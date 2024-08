Kako čim duže održati preplanulu put? Uz ove trikova vrlo lako

I dok neki svoj godišnji tek planiraju, za neke je on stvar prošlosti - barem ovog ljeta. Kako je sunčanje i 'hvatanje' boje neizostavan dio ljetovanja, često nam je žao kad se naš preplanuli ten 'ispere' kako nam se čini, prvim tuširanjem. Prilikom izlaganja sunčevim zrakama, koža stvara melanin i, zapravo, tamnimo kako bi se naš najveći organ zaštitio od lošeg utjecaja sunčevih zraka. Iako je većina svjesna da o koži treba voditi računa, ipak ima nečeg privlačnog u preplanulom tenu. Podsjeća nas na plažu i sol, druženja, lagane odjevne kombinacije i odmor - sve ono što ti treba nakon radne godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I baš zato, zbog estetike i lijepih uspomena, mnoge će žene tražiti načine kako zadržati 'morsku' boju i nakon ljeta. Budući da se naša koža obnavlja, preplanulost lagano nestaje kako se zavlačimo u urede te koračamo u tmurnije dane. No, uz par beauty koraka moguće ju je zadržati. Možda nisi znala, no imaj na umu dogodine: cjelodnevno sunčanje, a onda, posljedično, crvenilo i ljuštenje kože učinit će kontraefekt te neće dovesti do zdravog tena, A to donosi više štete nego koristi. Umjesto toga, kožu treba postupno i oprezno izlagati suncu te ju hidratizirati. Neizostavno je i nanijeti zaštitni faktor, ali i zaštiti lice i glavu. U nastavku donosimo sedam trikova kojim možeš produljiti svoju preplanulost, no nekih se trebaš sjetiti još prije odlaska na plažu.

Pripremi se pilingom

Osim što piling vraća sjaj umornoj koži, omogućuje dubinsko čišćenje kože i pora u kojima se skupljaju nečistoće i odumrle stanice kože. Na tržištu zaista postoji niz pilinga, a budući da većinu sastojaka vjerojatno imaš kod kuće, bez problema možeš napraviti svoj piling za lice. No, umirujući piling dobar je i za cijelo tijelo jer hidratizira kožu i priprema ju za izlaganje suncu. Kad je koža hidratizirana i adekvatno tretirana, male su šanse da će se ljuštiti - a svi znamo taj neugodan osjećaj nakon što izgorimo. Upravo ljuštenje kože ne ide ruku pod ruku s dugom preplanulosti. To znači da ćeš, naneseš li pilinge prije odlaska na ljetovanje, vjerojatno pozitivno utjecati na trajanje 'boje'. S druge strane, nakon što već potamniš, izbjegavaj agresivne pilinge jer njima činiš kontraefekt i, slikovito rečeno, uklanjaš preplanulost. Zato razmisli korak unaprijed pa se umirujućem pilingu okreni već početkom ljeta.