Želiš lokne iz snova? Izbjegni ovih 6 grešaka zbog kojih se kovrče brzo raspadnu

Vikleri s čičkom bili su omiljeni rekvizit našim mamama i bakama. Njima su uređivali uglavnom kratke frizure te su postizali nevjerojatan volumen. Iako se možda koriste rjeđe nego osamdesetih i devedesetih, vikleri su i dalje u modi. Koriste ga i žene srednje duge pa i tanke kose. Obožavaju taj sjajan voluminozni izgled. Ako si i ti među njima, vjerojatno te zanima kako što duže sačuvati frizuru. Možda se pitaš zašto ti lokne brzo splasnu? Ili si pak u skupini onih koji kod kuće imaju puno viklera, no nisu sigurni kako ih pravilno koristiti.

Istina je da u brzini činimo neke pogreške zbog kojih nam se frizura slabo drži. U nastavku izdvajamo neke od najčešćih pogrešaka pri korištenju viklera.

Pogreška #1 – ne pripremiš kosu

Sigurno se pitaš što to podrazumijeva. Kako bi izvukla maksimalno od viklera, kosu treba dobro isprati nakon nanošenja šampona i regeneratora. Ne učiniš li to, kosa bi mogla postati teška te bi moglo biti manje volumen. Preporuka je na korijen nanijeti losion za feniranje. Poslije pranja kosu bi trebalo osušiti 90 posto (dakle, ne do kraja). Da bi viklanje bilo uspješno, kosu bi trebalo pripremiti proizvodom za oblikovanje koji štiti od topline.

Pogreška #2 – korištenje premalog/prevelikog viklera

Primijetiš li da ti je frizura 'ispala' tik nakon vađenja viklera, možda si odabrala preveliki vikler. "Što je manji valjak, to će kovrča biti čvršća, a što je veći valjak, to će kosa biti ravnija, ali ćete zato postići više volumena", kaže stručnjak za kosu Jack Merrick-Thirlway. Stoga radije biraj manji vikler jer ćeš višak volumena lako raščešljati. Manjak kovrča ipak ne možeš kasnije nadomjestiti.

Pogreška #3 – korištenje pogreške tehnike

Tek kad kosu osušiš skoro do kraja, posegni za četkom i suši dio po dio dok ti ne bude potpuno suha. . Provuci četku kroz kosu dok je sušite i ponovi to nekoliko puta. Za to će ti trebati malo vježbe, no baš je taj početni dio procesa važan za trajnost kovrča.

Pogreška #4 – uzimaš previše kose u jednom mahu

Jedna od najvećih greški koju možeš napraviti jest stavljanje previše kose pod jedan vikler. Radije razdijeli kosu na najmanje tri dijela pa pramen po pramen zasebno zamotaj na viklere. Pramenovi ne bi smjeli biti deblji od viklera, a stručnjaci savjetuju da srednji dio kose odvojiš od dijelova kose s obje strane glave. Za cijelu kosu otprilike će ti trebati 12 do 14 viklera.

Pogreška #5 – krivo postavljanje viklera

Iako postavljanje viklera ovisi o osobnim preferencijama, Merrick-Thirlway preporučuje da ih naneseš prema van, no neki ljudi to čine prema unutra. U svakom slučaju, isprobaj obje opcije i vidi koji ti više odgovara.

Pogreška #6 – ne ostaviš kosu da se ohladi

Nemoj prenagliti s uklanjanjem viklera. Skineš li ih prebrzo, tvoja bi se frizura mogla raspasti. Koliko trebaš držati viklere ovisi o gustoći kose, no uglavnom je to od 10 minuta do pola sata. Idealno je pola sata. Najbolje ih je držati sve dok se kosa ne ohladi, a nakon što si ih izvadila, nagni glavu i prstima protresi kosu. Za kraj nanesi lak za kosu.