Kako pravilno koristiti serume s vitaminom C za rješavanje tamnih mrlja?

Tamne ili hiperpigmentacijske mrlje na koži se javljaju iz mnogih razloga. Primjerice, mogu se pojaviti kao posljedica ožiljaka od akni, zbog pretjeranog izlaganja suncu bez adekvatne zaštite ili pak mogu biti uzrokovane određenim hormonskim stanjima poput melazme. Bez obzira na uzrok, tamne mrlje narušavaju izgled kože, no postoje brojni tretmani, kao i kozmetički proizvodi koji pomažu kod ovog kožnog problema.

Ako te muče tamne mrlje na koži, vjerojatno bi u svoju beauty rutinu trebala uključiti proizvode s vitaminom C. Prema dermatolozima, ovaj snažni sastojak ujednačava ten, smanjuje vidljivost tamnih mrlja, a preventivno djeluje i na njihovu pojavu. Uz to, koži pruža blistavost i niz drugih prednosti.

Stručnjaci su za Byrdie otkrili sve što trebamo znati o korištenju vitamina C kod tamnih mrlja, a njihove savjete donosimo u nastavku.

Što je vitamin C?

Vitamin C je snažan antioksidans koji se dobiva iz prirodnih izvora kao što su agrumi ili se proizvodi sintetski, a zbog svojih se blagodati vrlo često koristi u proizvodima za njegu kože, kao što su serumi, hidratantne kreme, tonici i sredstva za čišćenje kože. Potiče proizvodnju kolagena i neutralizira oštećenja uzrokovana slobodnim radikalima čime sprečava prijevremeno starenje.

Zbog takvih svojstava, vitamin C sprečava 'propadanje' kože te potiče njezinu regeneraciju, što rezultira blistavijom i zdravijom kožom.

Foto: Unsplash

Vitamin C i tamne mrlje

Vitamin C može ublažiti pojavu tamnih mrlja i hiperpigmentacije jer smanjuje proizvodnju melanina pa područja na kojima su tamne mrlje prisutne postaju svjetlija. Samim time, tamne mrlje postaju manje vidljive.

Radi toga tamne mrlje postaju manje uočljive nakon korištenja proizvoda s vitaminom C, no stručnjaci ističu kako ovaj sastojak postaje još učinkovitiji kada formula sadrži i druge sastojke koji pomažu kod ujednačavanja tena poput kojične kiseline i sladića.

Kako koristiti vitamin C za rješavanje tamnih mrlja?

Čisti oblik vitamina C, također poznat kao L-apsorbinska kiselina, može se pronaći u brojnim proizvodima za njegu kože - od seruma do sredstava za čišćenje lica. Međutim, iako su dostupne mnoge vrste proizvoda, specifična formulacija čini veliku razliku kad je u pitanju tretiranje tamnih mrlja. Stručnjaci navode da su najbolji izbor serumi jer je vitamin C topiv u vodi pa u serumima na bazi vode on najbolje može prodrijeti do kože. Iz tog razloga, serumi imaju najučinkovitije djelovanje. Ipak, ako ti je koža jako osjetljiva, trebala bi izbjegavati serume te umjesto njih birati druge, manje iritantne proizvode. Kreme s vitaminom C su manje učinkovite, ali su bolja opcija za kožu koja je sklona iritacijama.

Foto: Pexels

Kombiniraj svoj vitamin C s pravim proizvodima

Savjeti stručnjaka o tome kada i koliko često bismo trebali koristiti vitamin C u svojoj beauty rutini prilično se razlikuju. Dermatologinja Purvisha Patel navodi kako se serum s vitaminom C može koristiti svakodnevno, a treba ga nanositi na čistu kožu, nakon čišćenja i prije SPF-a.

Vitamin C se može koristiti s drugim sastojcima i proizvodima za njegu kože za tretiranje tamnih mrlja. Za liječenje tamnih mrlja, stručnjaci predlažu kombiniranje seruma s vitaminom C s hidratantnim vitaminom E i nanošenje ove kombinacije dva puta dnevno.

S druge strane, postoje i neki sastojci s kojima bi trebala biti opreznija dok koristiš vitamin C. Patel kaže da bismo trebali izbjegavati upotrebu vitamina C s određenim sastojcima za ekfolijaciju i kiselinama, poput retinola i alfa-hidroksi kiselina jer korištenje tih sastojaka zajedno može izazvati iritacije na koži.

Osobe koje imaju jako osjetljivu kožu prije korištenja proizvoda s vitaminom C ili drugim snažnim sastojcima trebale bi se posavjetovati sa svojim dermatologom te slijediti njihove upute.

Foto: Unsplash

Na što treba pripaziti?

Iako je vitamin C siguran za većinu tipova kože, kod nekih se osoba s jako osjetljivom i reaktivnom kožom ipak mogu pojaviti crvenilo i druge iritacije. Ako primijetiš da ti je koža postala suha ili se počela ljuštiti nakon upotrebe proizvoda s vitaminom C, možda si alergična na sastojak u serumu ili je njegova koncentracija previsoka, upozorava Patel. Prebacivanje na blaži oblik vitamina C topiv u mastima u tom je slučaju bolja opcija.

Najbolje je držati se proizvoda s koncentracijom vitamina C između 10 i 20%. Istraživanja su pokazala da će proizvodi kod kojih je koncentracija vitamina C iznad 20% vjerojatnije izazvati iritacije na koži.

Treba imati na umu i da je vitamin C nestabilan sastojak. Može lako oksidirati i izgubiti svoja korisna antioksidativna svojstva kada je izložen svjetlu, zraku i toplini. Radi toga proizvodi za njegu kože s vitaminom C trebaju biti u tamnim bočicama i treba ih čuvati na tamnom i hladnom mjestu. Ako proizvod s vitaminom C počne poprimati smeđu ili crvenkastu boju, možda je počeo oksidirati i u tom ga slučaju treba zamijeniti.