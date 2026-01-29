Kako prekriti sijedi izrast između dva bojanja kose? Kvalitetni proizvodi spasit će svaku situaciju

Kontroliranje sijedog izrasta danas je jednostavnije no ikad. Bilo da se odlučite za brza rješenja u spreju, prirodne metode ili promjenu frizure, cilj je isti: osjećati se dobro u svojoj koži i sačuvati zdravlje kose. Uz malo kreativnosti i prave alate, vaša će boja uvijek izgledati svježe, a kosa njegovano i sjajno

Održavanje savršene boje kose za mnoge je žene ritual koji donosi osjećaj samopouzdanja i svježine. No, česti odlasci u frizerski salon ili redovito bojanje kod kuće predstavljaju značajan trošak, oduzimaju dragocjeno vrijeme i, što je najvažnije, mogu oštetiti kosu. Srećom, moderna kozmetička industrija nudi pregršt pametnih rješenja koja omogućuju da produžite vrijeme između dva bojanja, a da pritom vaša kosa izgleda besprijekorno. Od brzih korektora do dugoročnih strategija, postoji čitav niz metoda za prikrivanje sijedog izrasta koje čuvaju zdravlje i sjaj vaše kose.

Ekspresna rješenja za savršen izgled

Kada se sijede vlasi pojave neočekivano, a važan događaj je pred vama, proizvodi za privremeno prekrivanje postaju najbolji saveznici. Njihova glavna prednost jest što ne sadrže amonijak i ne prodiru u strukturu vlasi, već je samo oblažu pigmentom koji se lako ispire prvim pranjem.

Najpopularniji među njima su sprejevi za izrast, koji u samo nekoliko sekundi mogu prekriti veće površine. Idealni su za područje uz razdjeljak, a njihove su formule često otporne na znoj i vlagu. Međutim, važno je ne pretjerati s nanošenjem kako kosa ne bi postala kruta na dodir. Za one koji traže preciznost, puderi i sjenila za kosu predstavljaju izvrstan odabir. Nanose se malom četkicom, slično kao i šminka, te omogućuju detaljno prekrivanje svake sijede vlasi. Prema testiranjima stručnjaka, puderi poput Color Wow Root Cover Up ne samo da učinkovito prikrivaju izrast, već i vizualno dodaju gustoću kosi jer popunjavaju praznine na vlasištu. Za pojedinačne vlasi ili područje oko sljepoočnica, najpraktičniji su korektori u sticku ili maskare za kosu, koji stanu u svaku torbicu i omogućuju popravke u pokretu.

Kako odabrati idealan proizvod i nijansu

Pri odabiru privremenog korektora ključno je pronaći odgovarajuću nijansu. Stručnjaci savjetuju da se uvijek vodite osnovnom bojom svoje kose, a ne najsvjetlijim pramenovima. Dobar trik je potražiti proizvod koji ima i hladne i tople podtonove kako bi se što prirodnije stopio s vašom bojom. Većina brendova nudi paletu od pet do deset osnovnih nijansi, od plave do crne, što olakšava pronalazak savršenog spoja.

Tip proizvoda također ovisi o vašim potrebama. Ako imate tek nekoliko sijedih vlasi, olovka ili puder bit će sasvim dovoljni. Za veći i vidljiviji izrast, sprej je najučinkovitije i najbrže rješenje. Celebrity frizerka Rita Hazan ističe zlatno pravilo: manje je više. Bez obzira na to koji proizvod koristite, nanosite ga štedljivo i u slojevima kako bi rezultat izgledao što prirodnije, bez vidljivih i ljepljivih tragova.

Prirodne alternative i pametno stiliziranje

Za one koji preferiraju prirodniji pristup, postoje i metode iz kućne radinosti. Iako ne daju dramatične rezultate kao komercijalni proizvodi, mogu poslužiti kao blago i privremeno rješenje. Brinete mogu isprobati ispiranje kose jakom, ohlađenom crnom kavom ili crnim čajem. Potrebno je tekućinu nanijeti na kosu, ostaviti da djeluje oko sat vremena i zatim isprati. S druge strane, plavušama se preporučuje čaj od kamilice koji će sijedim vlasima dati zlatni odsjaj i pomoći im da se bolje stope s ostatkom kose.

