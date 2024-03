Popularna je 'naked french' manikura - donosimo elegantne ideje s Instagrama

Svaka nova sezona donosi neke nove trendove, a to vrijedi i kad su u pitanju manikure. Tijekom proljeća i ljeta najčešće se vraćamo vedrijim nijansama i razigranim uzorcima, no postoje i one neke klasične manikure koje su uvijek u trendu, bez obzira na sezonu, poput svestrane francuske manikure.

Elegantna i profinjena, francuska manikura ne izlazi iz mode otkako se pojavila na beauty sceni, a svake sezone dolazi u spoju s nekim novim zanimljivim trendovima. Ovog proljeća kao apsolutni hit na društvenim mrežama istaknula se tzv. 'naked french manicure' koje djeluje iznimno elegantno i nadasve prirodno.

Naime, trendovi prirodnog izgleda noktiju polako, ali sigurno preuzimaju dominaciju nad jarkim i upečatljivim manikurama, a taj je trend sve prisutniji i na društvenim mrežama. Lakovi za nokte u neutralnim nijansama vrlo su popularni među trendsetericama, a najveći su hit upravo neutralne manikure koje su na noktima jedva primjetne.

Čini se da nail art pada u drugi plan, a u fokus dolaze prirodni look i lijepe, njegovane ruke i nokti stoga nas i ne čudi da je upravo naked french manikura osvojila mnoge dame. Naked french ustvari je jako slična klasičnoj francuskoj manikuri, ali je još suptilnija i jednostavnija, no istovremeno djeluje i pomalo luksuzno. Riječ je o vrlo jednostavnoj manikuri koju svatko može napraviti sam kod kuće, uz pomoć ružičasto-nude nijansi lakova za nokte. Dakako, prije lakiranja noktiju, važno je pobrinuti se za ruke i nokte – važno je da oni budu uredni i njegovani jer će manikura tada izgledati puno ljepše i elegantnije.

Sve popularniju naked french manikuru već su 'isfurale' brojne influencerice, ali i poznate zvijezde poput pjevačice Jennifer Lopez i glumice Dakote Johnson. Moramo priznati da se nama ove prirodne manikure uistinu jako sviđaju, a u nastavku ti donosimo i nekoliko inspirativnih ideja s Instagrama koje će te zasigurno oduševiti baš kao što su i nas.