Ljepota
NAGLAŠAVAJU NEDOSTATKE

Izbjegavajte ove tri boje kose: Mogu učiniti da izgledate i do 10 godina starije

Ana Ivančić
5. veljače 2026.
Izbjegavajte ove tri boje kose: Mogu učiniti da izgledate i do 10 godina starije
Pravilno odabrana nijansa može osvježiti lice, istaknuti oči i podariti zdravi sjaj, no pogrešan odabir može imati potpuno suprotan učinak, dodajući godine i naglašavajući umor

Svi znamo onaj osjećaj kada dođemo od frizera, no kada se pogledamo u ogledalo, nešto jednostavno ne izgleda kako treba. I dok trošimo novac na serume za pomlađivanje, često zaboravljamo da boja kose ima nevjerojatnu moć.

Stilisti i koloristi se slažu da određene nijanse, koje su nam možda savršeno pristajale u dvadesetima, nakon četrdesete mogu postati naš najveći neprijatelj. Ne radi se o tome da se određene boje zabranjuju, već o tome kako one reagiraju na promjene u tonu kože i teksturi kose. Ove tri boje izbjegavaj ako ne želiš izgledati starije nego što jesi. 

Pretjerano tamna i jednolična boja

Instinktivna reakcija na pojavu prvih sijedih vlasi često je bojenje kose u što tamniju, jednoličnu nijansu smeđe ili crne boje. Iako se čini da takva boja djeluje odlučno i snažno, ona na zrelijoj koži stvara efekt oštrog okvira. Takva boja naglašava svaku boru i sjenu na licu, posebice oko čeljusti i očiju, čineći crte lica strožima.

Osim toga, visok kontrast između tamne boje i vlasišta čini prorijeđenu kosu vidljivijom, a izrast postaje izrazito uočljiv. Umjesto da prikrije znakove starenja, jednolična tamna boja ih zapravo stavlja pod reflektor.

Ledeno plavi i pepeljasto smeđi tonovi

Na drugom kraju spektra nalazi se jednako problematičan odabir, ledeno platinasta ili izrazito hladna, pepeljasta plava boja. Iako su takvi tonovi moderni, oni mogu potpuno isprati toplinu s lica. Zrela koža prirodno gubi dio pigmenta, a hladne nijanse dodatno naglašavaju bljedilo, crvenilo ili plavičaste podočnjake.

Rezultat je često umoran i beživotan izgled. Kosa gubi dimenziju, a lice ostaje bez toplog okvira koji mu daje živost.

Slično vrijedi i za popularne "pepeljaste" smeđe tonove koji mogu učiniti da ten izgleda sivkasto i bez sjaja.

Kako odabrati nijansu koja pomlađuje?

Ključ mlađahnijeg izgleda nije u drastičnim promjenama, već u suptilnosti, toplini i dimenziji. Umjesto jednolične tamne boje, bolji odabir su bogate čokoladne nijanse s toplim karamel ili medenim pramenovima. Oni će omekšati crte lica i kosi dati privid gustoće i pokreta.

Ako preferirate svjetliju kosu, umjesto ledenih tonova birajte kremaste, bež ili zlatne nijanse plave. Dodavanje nekoliko tamnijih, dubljih pramenova (lowlights) vratit će kosi dimenziju i spriječiti ispran izgled. Svjetliji pramenovi oko lica, takozvani "face-framing", mogu djelovati kao instantni lifting, privlačeći pažnju na oči i osmijeh.

Na kraju, cilj nije sakriti godine, već odabrati boju koja laska vašem tenu. Dobar kolorist neće vam ponuditi boju koja vas pokušava vratiti u prošlost, već onu koja će učiniti da izgledate svježe, odmorno i, najvažnije od svega, kao najbolja verzija sebe danas.

