Frizure koje će obilježiti 2026. godinu: Povratak volumena i prirodne ljepote

U 2026. godini frizure se udaljavaju od prenaglašenog stiliziranja i okreću prirodnoj teksturi, suptilnoj eleganciji i lakoći održavanja. Naglasak je na frizurama koje djeluju nenametljivo, ali promišljeno, prilagođene stvarnom životu i individualnom stilu

Dok se pripremamo za novu godinu, svijet ljepote već najavljuje uzbudljive promjene, a kosa je, kao i uvijek, u središtu pozornosti. Stručnjaci se slažu: 2026. godina donosi igru ekstrema. S jedne strane, dominirat će "tihi luksuz" – prirodne, višedimenzionalne boje i zdrav, sjajan izgled kose. S druge, svjedočit ćemo povratku odvažnih, ekspresivnih stilova s metalik tonovima i dramatičnim rezovima.

"Klijenti trenutno žude za dvije krajnosti: tonovima tihog luksuza koji ne zahtijevaju puno truda i hrabrim, izražajnim stilovima", ističe Leysa Carillo, stručnjakinja za kosu i globalna ambasadorica brenda Redken. Bez obzira na to priklanjate li se minimalizmu ili maksimalizmu, jedno je sigurno – 2026. slavi individualnost i kosu koja odražava vašu osobnost.

Frizure koje dominiraju: Od boba do sirena dužine

Iako se čini da su neki stilovi vječni, u nadolazećoj godini dobivaju svježe i moderne interpretacije. Od kratkih i odvažnih do dugih i romantičnih, ovo su frizure koje će se najviše tražiti.

Bob u bezbroj varijanti

Bob frizura ne ide nikamo, ali u 2026. postaje još svestranija. U fokusu je oštri "box" bob, precizno odrezan do linije čeljusti, koji odiše bezvremenskom elegancijom, a popularizirale su ga zvijezde poput Keke Palmer i Sofije Richie. Za one koji žele više pokreta, tu je lepršavi bob (bouncy bob) s laganim slojevima koji stvaraju volumen i dinamičnost, a savršen primjer je nedavna transformacija Sydney Sweeney. Ne smijemo zaboraviti ni "lob", odnosno duži bob do ramena, koji je idealan za sve teksture kose, od ravne do kovrčave.

Smjeli kratki rezovi i šarmantne šiške

Za one hrabrije, "bixie" se vraća na velika vrata. Ovaj hibrid pixie i bob frizure savršeno spaja kratku, praktičnu dužinu s teksturom i pokretom, utjelovljujući stil koji izgleda sjajno bez previše truda.

Šiške su također nezaobilazan trend. Posebno se ističu kratke francuske šiške – lepršave, pomalo neuredne, ali nevjerojatno šik. One trenutačno transformiraju lice i privlače pažnju na oči, a viđamo ih na Jennifer Lawrence i Zoë Kravitz.

Duga kosa i slojevi za pokret

Nakon vladavine kraćih frizura, ultra duga kosa ponovno je u trendu. Sirena frizura (Mermaid cut), inspirirana Demi Moore, slavi dugu, valovitu kosu punu volumena. Ključ je u postizanju "mekane drame" – valova koji izgledaju prirodno, ali namjerno stilizirano. Za one koji žele zadržati dužinu, ali dodati pokret, leptir slojevi (butterfly layers) idealno su rješenje jer stvaraju iluziju volumena bez značajnog skraćivanja.

Stilovi i detalji koji čine razliku

Ponekad nije potrebna drastična promjena boje ili šišanja; pravi detalj može u potpunosti osvježiti izgled.

Trijumfalni povratak razdjeljka sa strane

Nakon što je generacija Z proglasila razdjeljak po sredini jedinim prihvatljivim, milenijalci mogu odahnuti – razdjeljak sa strane službeno se vratio. Zvijezde poput Jennifer Lawrence i Olivije Rodrigo već su pokazale kako ovaj asimetrični stil dodaje glamur i volumen, bilo da je riječ o ravnoj kosi, valovima ili fen frizuri.

Zdravlje kose na prvom mjestu

Iznad svih trendova, stručnjaci se slažu u jednom: 2026. je godina zdrave kose. Koncept "slow hair" (spora kosa) stavlja prioritet na zdravlje vlasi i uspostavljanje održive rutine njege. "Sjajna, glatka kosa prirodnog izgleda je ono što svi žele", naglašava stilist Dimitris Giannetos. Ulaganje u kvalitetne proizvode, poput K18 maske, i redovita njega postaju važniji od praćenja svakog prolaznog trenda.

Na kraju, 2026. godina potiče nas da se igramo s kosom i pronađemo stil koji je autentičan i odražava našu osobnost. Bilo da se odlučite za suptilnu promjenu ili potpunu transformaciju, najvažnije je da se osjećate samopouzdano i da vaša kosa bude zdrava i njegovana.