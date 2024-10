Kratke frizure koje savršeno pristaju ženama u 50-ima

Kratke frizure su odličan izbor za žene u pedesetima jer se lako održavaju i daju mladenački izgled. S godinama, mnoge žene žele osvježiti svoj izgled, a frizura igra ključnu ulogu u tome. U ovoj dobi, izbor frizura može biti veoma raznolik. U nastavku ti donosimo neke od najmodernijih kratkih frizura koje su u trendu. Kratke frizure za žene u pedestima ne samo da su moderne, već i funkcionalne. Bez obzira na stil, ključ je pronaći frizuru koja najbolje odgovara tvojoj osobnosti i stilu.

Moderne kratke frizure

Od stanjivanja do suhoće, načini na koje se kosa suočava sa starenjem znače da promjena rutine možda nije tako loša odluka. A jedan od najučinkovitijih načina na koji to možemo učiniti je isprobavanje nove frizure. Kako kosa stari, postaje normalno da ju je malo teže stilizirati, što znači da je pomisao na šišanje često privlačna ideja. Kratka kosa dolazi sa svojim prednostima, bez obzira na dob. Ne samo što je praktična te kosa izgleda zdravo, već ju je i puno jednostavnije održavati.



Ako znaš da želiš skratiti svoju kosu, ali nisi sigurna na koji način - u nastavku pogledaj nekoliko modernih kratkih frizura idealnih za sve žene koje su prešle pedesetu inspirirane slavnim damama:

Pixie

Pixie frizura je klasičan izbor za žene koje žele drastičnu promjenu. Ova frizura poznata je po tome što je kraća sastrane, a dužua pri vrhu kose zbog čega je laka za stiliziranje. Pixie frizura može biti elegantna i sofisticirana ili opuštena i razbarušena, zavisno o prigodi.

Foto: Shutterstock

Ako je stiliziranje tvoje kose posljednja stvar o kojoj želiš razmišljati ujutro, ova kratka frizura najjednostavnija je za održavanje. "Za starije žene koje imaju prirodne kovrče ili valovitu kosu, pixie frizura je najbolji izbor, s obzirom da koristi prirodne karakteristike kose kako bi se stvorila tekstura ili volumen", rekla je za Who What Wear frizerka Valerie Maine.

Dugi pixie

Ako ti je klasični pixie ipak mrvicu prekratak, ova je moderna frizura idealna za tebe. Duži pixie odlična je opcija za one koji žele stvoriti iluziju volumena. Frizerka Maine objašnjava: "Duži slojevi pridodaju volumena, što je idealno ako je tvoja kosa tanja i pada ravno. Ovo je također jako ženstvena frizura, posebno u kombinaciji sa šiškom sa strane."









Bob frizura

Bob frizure ostaju vječne i uvijek su u trendu. Klasični bob može se nositi s ravnim ili valovitim završetkom, a dužina može varirati od brade do ramena. Ova moderna frizura je svestrana i može se svakodnevno lako stilizirati. Uz dodatak šiški, bob frizura može osvježiti izgled i dodati dozu mladalačkog šarma.

Foto: Shutterstock

Dolazi u raznim varijantama, uključujući klasični bob, asimetrični bob i obrnuti bob. Ova frizura se lako prilagođava različitim oblicima lica i teksturama kose. Ravno odrezan bob jednostavan je za održavanje, uvijek izgleda osvježavajuće, a s ovom frizurom možeš se poigrati na razne načine i nositi je ravnu ili valovitu, sa šiškama ili bez. "Dobro pristaje ženama s gustom, ali i tankom kosom, ali imajte na umu kako je vrhove najbolje šišati svakih šest do osam tjedana kako bi ova frizura uvijek izgledala svježe", govori stilist Jonathan Soons.







Razigrani 'shaggy' bob

Ako se želiš odmaknuti od tradicionalnih pravila bob frizure, ova razigrana frizura idealna je za žene koje žele zadržati dužinu kose, ali svojoj kosi pružiti malo života i volumena. Moderni shaggy bob frizura je zbog koje ćete svi pohvaliti, a daje dozu razigranog, ali elegantnog izgleda.

Foto: Shutterstock

Moderne kratke asimetrične frizure

Asimetrične kratke frizure su još jedan odličan izbor. Ove moderne frizure daju ti opciju da budeš kreativna, a istovremeno su i elegantne. S različitim dužinama s jedne strane, asimetrični bob ili pixie mogu naglasiti osobnost i stil svake žene.

Foto: Shutterstock

Asimetrične kratke frizure dodaju i malu dozu drame. S jedne strane duža, a s druge kraće, ove frizure savršeno izražavaju individualnost. Kombiniraj ga s različitim bojama kose ili pramenovima za jedinstvenu modernu frizuru.

Moderne kratke slojevite frizure

Slojevite kratke frizure pak su pravi spas kad ti nedostaje volumena, često kod žena s tanjom kosom. Ove moderne frizure se lako prilagođavaju kosi i mogu se stilizirati na različite načine, od opuštenog do sofisticiranijeg izgleda. Slojevito ošišana kosa također pomaže u oblikovanju lica i dodaje mu svježinu.

Foto: Shutterstock

Šiške uz kratke frizure

Ošišati šiške ili ne? Vječno je pitanje brojnih žena, no moramo se složiti da one odlično pristaju ženama u zrelim godinama koje žele kraću frizuru na malo drukčiji način. Dodavanje šiški kratkim frizurama može potpuno promijeniti izgled. Šiške mogu biti ravne, kose ili razbarušene, a pomažu uokviriti lice i daju mladenački izgled. Ova kombinacija je odlična za one žene koje žele osvježenje bez prevelike promjene.

Foto: Shutterstock

Kratke frizure su svestrane i elegantne i pružaju ti da istakneš svoj stil i osobnost. ružajući ženama mogućnost da istaknu svoj stil i osobnost. Moderne kratke frizure nude beskrajne mogućnosti za izražavanje vlastitog stila. Bilo da se odlučiš za pixie, bob ili asimetričnu frizuru, odaberi onu koja najbolje odgovara tvom obliku lica, teksturi kose i načinu života. Moderne kratke frizure daju dozu elegancije i osjećaj samopozudanja i privlačnosti za žene u pedesetima.