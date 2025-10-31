Inspiracija s domaće scene: Kakve frizure ove jeseni nose poznate Hrvatice?

Poznate Hrvatice pokazale su da klasika i suvremenost mogu ići ruku pod ruku – od elegantnih bob frizura do raskošnih valova i volumena u stilu devedesetih. Donosimo pregled trendova koji ove jeseni dominiraju među domaćim zvijezdama i ideje koje možeš lako prilagoditi vlastitom stilu

Ovosezonski trendovi u svijetu frizura donose zanimljiv spoj klasike i modernih reinterpretacija, a domaće su zvijezde već pokazale kako ih uspješno prilagoditi vlastitom stilu. Od elegantnih bob frizura do raskošnih valova i volumena inspiriranih devedesetima, hrvatske su poznate dame i ove jeseni prava inspiracija za promjenu izgleda.

Bob ostaje neprikosnoveni favorit među Hrvaticama koje vole eleganciju s dozom jednostavnosti. Taj bezvremenski rez, koji se lako prilagođava različitim oblicima lica i stilovima, nose Lana Klingor Mihić, Ida Prester, Nevena Rendeli i Bojana Gregorić Vejzović. Njihove varijacije boba – od klasičnog do blago razbarušenog – savršeno pokazuju koliko ta frizura može biti svestrana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kratke frizure također su sve popularnije, a među onima koje su ih prigrlile nalaze se Nina Badrić, Danijela Martinović i Leonarda Boban, koje dokazuju da kratka kosa može biti izuzetno ženstvena i sofisticirana.

Influencerice poput Ane Bacinger i Dore Martinović pak preferiraju frizure sa šiškama, koje su ove sezone ponovno veliki trend. Bilo da se radi o gustim, ravno rezanim ili mekim zavjesa-šiškama, one frizuri daju svježinu i mladenački izgled.

Duga kosa, s druge strane, i dalje je simbol klasične ljepote i ženstvenosti. Franka Batelić i Iva Radić njegovanom dugom kosom potvrđuju da elegancija ponekad leži upravo u jednostavnosti i zdravom sjaju.

Severina, poznata po čestim transformacijama, često se vraća upravo dugoj, valovitoj kosi s naglašenim volumenom, što savršeno odražava aktualni naglasak na prirodno lijepoj i luksuznoj kosi. Jelena Veljača svojim romantičnim valovima pokazuje kako ležernost i elegancija mogu ići ruku pod ruku.

Domaća scena još jednom potvrđuje da svjetski trendovi ne moraju biti rezervirani samo za crvene tepihe. Uz dozu osobnog stila i hrabrosti za promjenu, svaka žena može pronaći frizuru koja će naglasiti njezinu osobnost – baš kao što to čine poznate Hrvatice ove jeseni.