Antonia Bevanda Ćubela otkrila nam je sve o trajnoj šminki, velikom hitu u beauty svijetu

Edukatorica Antonia otkrila nam je sve o trajnoj šminki - od prednosti i procesa oporavka, do trendova i najčešćih mitova

Savršeno oblikovane obrve, naglašene usne ili diskretno istaknute oči – sve to moguće je postići zahvaljujući trajnoj šminki, jednom od najtraženijih estetskih tretmana današnjice. Riječ je o posebnoj metodi koja pruža dugotrajan učinak šminke i istovremeno štedi vrijeme, a rezultat je uvijek uredan i njegovan izgled.

Jedna od vodećih stručnjakinja u ovom području je Antonia Bevanda Ćubela, službena Kallos edukatorica za Bosnu i Hercegovinu. Živi i radi u Mostaru, ima 41 godinu, a ovim se poslom bavi već deset godina. Po struci ekonomistica, supruga i majka šesnaestogodišnjeg dječaka, dugi je niz godina radila u obiteljskom poslu vezanom uz turizam i hotelijerstvo, no ljubav prema trajnoj šminki prevagnula je nad svime. Danas je u potpunosti posvećena ovom pozivu, uživa u njemu i kontinuirano se usavršava kako bi svojim klijentima i studentima pružila najnovije tehnike i tretmane.

Privatna Arhiva

Kao primjer strasti i predanosti poslu, edukatorica Antonia otkrila nam je sve o trajnoj šminki – od prednosti i procesa oporavka, do trendova i najčešćih mitova.

Trajna šminka sve je popularnija u svijetu, a čini se da sve više i zahvaća nas. Možete li nam reći što je uopće trajna šminka?

Trajna šminka (permanent make-up, PMU) kozmetički je tretman u kojem se posebnim aparatom i sterilnim iglicama pigment unosi u površinski sloj kože. Cilj je postići dugotrajan učinak šminke, najčešće na obrvama, očima ili usnama.

Mnogim ženama ovaj tretman olakšava rutinu šminkanja, koje su sve prednosti trajne šminke?

Prednosti trajne šminke su: uvijek uredan i njegovan izgled, ušteda vremena pri svakodnevnom šminkanju, financijska isplativost jer nema potrebe za velikom količinom dekorativne kozmetike, naglašavanje prirodne ljepote, postojanost od 1 do 3 godine (ovisno o tehnici, tipu kože i njezi).

Kome je namijenjena trajna šminka?

Trajna šminka namijenjena je svim ženama, bez obzira na godine. Moje klijentice imaju od 18 do 75 godina, jer ljepota doista nema dobnu granicu.

Privatna Arhiva

Postoje li trendovi u trajnoj šminki i koliko se često mijenjaju?

Kao i u svemu, tako i u trajnoj šminki postoje trendovi koji se često mijenjaju. Ako želite biti u samome vrhu, nužno je pratiti novitete. Stalno ulažem u edukacije i nova znanja jer jednostavno ne znam drukčije. Na samim počecima moj suprug često se znao našaliti: „Pa ženo, gdje su tvoji novci?“ Moj bi odgovor uvijek bio: „U salonu, na zidu – uokvireni u diplomama.“

Privatna Arhiva

Kako izgleda proces aplikacije trajne šminke? Koliko tretman traje?

Prva 2–3 dana – pigment je najintenzivniji i djeluje tamnije nego što će biti nakon potpunog zacjeljivanja. Faza zacjeljivanja kože – ovisno o regiji (obrve, usne, kapci), koža reagira različito. Pojavljuje se blago perutanje i sitne kraste. Klijentici je nužno naglasiti da ih ne smije skidati. Sam tretman traje otprilike dva sata, uključujući pripremu i izvođenje. Sam tretman traje otprilike dva sata, uključujući pripremu i izvođenje.

Kako izgleda proces oporavka?

Nakon perutanja – pigment djeluje 30–40 % svjetliji. Klijentice često misle da je „boja spala“, no to je posve normalno jer se pigment tek stabilizira. Stabilizacija boje (3–4 tjedna) – boja postaje prirodnija i tada se vidi konačan rezultat. Korekcija (4–6 tjedana) – dopuna kojom se pigment pojačava ili popunjavaju eventualne praznine.

Privatna Arhiva

O čemu ovisi trajnost trajne šminke i koliko se često treba obnavljati?

Trajnost ovisi o više faktora: tipu kože, njezi nakon tretmana i načinu održavanja pigmenta. Vrlo je važno klijentici objasniti kako njegovati tretirano područje, jer pravilna njega produljuje postojanost boje. Na trajnost utječu i životne navike, primjerice učestalo izlaganje suncu ubrzava blijeđenje. Najbolji se rezultati postižu kada se pigment osvježava svakih 1–2 godine.

Koje tretmane žene najviše traže - trajna šminka na obrvama, usnama ili pak eyeliner?

Kronološki gledano, najprije su u fokusu bile obrve, potom su usne doživjele veliki procvat, a tek kasnije eyeliner. Kada sam tek započela s radom, isključivo su se tražile obrve, dok su usne popularnost stekle kasnije. Danas najčešće radim obrve i usne, dok eyeliner zauzima treće mjesto.

Koja je razlika između trajne šminke i microbladinga?

Microblading je tehnika u kojoj se posebnom ručnom alatkom – tzv. „penom“ sa sitnim oštricama – iscrtavaju dlačice obrva. S druge strane, kod puderastih obrva pigment se unosi aparatom s tankim iglicama, što stvara nježan, prahast efekt i blaže je za kožu.

Privatna Arhiva

Koji je najveći mit o trajnoj šminki s kojim se susrećete?

Najčešći su mitovi da trajna šminka jako boli i da izgleda neprirodno. Možda je to nekada bilo tako, no danas, zahvaljujući modernim anesteticima, tretman je gotovo bezbolan. Uz nove tehnike i trendove, trajna šminka nikada nije izgledala prirodnije.