Za svaki tip kože: Ovo su najbolji serumi s vitaminom C za ljepši ten

Serumi za kožu danas su postali gotovo neizostavan proizvod kad je u pitanju njega kože, a na tržištu se mogu pronaći razni serumi koji su namijenjeni različitim tipovima ili stanjima kože. Jedan od najpopularnijih sastojaka kad je o serumima riječ svakako je vitamin C, a njegovo korištenje u skincare rutini preporučuju i brojni dermatolozi.

Vitamin C štiti kožu od štetnog djelovanja slobodnih radikala koji uzrokuju prijevremeno starenje kože. Ima antioksidativno djelovanje te potiče sintezu kolagena čime promiče mladolikost kože. Serumi s vitaminom C odličan su dodatak svakoj beauty rutini jer su iznimno učinkoviti u njezi kože, a odgovaraju svim tipovima kože pa čak i osjetljivoj. Osim što doprinose postizanju ljepšeg tena, serumi koji sadrže ovaj učinkoviti sastojak pomažu kod ujednačavanja kože, tamnih mrlja i ožiljaka na koži. Uz sve to, koži vraćaju onaj zdravi sjaj i blistavost.

Foto: Unsplash

Ipak, dermatolozi i kozmetičari ističu kako se dugoročne prednosti korištenja seruma s vitaminom C protežu puno dalje od jednostavnog poboljšanja izgleda tena. Stručnjakinja za kožu, dr. Christine Hall za Glamour je otkrila kako ovaj "moćni antioksidans štiti kožu od oštećenja, ali i pomaže kod već nastalih oštećenja uzrokovanih oksidativnim stresom".

Čak i ako tvoja trenutna skincare rutina uključuje proizvode s vitaminom C, uključivanje seruma s ovim sastojkom može imati višestruke prednosti. U nastavku smo izdvojile nekoliko sjajnih seruma s vitaminom C koji imaju pozitivne recenzije te ih preporučuju i brojni dermatolozi i stručnjaci za ljepotu.

Paula's Choice C15 Super Booster, 59 eur

Ovaj koncentrirani booster s 15 % čistog C-vitamina dramatično posvjetljuje neujednačeni ten te popravlja izgled bora i finih linija. C15 Super Booster sadrži visokokoncentrirani oblik C-vitamina te mješavinu antioksidanasa za stabilizaciju kože te sastojke za punjenje kože. Zajedno daju iznimne rezultate uključujući popravljanje izgleda neujednačenog tena, posvjetljavanje sive, umorne kože te pomaganje koži u obrani od vanjskih negativnih utjecaja.

L’Oréal Paris Revitalift Clinical serum za lice s vitaminom C, 22 eur

L'Oreal Paris Revitalift Clinical je visoko koncentrirani serum s 12 % čistog vitamina C za 2x blistaviju i 3x glađu kožu za mjesec dana. Vidljivo korigira 3 rana znaka starenja kože: neujednačen ten, pore i sitne bore. Pogodan je za osjetljivu kožu, ne začepljuje pore i učinkovit je na svim tonovima i tipovima kože. Sadrži moćne aktivne sastojke, kao što su čisti vitamin C koji pomaže u vraćanju blistavosti kože i ublažavanju znakova starenja. Salicilna kiselina pomaže u sužavanju pora i zaglađivanju kože. Vitamin E uz vitamin C, pomaže u zaštiti kože od vanjskih utjecaja.

La Roche-Posay Pure Vitamin C serum, 35 eur

Jedinstveni obnavljajući serum protiv starenja kože s visokom koncentracijom čistog vitamina C, salicilnom kiselinom i smirujućim neurosensinom s fiziološkim pH kože, za otkrivanje potpunog sjaja čak i osjetljive kože. Koža je u trenu mekša, hidratizirana i sjajnija. Bore i tanke linije su smanjene. Kao da je transformirana, tekstura i ten kože djeluju ujednačenije. Koža je glađa i ujednačena te dostiže svoj puni sjaj. Lagana, brzo upijajuća tekstura.

CAUDALIE Vinergetic C+ Vitamin C Energy Serum, 45 eur

Najkoncentriraniji proizvod iz linije, čudesno lagane teksture koja se brzo upija. Formula unosi visoku dozu anti-cell burn-out complex-a u svaku pojedinačnu stanicu kože koji u kombinaciji s hijaluronskom kiselinom male molekularne mase pomaže vidljivo korigirati već nastale bore, štiti kožu od onečišćenja iz okoline, vraća koži mladenački sjaj. Antioksidativni kompleks čine polifenoli sjemenki grožđa, ekstrakt smreke, ester vitamina C i vitamin E. Nježni osvježavajući miris lista mandarine, krastavca, esencije zelene mente.

Givenchy Skin Perfecto Vitamin Blend Glow Serum Serum, 78 eur

SKIN PERFECTO linija za očuvanje mladolikosti i ljepote, energizira snagu kože kako bi se zaštitila od prvih znakova starenja kože uzrokovanih svakodnevnim izlaganjem štetnim utjecajima. Formulirana s ekskluzivnom mješavinom grejpa, ružičastog papra i vitamina C, ova rutina za njegu kože pomaže u održavanju hidratacije i sjaja kože. Ojačana i zaštićena, tekstura kože je pročišćena i puna energije. Skin Perfecto linija pravi je koncentrat vitalnosti, svježine i energije koji otkriva prirodan, ružičasti sjaj zdrave, blistave kože.

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate, 83 eur

Serum s vitaminom C koji pojačava blistavost, pomaže učvrstiti kožu te vidljivo smanjuje sitne linije, bore i pore, za glađi izgled kože. Formuliran je s 10,5 % askorbinske kiseline i 2 % askorbil glukozida te hijaluronske kiseline.

Olival Vitaminski serum C+, 23 eur

Vitaminski serum C+ je koncentrirani serum s 10% etilirane askorbinske kiseline (3-O-Ethyl Ascorbic Acid), odnosno stabilnog derivata vitamina C, feruličnom kiselinom, vitaminom E uz dodatak trokserutina, hijaluronske kiseline i ektoina. Ovaj spoj aktivnih sastojaka ublažava vidljivost hiperpigmentacije i mrlja, pruža antioksidativni učinak i vraća prirodan mladenački sjaj. Serum dubinski hidratizira kožu i dugoročno uravnotežuje razinu hidratacije. Pogodan je za sve tipove kože, naročito mješovitu do masnu i dehidriranu, kao i za sve one koji preferiraju proizvode na bazi hijaluronske kiseline.

Foto: Douglas, Kiehl's, Notino, Superskin

