamo.

Maison Margiela Replica By the Fireplace

Drvenasto-gurmanski klasik koji spaja miris dima, pečenih kestena i vanilije. Topao, nostalgičan i savršen za hladne večeri – poput mirisa kamina u planinskoj kolibi. Cijena: 79,59 €

Tom Ford Black Orchid

Jedan od najprepoznatljivijih zimskih parfema svih vremena. Intenzivan, zavodljiv i luksuzan, s notama crne orhideje, tamne čokolade, pačulija i tamjana. Cijena: 114,59 €

Prada Paradoxe Eau de Parfum

Moderan i sofisticiran, s notama bijelog cvijeća, mošusa i jantara. Parfem koji spaja toplinu i svježinu, savršen za one koje vole ženstvene, ali ne preteške mirise. Cijena: 96,99 €

Chloé L’Eau de Parfum Intense

Cvjetno-drvenasta kompozicija s ružom, vanilijom i sandalovinom. Elegantna i romantična, idealna za svakodnevno nošenje tijekom zime. Cijena: 97,89 €

Le Labo Santal 33

Ikoničan uniseks miris koji se već godinama smatra sinonimom za suvremenu eleganciju. Kombinira sandalovinu, cedar, kožu i začine – minimalizam s karakterom. Cijena: 205 €

Jo Malone London Ginger Biscuit

Limitirano izdanje koje svake zime oduševi obožavateljice toplih, gurmanskih mirisa. Đumbir, pečeno pecivo i tonka stvaraju pravi mirisni comfort zone. Cijena: 165 €

Byredo Mojave Ghost

Suptilan, ali intrigantan. Inspiriran pustinjom Mojave, ovaj parfem spaja amber, cvijet magnolije i sandalovinu u elegantnu, prozračnu zimsku harmoniju. Cijena: 165 €

YSL Black Opium

Neizostavan zimski favorit. Spoj kave, vanilije i bijelog cvijeća stvara senzualan, topao trag koji budi energiju i eleganciju. Cijena: 88,79 €

Guerlain Mon Guerlain Intense

Klasik u modernom ruhu – lavanda, vanilija i sandalovina tvore nježan, ali trajan miris koji odiše toplinom i smirenošću. Cijena: 98,29 €

Viktor & Rolf Flowerbomb

Eksplozija cvijeća i slatkih začinskih nota koja unosi optimizam i ženstvenost u sive zimske dane. Cijena: 86,79 €