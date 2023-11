Smetaju ti smeđe mrlje na licu? Dermatolozi savjetuju kako doskočiti hiperpigmentaciji

Primijetila si jednu ili nekoliko smeđih mrlja na licu za koje si sigurna da ih prije nisi imala. Riječ je o tako zvanim staračkim pjegama, hiperpigmentaciji kože do koje dolazi s godinama. Ovo je najčešće bezopasna dermatološka pojava, a može se manifestirati na sredini lica ili na rubovima kod čeljusti i oko čela - česte su i na rukama. Naravno, svakako je važno redovito, odnosno barem jednom godišnje posjetiti dermatologa kako bi bila sigurna da su promjene koje si primijetila benigne prirode.

“Tamne mrlje nastaju kada koža proizvodi višak melanina, prirodnog smeđeg pigmenta koji našoj koži daje boju. Razlozi zašto se pojavljuju tamne mrlje mogu biti razni, od ožiljaka od akni preko prekomjernog izlaganja suncu pa do starenja ili nedovoljno dobre prehrane. Međutim, većina tamnih mrlja rezultat je izlaganja suncu. Kad je koža izložena suncu, njezina prirodna reakcija je proizvodnja melanina koji pomaže u blokiranju UV zračenja od daljnjeg oštećenja. To je razlog zašto naša koža potamni kad smo dulje na suncu, a također je i razlog zašto osobe sa svijetlom puti lako izgore na suncu, dok one s tamnijom puti imaju manju vjerojatnost da će izgorjeti. Ponekad sunce uzrokuje neravnomjerno povećanje proizvodnje melanina. Ovaj višak melanina se nakuplja i razlijeva između stanica kože, stvarajući izgled tamnih mrlja,” pojašnjava Michele Green, certificirana dermatologinja iz New Yorka.

Hiperpigmentacija je prilično zahtjevni dermatološki problem, no postoji nekoliko načina kako možeš spriječiti pojavljivanje daljnjih pjega i ublažiti one već postojeće. Ako želiš ublažiti ovaj problem i izgledati mlađe, neka ovakvi proizvodi postanu obavezni dio tvoje beauty rutine:

Pogledaj video: Zašto je hijaluronska kiselina važna za našu kožu?

Zaštita od sunca

Ne možemo dovoljno naglasiti, prva i osnovna stvar u zašiti tvoje kože jest korištenje kreme za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom – i to ne samo ljeti.

“Vaša prva linija obrane uvijek će biti krema za sunčanje. Svatko bi trebao (na lice) nanijeti svaki dan kremu s minimalnim SPF 30 i ponovno je nanijeti svaka dva sata ako je vani na suncu ili sjedi pored prozora,” napominje Corey L. Hartman, estetski kirurg iz Alabame i osnivač dermetološke ordinacije 'Skin Wellness Dermatology'.

Sisley Sunleya G.E. Age Minimizing Global Sun Care SPF 30 krema za zaštitu od sunca, 258,89 eur

Givenchy Radiance Perfecting UV Fluid SPF 50+ krema za lice za zaštitu od sunca, 56,19 eur

Antioksidantski proizvodi

Kreme i serumi s antioksidansima mudar su izbor i trebali bi postati dio tvoje beauty rutine ako imaš problem sa smeđim pjegama na licu. Naime, antioksidansi štite kožu od štetnog djelovanja slobodnih radikala uzrokovanih UV zrakama i onečišćenjem zraka. Svakodnevnom uporabom ovakvih proizvoda moguće je smanjiti hiperpigmentaciju i ublažiti znakove starenja, ali također i smiriti upale na koži lica. Osim toga, neki antioksidansi, kao što je vitamin C, djeluju na inhibiciju tirozinaze, enzima koji potiče proizvodnju melanina što rezultira smanjenjem ružnih tamnih mrlja.

Madara Deep Moisture Regenerating Night Cream krema za njegu lica, 41,99 eur

Grown Alchemist AntiOxidant+ Facial Oil serum za njegu lica, 51,10 eur

Proizvodi s retinolom

Retinol je sastojak koji je izvrstan za anti-age njegu kože. Zapravo je riječ o derivatu vitamina A koji 'briše' s kože znakove starenja kao što su sitne bore, ožiljci i oštećenja nastala od pretjeranog izlaganja suncu. Ovaj čudesni sastojak potiče eksfolijaciju kože – odnosno, ljuštenje mrtvih stanica s njezine površine, a rezultat je zategnutija, osvježena i sjena koža lica.

The Ordinary Retinol 1% In Squalane tretman za njegu lica, 9,89 eur

Biotherm Blue ProRetinol MultiCorrect Cream krema za njegu lica, 93,89 eur

Kemijski piling

„Za tretiranje tamnih mrlja (predlažem) proizvod s aktivnim sastojkom za piling, kao što je AHA, koji pomaže u uklanjanju gornjeg površinskog sloja kože", savjetuje Hartman.

Ova vrsta nježnog pilinga sadrži glikolnu, bademovu i mliječnu kiselinu koje pomažu u uklanjanju mrtvih stanica, dok istovremeno vlaže kožu.

The INKEY List PHA Toner tonik za njegu lica, 14,29 eur

Clarins Beauty Flash Peel piling za lice, 48,97 eur

Specijalizirani proizvodi

Na tržištu su se pojavili proizvodi namijenjeni upravo borbi s hiperpigmentacijom kože. Ako tražiš dermatološki ispitane proizvode, jedan od njih je i

Serum iz Kiehl’sa za sve tipove kože koji sadrži vitamin C, bijelu brezu i božur te ujednačava ten i smanjuje tamne mrlja koje su nastale kao posljedica starenja.

Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution serum, 68.50 eur

Za 'vraćanje sata unatrag' izvrtan je i Biodermin serum s vitaminom C koji je doista moćno sredstvo u borbi protiv hiperpigmentacije. Ovaj serum sprječava i nastanak novih mrlja te hidratizira i zaglađuje kožu.

Bioderma Pigmentbio C-Concentrate serum, 23,50 eur

Caudalie Dark Spot Correcting Hand Cream krema za ruke, 15,26 eur



S obzirom na to da su 'staračke pjege' česte i na koži ruku, na kojima se osobito vide tragovi godina, dobar je izbor Caudalie krema, obogaćena shea maslacem i uljem avokada, namijenjena upravo ovom problemu. Ova lagana krema ugodnog mirisa ujedno sprječava i stvaranje novih pjega i tako vrlo uspješno 'skida godine' s kože naših ruku.