Jesenski i zimski trendovi manikura: Boje i stilovi koji će vladati sezonom

Od bogatih bordo tonova i čokoladnih nijansi do zlatnih akcenata i metalik sjaja – sezona 2025. donosi manikure koje spajaju eleganciju, minimalizam i dašak glamura. Ako tražiš inspiraciju za sljedeći odlazak u salon, ovo su trendovi koje ćeš viđati posvuda

S dolaskom hladnijih dana, mijenjaju se ne samo naši ormari nego i tonovi koje biramo za nokte. Jesen i zima donose toplije, dublje i profinjenije nijanse, ali i predivan spoj udobnosti i drame, gdje se minimalizam susreće s odvažnošću. Trendovi su usmjereni na bogate, dekadentne nijanse, zanimljive teksture i sofisticirane dizajne koji savršeno nadopunjuju slojevitu garderobu i ugodnu atmosferu hladnijih dana. Bilo da si ljubiteljica klasične elegancije ili voliš eksperimentirati, ova sezona nudi bezbroj inspirativnih ideja.

Paleta boja koja definira sezonu

Boje za nokte ove jeseni i zime crpe inspiraciju iz prirode, omiljenih toplih napitaka i luksuznih materijala, stvarajući paletu koja je istovremeno utješna i moćna.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od bogatih bordo tonova i čokoladnih nijansi do zlatnih akcenata i metalik sjaja – sezona 2025. donosi manikure koje spajaju eleganciju, minimalizam i dašak glamura.

Raskošne crvene i bordo nijanse

Crvena je vječni klasik, no ove sezone uranjamo u njezine najdublje i najzavodljivije tonove. Nijanse crnog vina poput merlota i caberneta apsolutni su imperativ, pružajući dojam bezvremenske elegancije. Posebno se ističe "deep cherry red" (duboka crvena trešnja), raskošna i moćna boja koja odiše samopouzdanjem. Uz nju, popularne su i zagasite boje šljive s crvenim podtonom, koje dodaju dozu misterije i dubine svakoj manikuri.

Trijumf smeđih tonova

Topli, zemljani tonovi apsolutni su vladari sezone. Smeđa je postala "novi neutralni ton", nudeći eleganciju koja je istovremeno moderna i klasična. Paleta se proteže od kremastih mocha i latte nijansi do dubokih tonova espressa i tamne čokolade. Ovi "jestivi" tonovi, poput boje karamele ili cimeta, unose toplinu i udobnost te se savršeno slažu s pletivom i kožnim modnim dodacima. Za one koji žele nešto drugačije, tu su terakota i tonovi pečene gline koji unose dašak rustikalnog šarma.

Misteriozne tamne nijanse

Za dašak drame, ove sezone okrećemo se tamnim, ali sofisticiranim bojama. Ponoćno plava i duboka tirkizna (teal) elegantna su i moderna alternativa klasičnoj crnoj boji, pružajući dramatičan izgled bez njezine oštrine. Zelena također ostaje u trendu, ali u zagasitijim i kompleksnijim varijantama poput maslinaste i boje mahovine. Ove nijanse su iznenađujuće neutralne i unose jedinstven, zemljani element u jesensku paletu.

Nježna strana jeseni

Minimalizam i dalje ima svoje mjesto, a ove sezone dolazi u obliku suptilnih i profinjenih neutralnih tonova. Popularan je "barely-there" izgled s prozirnim, mliječnim lakovima u nježno ružičastim ili bež nijansama, koji noktima daju zdrav i njegovan sjaj. Meke, kremaste nijanse bijele, poput boje ljuske jajeta ili vanilije, savršen su odabir za čistu i poliranu manikuru koja odiše suptilnom elegancijom.

Dizajn i teksture u prvom planu

Osim bogate palete boja, jesen i zima 2025. stavljaju naglasak na završne slojeve i kreativne dizajne koji manikuri daju novu dimenziju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Igra svjetla: Krom, baršun i metalik sjaj

Metalik završeci dobivaju topliji prizvuk. Umjesto jarkog srebra, u fokusu su bogati tonovi bronce i bakra koji podsjećaju na zalazak sunca. Kromirani nokti ostaju popularni, ali sada u dubokim bojama dragulja poput smaragda, safira ili ametista. Jedan od najuzbudljivijih novih trendova su "velvet" ili baršunasti nokti. Ova tehnika koristi magnetski lak kako bi stvorila višedimenzionalni, svjetlucavi finiš koji izgleda poput mekog baršuna, dodajući dašak luksuza bilo kojoj boji.

Moderni klasici: Mikro French i Aura nokti

Klasična francuska manikura nastavlja svoju evoluciju. Ove sezone nosi se "micro French" – izrazito tanka linija na vrhu nokta, često u tamnim jesenskim bojama ili metalik nijansama. Ovaj minimalistički pristup djeluje izrazito šik i profinjeno. S druge strane, aura nokti ostaju popularni, a za jesen se prilagođavaju dubljim, mističnim kombinacijama boja poput tamnoplave i boje kupine, stvarajući sanjiv i eteričan izgled.

Odvažni detalji i uzorci

Za one koji vole maksimalizam, 3D ukrasi su i dalje prisutni, od diskretnih kristala uz rub nokta do apstraktnih, reljefnih detalja. Životinjski uzorci, poput krokodilske kože ili kornjačinog oklopa, savršeno se uklapaju u jesensku estetiku. Također, popularni su i minimalistički, ali efektni dizajni poput jedne točkice na noktu ili tankih, fluidnih linija koje stvaraju apstraktnu umjetnost na noktima.

Oblici noktiju i njega

Zdravlje noktiju je u prvom planu, stoga ne čudi što su kratki, prirodni nokti i dalje jedan od vodećih trendova. Praktični su, elegantni i savršena su podloga za bogate, tamne boje. Uz njih, klasični bademasti i zaobljeni oblici ostaju popularni zbog svoje ženstvenosti. Za one koji preferiraju malo više dužine, četvrtasti oblik se vraća na velika vrata, posebno u kombinaciji s minimalističkim dizajnima.