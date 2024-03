Vječno pitanje: Koliko često treba šišati vrhove kose?

Često u proljeće želimo osvježiti izgled pa se tada mnoge žene odlučuju na šišanje. Možda si i ti među onima koje su godinama su nosile dugu kosu, a onda se u jednom času odluče za bezvremensku bob frizuru koja je i ove sezone jako popularna. Zapravo, i ove godine dominiraju kraće frizure i to je odlično jer su praktične i lagane za održavanje. Brzo se suše, a to će nam biti super kad ćemo za tri mjeseca početi posjećivati plaže i bazene.

Naravno, možda ipak nisi za drastičan rez, no to ne znači da bi trebala zaboraviti na frizerski salon. S vremena na vrijeme treba ošišati vrhove posebice ako su oni suhi i ispucali. Tada svakako treba rezervirati termin. Drugi pokazatelj da je vrijeme za šišanje jest trenutak kad žudiš za kraćom kosom, ali i životnijim vlasima. Redovito šišanje vrhova sprječava lomljenje kose i ispucale vrhove. A treba priznati da ispucali vrhovi vizualno baš nisu lijepi te da nam se zbog njih čini da kosa sporo raste. Naravno, šišanje treba prilagoditi dužini kose.

Koliko često treba šišati kratku, a koliko dugu kosu?

Stručnjaci za portal Byrdie otkrivaju da kraće (bob) frizure treba šišati svakih tri do sedam tjedana što je i logično želimo li zadržati uglađen izgled. Kosu srednje dužine bit će dovoljno šišati tri do četiri puta godišnje. To vrijedi i slučaju da vlasi nisu vidno oštećene i ispucale. U slučaju da ti je kosa ispucala, najbolje bi bilo posjećivati frizera svaka dva mjeseca.

Foto: Pexels

I duga kosa treba redovito šišanje. Time ćeš osvježiti slojeve i spriječiti ispucale vrhove. A upravo je duga kosa često osjetljiva, tanka i sklona lomljenju. Žene s valovitom ili kovrčavom kosom također bi se trebale šišati svakih tri mjeseca.

Zaključno, kosa nam se razlikuje pa učestalost šišanja ovisi o tipu kose, ali i kako je održavaš, farbaš li je ili ne. Sama ćeš najbolje procijeniti kad je vrijeme za šišanje, no i tvoj frizer ti može pomoći. Ipak, čini se da se poželjno šišati svakih tri mjeseca jer ćeš tako izvući najbolje iz svoje kose.