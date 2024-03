Savršena dnevna šminka: Kako se našminkati za posao?

Jutra su često užurbana – posebice imaš li dijete. Spremanje, vožnja u vrtić ili školu, ali i prometne gužve nerijetko su izvor stresa. Ipak, trebalo bi biti potpuno suprotno: bilo bi idealno kad bi do osam ili devet ujutro stigla isplanirati dan, sjesti i pojesti doručak i na vrijeme stići na posao. A možda je i tebi, kao i drugim mnogim ženama, šminkanje također na jutarnjoj to do listi.

Dnevna šminka za posao trebala bi biti jednostavna i istaknuti najbolje u tebi. Važno je postići elegantan prirodan izgled i sve to u što manje vremena. Rijetko tko ima volje i želje šminkati se pola sata ujutro. To želimo učiniti u pet ili sedam minuta i sa smiješkom nastaviti dan i prigrliti obaveze.

Nasreću, na društvenim mrežama, a posebice TikToku postoji niz savjeta kako se brzo i učinkovito našminkati. U ovom tekstu fokusirat ćemo na lagani dnevni makeup koji je adekvatan za posao. Nekoliko je ključnih koraka koje trebaš slijediti, a potkrijepile smo ih primjerima s TikToka.