Vraćaju li se 80-e? Miley Cyrus najavila povratak retro frizura

Frizure iz osamdesetih upečatljive su i pitanje je bismo li ih danas nosile. Kosa puna volumena s valovitim završetkom simbol je tog vremena. Mnoge žene obožavale su ''čvrste" i začešljane frizure i često je vrijedilo pravilo: nigdje bez laka za kosu i viklera!

Mislile smo da je era voluminoznih frizura iza nas, no onda nam je pjevačica Miley Cyrus pokazala drugačije. U spotu za novu pjesmu ''Doctor (Work It Out)'' koju izvodi s Pharrellom Williamsom. Miley se pojavljuje u šljokičastoj haljini, krznu te – najvažnije – bujnom frizurom u stilu osamdesetih.

Ni na dodjeli nagrada Grammy nije prošla nezapaženo upravo zbog nove frizure, a njen frizer Bob Racina rekao je da su željeli postići ''puniji, seksi i razbarušen izgled'', prenosi Vogue.

Moguće je da je slavna pjevačica svojom pojavom najavila povratak frizura iz osamdesetih. Osim toga, Miley je već nosila retro frizure. Među njima je karakteristična ''mullet'' frizura – kratka kosa s prednje strane i duža kosa na stražnjem dijelu s tim da se ta retro frizura sada oživljava s puno varijacija. To je isprobala i Cyrus što je potpuno različito od njene sadašnje duge bujne kose.

Kovrče pune volumena nedavno je pokazala i Blake Lively i to kada se prijateljici Taylor Swift pridružila u VIP loži na ovogodišnjem ''Super Bowlu''. Istaknula se uvojcima koji su nas posjetili na Mariah Carey u mlađim danima.

Foto: Profimedia.hr

I glumica Florence Pugh nosi dašak prošlih vremena – točnije, osamdesetih. Hrabro nosi podignutu frizuru sa zabačenim vrhovima i specifičnim pletenicama.

Foto: Profimedia.hr

Možemo samo nagađati zašto su se vratile frizure iz osamdesetih. Vogue piše da je kosa puna volumena pobuna protiv uglađenih frizura koje dominiraju, ali i aktualnog trenda minimalizma. Ovo je čista suprotnost od toga.

S druge strane, primjetno je da su retro frizure sada osuvremenjene i promijenjene sukladno vremenu. No vrijeme će pokazati hoće li osamdesete na kosi zaista zaživjeti.