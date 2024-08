Kako čim duže održati preplanulu put? Uz ove trikova vrlo lako

I dok neki svoj godišnji tek planiraju, za neke je on stvar prošlosti - barem ovog ljeta. Kako je sunčanje i 'hvatanje' boje neizostavan dio ljetovanja, često nam je žao kad se naš preplanuli ten 'ispere' kako nam se čini, prvim tuširanjem. Prilikom izlaganja sunčevim zrakama, koža stvara melanin i, zapravo, tamnimo kako bi se naš najveći organ zaštitio od lošeg utjecaja sunčevih zraka. Iako je većina svjesna da o koži treba voditi računa, ipak ima nečeg privlačnog u preplanulom tenu. Podsjeća nas na plažu i sol, druženja, lagane odjevne kombinacije i odmor - sve ono što ti treba nakon radne godine.

I baš zato, zbog estetike i lijepih uspomena, mnoge će žene tražiti načine kako zadržati 'morsku' boju i nakon ljeta. Budući da se naša koža obnavlja, preplanulost lagano nestaje kako se zavlačimo u urede te koračamo u tmurnije dane. No, uz par beauty koraka moguće ju je zadržati. Možda nisi znala, no imaj na umu dogodine: cjelodnevno sunčanje, a onda, posljedično, crvenilo i ljuštenje kože učinit će kontraefekt te neće dovesti do zdravog tena, A to donosi više štete nego koristi. Umjesto toga, kožu treba postupno i oprezno izlagati suncu te ju hidratizirati. Neizostavno je i nanijeti zaštitni faktor, ali i zaštiti lice i glavu. U nastavku donosimo sedam trikova kojim možeš produljiti svoju preplanulost, no nekih se trebaš sjetiti još prije odlaska na plažu.

Pripremi se pilingom

Osim što piling vraća sjaj umornoj koži, omogućuje dubinsko čišćenje kože i pora u kojima se skupljaju nečistoće i odumrle stanice kože. Na tržištu zaista postoji niz pilinga, a budući da većinu sastojaka vjerojatno imaš kod kuće, bez problema možeš napraviti svoj piling za lice. No, umirujući piling dobar je i za cijelo tijelo jer hidratizira kožu i priprema ju za izlaganje suncu. Kad je koža hidratizirana i adekvatno tretirana, male su šanse da će se ljuštiti - a svi znamo taj neugodan osjećaj nakon što izgorimo. Upravo ljuštenje kože ne ide ruku pod ruku s dugom preplanulosti. To znači da ćeš, naneseš li pilinge prije odlaska na ljetovanje, vjerojatno pozitivno utjecati na trajanje 'boje'. S druge strane, nakon što već potamniš, izbjegavaj agresivne pilinge jer njima činiš kontraefekt i, slikovito rečeno, uklanjaš preplanulost. Zato razmisli korak unaprijed pa se umirujućem pilingu okreni već početkom ljeta.

Hidratiziraj kožu losionima

Hidratacija je ključna prije, ali i nakon izloženosti UV zrakama. One kožu čine suhom, a hidratacija ju obnavlja. Preporuka je to činiti dva puta dnevno, i to losionima poslije sunčanja i/ili hidratantnom kremom. Postane li ti to rutina nakon plaže, koža će ti biti zdravija, a i preplanulost će duže trajati. Osjetljivijoj koži dobro će doći losioni poslije sunčanja s biljnim ekstraktima ili aloe verom. Osim losiona, za hidrataciju je dobar izbor i maslac za tijelo ili ulje - ovisno o tipu kože. Izabrani proizvod slobodno nanosi i nakon povratka s godišnjeg odmora. Naravno, uz sve ove proizvode, ključno je unositi do dvije litre vode dnevno.

Zdravo se hrani

Voda je, dakakom, ključna u hidrataciji, no jesi li znala da kožu možeš održati zdravom i na druge načine? Okreni se salatama, jagodama i dinjama, a slatki krumpir i mrkva bogati su beta-karotenom koji je saveznik preplanule puti. Osim što ovaj prirodni biljni pigment ima utjecaj na zaštitu od UV zraka, on čini boju dugotrajnijom.

Spriječi ljuštenje

Glavni neprijatelj dugotrajnog preplanulog tena - ma, općenito zdravog tena jest ljuštenje kože. Pilinzi smanjuju mogućnost ljuštenja i odstranjaju izumrle stanice što znači da tvoja zdrava koža dolazi do izražaja. Ipak, da bi spriječila ljuštenje važno je misliti unaprijed te prije plaže (ili šetnje) nanijeti zaštitni faktor. Krema sa SPF-om može spriječiti postizanje preplanulosti, no to kazuje da je proizvod dobro 'odradio' svoj posao. Jer, 'boja' koju pokupimo jest način kojim se koža bori od štetnog utjecaja. Imaj na umu da na sunce ne reagiraju jednako svi tipovi kože i da oni svijetlije puti tu trebaju biti puno oprezniji. No, pokazuje se da čak i oni kroz tjedan-dva potamne te da je učinak jači ako tih dana nisu izgorjeli niti se ljuštili. Kojoj god skupini pripadala - onoj koja tamni brzo ili, pak, onoj koja tamni sporo - sigurno je da će preplanulost duže trajati na zdravoj koži.

Budi nježna prema koži

Brončana boja trajat će duže ako umjesto agresivnih sredstava za tuširanje izabereš nježne losione ili ulja. Ni spužva za tuširanje koju mnogi koriste nije dobra za održavanje dugotrajnog tena. Izbjegavati treba i vruće kupke koje isušuju kožu te se valja odlučiti za mlaku vodu. Neka ti mlaki tuš bude početak beauty rutine - uostalom, osvježit će te tijekom toplih kasnoljetnih dana.

Možda ti pomognu kreme za samotamnjenje

Neke žene ih vole, druge ih baš i ne vole jer imaju osjećaj narančastog podtona. Ali, nakon što si koji tjedan provela na plaži, odgovarajuća krema za samotamnjenje mogla bi ti produžiti brončani ten. U dodiru s kožom i zrakom, kreme za samotamnjenje utječu na stanice te daju tamniji ten, a na tržištu postoje razne vrste među kojima, vjerujemo, možeš pronaći neku za sebe. Uglavnom se nanose svaki dan dok ne postigneš željenu nijansu, a onda jednom tjedno kako bi ju zadržala. Uz prethodne trikove, ovo se čini kao pravi saveznik.