Ponekad za prikrivanje izrasta nije potreban nikakav proizvod, već samo mala promjena frizure. Najjednostavniji trik je promjena razdjeljka. Ako kosu prebacite na stranu gdje imate manje sijedih, problem može biti trenutačno riješen. Volumen je također vaš saveznik. Ravna i zalizana kosa dodatno ističe izrast, dok će podizanje korijena sušenjem kose s glavom prema dolje ili korištenjem velikih uvijača stvoriti iluziju gustoće i skrenuti pozornost s linije izrasta. Cik-cak razdjeljak još je jedan odličan način da razbijete oštru granicu između obojene i sijede kose. Naposljetku, modni dodaci poput širokih traka za kosu, marama ili zanimljivih ukosnica mogu strateški prekriti kritična područja i istovremeno podići cijelu odjevnu kombinaciju.

Dugoročne strategije za zdraviju kosu

Kako biste smanjili potrebu za čestim bojanjem, razmislite o dugoročnim rješenjima koja izrast čine manje primjetnim. Umjesto bojanja cijele kose u jednu, osobito tamnu boju, tehnike poput pramenova ili balayagea omogućuju sijedim vlasima da se prirodnije uklope. Sve popularniji je i trend poznat kao "grey blending", kojim se sijede vlasi ne skrivaju, već se pomoću tankih, svjetlijih i tamnijih pramenova pretvaraju u dio frizure. To ne samo da izgleda moderno, već i značajno produljuje vrijeme između posjeta salonu.

L'Oréal Paris Root Concealer Spray

Ovaj proizvod pruža brzo i učinkovito rješenje za vidljiv izrast i sijede vlasi između bojenja. Pigmentirana formula prilagođava se prirodnoj boji i dužini kose, dok otpornost na vremenske uvjete, znoj i oblikovanje osigurava postojanost do sljedećeg pranja. Postoji u različitim nijansama, a cijena je oko 7,45 eura.

Palette Compact Root Retouch

Zahvaljujući praktičnoj spužvi, puder se jednostavno nanosi na željene dijelove kose te efikasno prekriva sijedi izrast. Praktično pakiranje stane u svaku torbicu i tako je uvijek pri ruci u slučaju potrebe za korekcijom. Cijena je oko 4 eura.

Réell'e sprej za prekrivanje izrasta

Uz réell'e sprej za izrast za smeđu do srednje smeđu kosu s lakoćom ćete prekriti izrast u par sekundi. Boja je postojana sve do sljedećeg pranja. Idealno kao privremeno rješenje do sljedećeg bojanja kose. Cijenan je oko 3,5 eura.

Syoss Root Retoucher

Boja za toniranje izrasta u samo nekoliko sekundi će ujednačiti boju kose toliko savršeno da nitko neće prepoznati razliku. Zahvaljujući aplikatoru precizno maskira korijen. Cijena oko 6,10 eura.

Color WOW Root Cover Up

Korektor za vlasi Color WOW Root Cover Up sadrži reflektirajući mineralni puder koji na vašoj kosi ostavlja višedimenzionalni, prirodan izgled. Korektor omogućuje laku i preciznu upotrebu. Cijena oko 36 eura.

Bumble and bumble Bb. Color Stick

Korektor za izraslu kosu i sijede vlasi u olovci. Jednostavna aplikacija za prekrivanje izrasta i ublažavanje prijelaza boja na kosi. Cijena oko 30,50 eura.

L’Oréal Professionnel Hair Touch Up

Brzo i lako prekriva izrast obojene i sijede kose. Odmah se suši i lako se ispire. Cijena proizvoda oko 24,40 eura.

