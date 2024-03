Savršena dnevna šminka: Kako se našminkati za posao?

Jutra su često užurbana – posebice imaš li dijete. Spremanje, vožnja u vrtić ili školu, ali i prometne gužve nerijetko su izvor stresa. Ipak, trebalo bi biti potpuno suprotno: bilo bi idealno kad bi do osam ili devet ujutro stigla isplanirati dan, sjesti i pojesti doručak i na vrijeme stići na posao. A možda je i tebi, kao i drugim mnogim ženama, šminkanje također na jutarnjoj to do listi.

Dnevna šminka za posao trebala bi biti jednostavna i istaknuti najbolje u tebi. Važno je postići elegantan prirodan izgled i sve to u što manje vremena. Rijetko tko ima volje i želje šminkati se pola sata ujutro. To želimo učiniti u pet ili sedam minuta i sa smiješkom nastaviti dan i prigrliti obaveze.

Nasreću, na društvenim mrežama, a posebice TikToku postoji niz savjeta kako se brzo i učinkovito našminkati. U ovom tekstu fokusirat ćemo na lagani dnevni makeup koji je adekvatan za posao. Nekoliko je ključnih koraka koje trebaš slijediti, a potkrijepile smo ih primjerima s TikToka.

Korak 1 – priprema

Prije nanošenja šminke trebala bi se umiti i očistiti lice, a potom nanijeti tanak sloj hidratantne kreme. Važno je da koža bude hidratizirana. Na tržištu su nam danas dostupne uistinu različite kreme za lice s bogatim sastojcima, no važno je odabrati onu koja će idealno odgovarati tvom tipu kože. Imaš li suhu kožu, trebala bi birati kreme s bogatim i hranjivim formulama, a ako ti je pak koža mješovita ili masna, više će ti odgovarati kreme s gelastom teksturom. S druge strane, treba izbjegavati kreme koje sadrže štetne sastojke poput parabena, parafina i alkohola, osobito ako ti je koža osjetljiva.

Korak 2 – baza

Na početku šminkanja nanesi laganu do srednje pokrivnu podlogu ili BB kremu – idealno sa zaštitnim faktorom. Razmaži je spužvicom ili četkicom. To će produljiti postojanost šminke, a po potrebi utapkaj korektor ispod očiju. Najbolje je odabrati jednu do dvije svijetliju nijansu kako bi posvijetlila područje oko očiju i prekrila podočnjake i sitne bore. Za dodatnu blistavost nanesi korektor na čelo, nos i bradu pa izblendaj. Evo dva videa koji pokazuju kako nanijeti BB kremu, ali i puder

Korak 3 – obrazi

S rumenilom ne treba pretjerivati. Pripazi na to da boja ne bude previše koncentrirana na jednom području, a ton kože ''zagrij'' bronzerom po izboru. Nanesi ga ispod jagodica i duž sljepoočnica i čeljusti. Evo još jedne dvije za šminkanje.

Korak 4 – obrve

Obrve uokviruju lice, a ako ih pravilno oblikuješ, mogla bi istaknuti oči, a u slučaju brzinskog jutarnjeg makeupa najbolji su izbor olovke za obrve – poput NYX Professional Makeup Micro Brow Pencila. I nekoliko poteza kogu učiniti razliku

Korak 5 – oči

Za nježan dnevni makeup nanesi toplu nijansu sjenila na pregib, zatim prijeđi neutralnom nijansom preko donjeg kapka. Umiješaj. U ovom koraku dobro je posegnuti za paletom s puno mat smeđih nijansi kako bi pomiješala više nijansi koje ti odgovaraju. Nanesi jedan sloj maskare na gornje i donje trepavice.

Korak 6 – usne

Neka usne budu zadnji korak u tvojoj brzinskoj jutarnjoj rutini. Izaberi nježan ton koji se slaže s nijansom svoje kože. Poznato je pravilo da u poslovnom svijetu valja izbjegavati crveni ruž stoga smo u poslovnim prilikama za diskretne, prirodne nijanse.