Horoskop za ponedjeljak: Bikovi imaju dobru financijsku priliku, škorpioni se trebaju naspavati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Pomalo ste umorni od obećanja i očekujete promjene koje želite. Vjerujete s pravom u ljepše sutra. POSAO: Dobivate određene protekcije, ali to ne znači da se i dalje nećete trebati dokazivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite vremena za sebe i svoj mir.

Bik

LJUBAV: Osjećat ćete koliko je naporno stalno objašnjavati zbog čega izbjegavate bliskost. Jednostavno vam odgovara distanca. POSAO: Morat ćete se malo više potruditi oko financija. Imate dobru priliku, pa bi bilo šteta da je propustite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Blizanci

LJUBAV: Neke će voljena osoba izluđivati svojim raznolikim zahtjevima. Drugi će vješto izbjegavati društvo. POSAO: Ako opet posumnjate u svoje sposobnosti, samo pogledajte iza sebe što ste do sada postigli. Brzo ćete se ohrabriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Rak

LJUBAV: Pokazat ćete se da čvrsto vjerujete u svoje ljubavne ideale i da od voljene osobe očekujete više nego što ona misli. POSAO: Utjecat ćete na stvari, ljude i događaje više nego što mislite. Niste svjesni koliko vas oponašaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Napredujete.

Lav

LJUBAV: Partner će vas nadahnuti za nježnost. Vaš međusobni odnos poboljšavat će se iz trena u tren. POSAO: Manjak interesa za posao danas bit će uzrokovan velikim idejama koje dolaze iz vašeg svijeta mašte. Dobro za umjetnike. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne čeprkajte po snovima.

Djevica

LJUBAV: Danas ćete biti skloniji provoditi zajedničke trenutke kod kuće. Tek mali broj vas će izaći, ali brzo će se vratiti kući. POSAO: Bit ćete spremni uložiti više nego što ste planirali, ali to će se pokazati kao odličan potez u budućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s mladima.

Vaga

LJUBAV: Pametnim izborom riječi vi ćete nadilaziti prazninu u osobnim odnosima. Sve ćete nadomjestiti intelektom. POSAO: Opet će se preispitivati vaše zasluge i rezultati. Nakon analize sve će ispasti i više nego dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte!

Škorpion

LJUBAV: Iako verbalno nećete znati izraziti svoje osjećaje, partner će vas razumjeti. Čitat će između redova. Još jedan lijep dan. POSAO: Ono što misle vaši nadređeni nije isto što mislite i vi, ali im danas to ne morate otvoreno pokazati. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

Strijelac

LJUBAV: Moguće je da ćete izgubiti neke iluzije u vezi voljene osobe. Bit će to mali pomak u vašem sazrijevanju. POSAO: Uspjet ćete dokučiti zašto je nešto takvo kakvo jest, ali vas to neće previše razveseliti. Ipak, sve će vam biti jasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Odspavajte.

Jarac

LJUBAV: Jedan izlazak mogao bi se pokazati ozbiljnijim nego što ste očekivali. Bit će govora o vrlo važnim temama. POSAO: Miješajući poslovno i privatno bolje ćete se povezati sa suradnicima na poslu. Raste povjerenje između vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odgovorni.

Vodenjak

LJUBAV: Možda ćete se osjećati pomalo utučeno bez pravo razloga, ali sve će to brzo proći i donijet će vam bolje raspoloženje. POSAO: Kreativni poslovi razvijat će se bez problema. Promjene koje se provode na radnom mjestu prihvatit ćete bez okolišanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi uvijek idete svojim putem.

Ribe

LJUBAV: Lijepe ljubavne prilike bit će prolazno zanemarene zbog male obiteljske tuge ili peripetije. POSAO: Poslovi koji zahtijevaju emocionalni angažman dobro su postavljeni. Neki će općenito izgarati za posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite uporni.

