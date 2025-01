Bore na vratu - kako ih spriječiti ili ublažiti?

Ako su oči ogledalo duše, onda bi vrat mogao biti prozor u tvoje prave godine. Dok su mnogi od nas pretjerano usredotočeni na očuvanje mladolikosti svog lica, koža vrata često je zadnja pomisao. Možeš kriviti i biologiju i ponašanje. Srećom, postoji mnoštvo opcija i tretmana koje možeš odabrati,a koji mogu učinkovito riješiti te probleme te zagladiti, učvrstiti i podići kožu kako bi prkosili onome što su vam vaše loše navike donijele.

Zašto vrat tako brzo stari?

Prvo i najvažnije, postoje fiziološke razlike koje treba uzeti u obzir. Koža na vratu je tanja i delikatnija nego na drugim dijelovima tijela, s tanjim dermisom i manje masnog tkiva ispod površine, što je čini sklonijom boranju i opuštanju. Također ima manje lojnih žlijezda na vratu u usporedbi s licem,što znači da je to područje sklonije suhoći. Mišići vrata također su vrlo jaki i stalno aktivni. Počinju povlačiti donji dio lica, povećavajući vilicu u tom području. Zatim, tu su čimbenici načina života koje treba uzeti u obzir. Mnogi ljudi ne nanose proizvode za njegu kože koje koriste na području vrata, čak bitnu stavku,a to je nanošenje kreme za sunčanje na ovo područje.

Možda si također čula za izraz "tech neck", koji se odnosi na vodoravne fine linije koje se protežu preko vrata. Nadimak dolazi iz poznatog uzroka: neprestano gledanje u telefon. Vrat je kao i lice; ponavljanje pokreta mišića koji stvara boru u konačnici će uzrokovati da ta bora postane trajna. Vrat je 100% podložan istim problemima koji su karakteristični za kožu lica. Postoje neke promjene i prilagodbe koje možeš napraviti u svojoj rutini njege kože kod kuće kako bi učinkovito tretirala to područje.

Svakodnevno nanošenje SPF-a

Zvuči jednostavno, ali to je najučinkovitiji način za zaštitu od UV oštećenja koja uzrokuju gotovo sve - od mrljastog tena i neujednačenog tena do razgradnje kolagena što dovodi do opuštenosti i bora. Nema potrebe za kupnjom zasebnog SPF-a; dovoljno je koristiti isti SPF koji koristiš za ostatak lica. Gotovo svaki sastojak protiv starenja koji bi koristili na licu može – i trebao bi – doći i na vaš vrat. To uključuje antioksidanse poput vitamina C za zaštitu od oštećenja slobodnih radikala, peptide i faktore rasta za jačanje i učvršćivanje kože te hidratantne sastojke poput hijaluronske kiseline i glicerina.

Krema namijenjena području vrata

Isprobaj kremu za vrat. Ako ipak želiš uložiti u ovaj dodatni korak, uzmi kremu namijenjenu području vrata. To može biti izvrstan način kombiniranja mnogih od ovih sastojaka u formuli za koju znaš da će biti prikladna za kožu vrata. SkinMedica Neck Correct krema može dobar primjer ili pak Revision Nectifirma.

Tretmani za pomlađivanje vrata

Određeni kućni uređaji također mogu biti korisni za vrat, uključujući mikrostrujne alate i LED svjetlosnu terapiju, za poticanje cirkulacije, jačanje kolagena i privremeno zatezanje kože. Primjerice, Omnilux Contour Neck & Décolleté LED Mask, uređaj s crvenim svjetlom koji pojačava kolagen i koji je posebno stvoren da odgovara ovim područjima idealan je za prevenciju . Iako oni neće pružiti iste prednosti kao određeni postupci koji se rade u klinici, uz dosljednost i vrijeme, mogu biti koristan dodatak tvojoj rutini.