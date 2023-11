Smetaju ti smeđe mrlje na licu? Dermatolozi savjetuju kako doskočiti hiperpigmentaciji

Primijetila si jednu ili nekoliko smeđih mrlja na licu za koje si sigurna da ih prije nisi imala. Riječ je o tako zvanim staračkim pjegama, hiperpigmentaciji kože do koje dolazi s godinama. Ovo je najčešće bezopasna dermatološka pojava, a može se manifestirati na sredini lica ili na rubovima kod čeljusti i oko čela - česte su i na rukama. Naravno, svakako je važno redovito, odnosno barem jednom godišnje posjetiti dermatologa kako bi bila sigurna da su promjene koje si primijetila benigne prirode.

“Tamne mrlje nastaju kada koža proizvodi višak melanina, prirodnog smeđeg pigmenta koji našoj koži daje boju. Razlozi zašto se pojavljuju tamne mrlje mogu biti razni, od ožiljaka od akni preko prekomjernog izlaganja suncu pa do starenja ili nedovoljno dobre prehrane. Međutim, većina tamnih mrlja rezultat je izlaganja suncu. Kad je koža izložena suncu, njezina prirodna reakcija je proizvodnja melanina koji pomaže u blokiranju UV zračenja od daljnjeg oštećenja. To je razlog zašto naša koža potamni kad smo dulje na suncu, a također je i razlog zašto osobe sa svijetlom puti lako izgore na suncu, dok one s tamnijom puti imaju manju vjerojatnost da će izgorjeti. Ponekad sunce uzrokuje neravnomjerno povećanje proizvodnje melanina. Ovaj višak melanina se nakuplja i razlijeva između stanica kože, stvarajući izgled tamnih mrlja,” pojašnjava Michele Green, certificirana dermatologinja iz New Yorka.

Hiperpigmentacija je prilično zahtjevni dermatološki problem, no postoji nekoliko načina kako možeš spriječiti pojavljivanje daljnjih pjega i ublažiti one već postojeće. Ako želiš ublažiti ovaj problem i izgledati mlađe, neka ovakvi proizvodi postanu obavezni dio tvoje beauty rutine:

