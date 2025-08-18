Povratak na posao sa stilom - sakoi koji će obilježiti novu sezonu

Među ključnim komadima koji će obilježiti povratak u ured svakako su sakoi, bezvremenski klasik koji nikada ne izlazi iz mode, a ove sezone high street brendovi donose brojne stylish novitete

Ljeto polako ide kraju, godišnji odmori završavaju, a jesen donosi nove početke – to je savršena prilika za osvježenje garderobe, osobito kad je riječ o komadima za posao. Među ključnim komadima koji će obilježiti povratak u ured svakako su sakoi, bezvremenski klasik koji nikada ne izlazi iz mode, a ove sezone high street brendovi donose brojne stylish novitete.

Ako je suditi prema aktualnim kolekcijama, ove jeseni u fokusu su statement modeli. Primjerice, Zara nudi širok izbor sakoa – od onih od antilopa, preko potkraćenih krojeva, do modela s upečatljivim uzorcima koji će instantno podići svaku kombinaciju. S druge strane, brendovi poput Massimo Duttija nude elegantne i klasične sakoe, idealne za poslovnu garderobu, ali i ležernije modele inspirirane kimonom. I dalje su popularni laneni sakoi, praktični za toplije jesenske dane i odlični za prijelazne kombinacije.

Sakoi se mogu nositi na mnogo različitih načina. Za ured, kombiniraj ih s klasičnim hlačama ili pencil suknjom i jednostavnom bluzom. Za ležerniji look idealni su s trapericama i tenisicama ili sandalama, dok statement modeli sjajno funkcioniraju i kao dio večernjih kombinacija preko haljine ili uz elegantne hlače i potpetice. Dodaci poput remena, torbica i decentnog nakita mogu dodatno personalizirati look i prilagoditi ga različitim prilikama.

U nastavku izdvajamo najljepše modele sakoa iz high street ponude, koji će ove jeseni biti nezaobilazni u poslovnim kombinacijama, ali i u drugim prilikama kada želiš začiniti svoj stil.

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 169 €

Zara - 149 €

Zara - 109 €

Zara - 35,95 €

Zara - 79,95 €

COS - 129 €

COS - 149 €

Mango - 69,99 €

Mango - 79,99 €

H&M - 44,99 €